Jiří Rynt (Ericsson): Díky 5G nás čeká více virtuální reality a samořiditelných aut

Rozvoj 5G je aktuální téma nejenom v České republice. Společnost O2 před pár dny spustila v části Prahy a v Kolíně zkušební mobilní síť 5G, kterou nabízí jako první operátor komerčně.

Ve vybraných lokalitách testují 5G sítě i další operátoři. Vodafone má 5G postupně otestovat v Karlových Varech, kde je připravený i komerční provoz, a dále v Ústí nad Labem a v Jeseníku. T-Mobile již testuje síť 5G v kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě a připravuje i komerční provoz.

Společnost Ericsson se podílela právě na budování kolínské sítě 5G a ráda by spolupráci v Česku prohloubila. Co bude přechod z 4G na 5G znamenat, prozradil v rozhovoru account manager Ericssonu Jiří Rynt.

Jak se na vaší práci i na rozvoji 5G sítí nyní i do budoucna podepíše koronavirus?

Mnoha způsoby. Koronavirus téměř zastavil naši ekonomiku, významně omezil náš sociální a kulturní život. Z pohledu ekonomiky se například způsoby práce, jak jsme je znali před pandemií, velmi pravděpodobně již nevrátí do starých kolejí. Spousta firem trochu „násilným“ způsobem zjistila, že práce jejich lidí z domova je možná a že to nemusí být nutně jen benefit pro zaměstnance, že to může být výhodné i pro firmy.

Digitalizace státní správy také velmi pravděpodobně po této zkušenosti zrychlí, alespoň v to doufám. O ještě větším přesunu prodeje zboží na internet v době pandemie bylo napsáno již hodně článků. A i když se po otevření kamenných obchodů část prodejů vrátí zpět do nich, určitě to už nebude na úroveň doby před koronavirem. I lidé, kteří zkušenost s e-shopy před pandemií neměli, teď zjistili, že to funguje. Takhle bychom mohli pokračovat dále. Na to všechno budeme potřebovat internet, včetně mobilního internetu, a to v daleko větší míře.

Jiří Rynt Ve společnosti Ericsson působí na pozici account manager pro Vodafone Česká republika. Vystudoval ČVUT FEL, telekomunikační techniku. Má bohaté zkušenosti s prodejem infrastruktury mobilních sítí, kterým se věnuje od roku 1999. V průběhu let vystřídal mnoho pozic, od projektového manažera, manažera podpory prodeje přes technického manažera až po současnou pozici.

Jak si Ericsson stojí z pohledu spolupráce s operátory v Česku a dalších zemích v kontextu nástupu 5G ?

Naše společnost je v kontaktu se všemi operátory působícími v České republice. Z důvodu smluv o mlčenlivosti a také z taktických důvodů nemohu uvést podrobnosti. Máme ale také zakázky v těsném okolí Česka. Podílíme se na podobě infrastruktury 5G sítí v sousedním Německu, Rakousku, Polsku, je i v nedalekém Maďarsku.

Poslední velký úspěch v našem regionu jsme zaznamenali právě v Německu. Společnost Telefónica Deutschland bude mít díky technologiím Ericsson nejmodernější 5G Core síť v klíčové zemi Evropské unie. Díky dohodě obou společností vznikne u našich sousedů 5G síť s plnou cloudovou kompatibilitou.

V Maďarsku operátor Magyar Telekom spustil v dubnu v částech Budapešti 5G síť pouhé dva týdny po tom, co vydražil potřebné kmitočty. Maďarský příklad ukazuje, že je možné spustit 5G sítě velmi rychle. Díky firmě Ericsson jsou v provozu 5G sítě v sedmi polských městech. Toto naše know-how jsme připravení využít i při případné výstavbě 5G sítě v Česku.

Jak vypadá rozvoj sítí 5G ve světě? Které země jsou z pohledu Ericssonu v oboru nejprogresivnější a jsou nejdál?

Ericsson byl první, kdo zprovoznil komerční 5G sítě na čtyřech kontinentech. Je jasné, že v 5G leží budoucnost internetu, otázkou zůstává, jak vzdálená budoucnost to bude. Co se týče rozšíření 5G připojení ve světě, mezi nejprogresivnější patří USA, dále pak Čína, Japonsko a Jižní Korea.

Jak moc vám nahrávají bezpečnostní obavy u společnosti Huawei, považované za globálního technologického lídra trhu v oblasti rozvoje 5G, v kontextu rozvoje vašeho byznysu?

V Ericssonu se soustředíme na vývoj vlastních technologií a řešení, které pomohou našim zákazníkům.

Přejít na plný cloud

Jak náročný je z pohledu běžných uživatelů i firem přechod ze současné 4G o úroveň výše?

Technologii 5G NSA (non-standalone architecture) lze při použití existující mobilní infrastruktury a spektra zprovoznit velmi rychle. Nejefektivnější a současně nejsnazší způsob je využití dynamického sdílení spektra, kdy není nutno alokovat spektrum pro 5G. Ale pokud se v buňce vyskytne 5G účastník, systém dynamicky použije část existujícího 4G spektra pro tohoto 5G uživatele. Ericsson nabízí toto řešení v rámci funkce Ericsson Spectrum Sharing. Tuto technologii využívá například švýcarský operátor Swisscom.

Přechod na „finální“ 5G SA (standalone architecture) již bude náročnější z pohledu řídicí vrstvy sítě (Core). Zatímco 5G NSA využívá 4G Core, 5G SA již potřebuje úplně nový Core vyžadující datová centra podporující cloudovou architekturu se specifickými telco funkcemi.

Jak moc je tento přechod složitý? Ať už z hlediska technologií, nebo nákladově.

O části Core jsem právě mluvil. Záleží na tom, jak jsou jednotliví operátoři daleko s datovými centry, virtualizací a připraveností přejít na plný cloud. Z pohledu rádiové přístupové sítě to může znamenat výměnu základnové stanice, zdrojů, kabeláže, antén a tak dále. V měřítku Česka to často není záležitost týdnů, ale spíš dlouhých měsíců či několika málo let, pokud mluvíme o celoplošném pokrytí.

V případě firmy Ericsson to u rádia může být v některých případech jednodušší, protože základnové stanice dodávané operátorům v posledních třech letech jsou „5G ready“, takže v tomto případě stačí upgrade softwaru. To ale bohužel není případ Česka.

Existují nějaké propočty, kolik takový vývoj stojí operátory v přepočtu na počet jejich klientů?

Pro nás dodavatele to není úplně jednoduché spočítat, vždy tyto výpočty provádíme společně s operátory, pokud o to projeví zájem. Z mé předchozí odpovědi ale můžete vytušit, že 5G technologie jako taková je jen část celé investice.

Přecházíme na „texaský standard“

Pracujete i na řešeních pro podniky, nebo je pro vás primárně důležitější pracovat s operátory?

Pracujeme jak s operátory, tak s firmami. Většina firem s operátory musí spolupracovat, protože často jen operátoři vlastní spektrum, které navíc vydražili a zaplatili za něj. Nicméně jsou země, kde regulátor vyčlenil spektrum přímo pro podniky. Potom můžeme mluvit o přímé spolupráci s podniky.

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že výstavbou sítě aktivity nekončí, síť je nutné udržovat a provozovat. Oblast provozu je doména operátorů. Jen málokterá firma si může dovolit vybudovat vlastní tým velmi kompetentních specialistů pro provoz mobilní sítě, takže to je příležitost právě pro operátory.

Pokud jde o přímou spolupráci s konkrétními firmami, mohu jmenovat spolupráci například s automobilkou Audi, kde jsme firemní 5G síť začali testovat již v létě 2018. Díky přenosové kapacitě 5G můžeme propojit tisíce strojů, přístrojů a senzorů a zefektivnit tak provoz. Ruku v ruce s firemní 5G sítí jdou koncepty internetu věcí nebo M2M (machine-to-machine communication – komunikace mezi stroji či zařízeními, pozn. red.). Kromě průmyslových podniků najde 5G využití i v zemědělství, logistice a dalších odvětvích.

Továrna budoucnosti v Texasu Ericsson vybudoval v americkém Texasu jeden z nejmodernějších výrobních komplexů na světě. Inteligentní továrna je zaměřená na technologii 5G, vyrábí základní komponenty pro tuto technologii pro severoamerický trh. Pracovníci jsou školeni ve virtuální realitě, továrna funguje v bezdrátovém připojení. „Naším cílem je zajistit plně automatizovaný a udržitelný chytrý provoz 5G sítí v USA,“ říká ředitel chytré továrny USA 5G Smart v Ericssonu Erik Simonsson. Virtuální realita se používá také pro spolupráci a sdílení znalostí mezi ostatními inteligentními továrnami společnosti Ericsson.

Budete stavět i další „továrny budoucnosti“, jako je vaše inteligentní továrna v americkém Texasu?

Všechny naše výrobní kapacity postupně přejdou na tento „texaský standard“. Výstavba dalších továren je samozřejmě na rozhodnutí centrály naší firmy ve Stockholmu, která plány v této oblasti zatím nekomentovala.

Vše je bezpečné

Jsou n5G sítě nějak škodlivé, jak se občas objevují kritické hlasy, viz i nedávný incident ve Velké Británii?

Rozumím tomu, že lidé mohou mít obavy z nových technologií, proto Ericsson spolupracuje s různými zdravotnickými a hygienickými organizacemi na studiích ohledně vlivu šíření elektromagnetického záření. Od počátku devadesátých let jich bylo po světě více než sto. V rámci těchto studií zajišťujeme měření, ale z důvodů objektivity ho vyhodnocují samozřejmě jiní.

Žádná z těchto studií nenarazila na cokoliv, co by znamenalo, že mobilní sítě jsou zdraví škodlivé. Ve Velké Británii jsme zaregistrovali fyzické útoky na infrastrukturu i na zaměstnance operátora. V České republice jsme jen u konspiračních teorií. Chtěl bych všechny ujistit, že vyvíjíme technologie podle standardů, které vycházejí i z výše uvedených studií a které jsou více než bezpečné.

Které oblasti podnikání i běžného života budou nejvíce ovlivněny sítěmi 5G?

Jak jsem zmínil v jedné z předchozích odpovědí, procento práce z domova se zvýší a to bude vyžadovat připojení včetně toho mobilního. Bude se rozvíjet chytrý průmysl, výroba se začne měnit a využívat takzvané privátní sítě (viz například zmíněná výroba Audi), internet věcí se začne rozvíjet rychleji.

Uvidíme rozvoj rozšířené reality a virtuální reality, a to nejen v herním průmyslu. Ten se mimo jiné také promění, protože 5G mobilní sítě se svou nízkou latencí a kapacitou umožní přenesení výpočetní kapacity na cloud a i relativně jednoduché herní terminály budou schopny zobrazit obraz ve vysokém rozlišení.

V které oblasti se změny projeví výrazněji?

Zcela jistě se to projeví v průmyslových odvětvích, ale po koronavirové krizi dojde i k postupným změnám například ve zdravotnictví, protože pandemie omezila běžnou péči včetně té preventivní, což si do budoucna nemůžeme dovolit. Není důvod, aby běžná kontrola těch nejohroženějších nemohla proběhnout vzdáleně, alespoň někdy. Patřičné senzory jsou dostupné, je potřeba vyvinout řešení.

Budeme čím dál více zavádět „chytrá města“, ať už si po tím čtenáři představují různé věci, nicméně základem je datové připojení a využití dat z různých senzorů a databází. To je můj pohled na blízkou budoucnost. Vzdálenější zahrnuje třeba samořiditelná auta využívající mimo jiné 5G sítě.

5G přinesou stimulaci

Proč je dobré mít sítě 5G a jak moc je to pozitivní pro společnost?

Digitalizace již proniká téměř do všech oblastí našeho života. Proto potřebujete datové sítě včetně těch mobilních, které ještě získají na své důležitosti s příchodem 5G právě kvůli možnostem této technologie.

Ve svém důsledku by 5G sítě měly přinést také stimulaci hospodářského růstu pro svět a samozřejmě i pro Česko. Souvislost růstu HDP s implementací moderních technologií byla v minulosti již prokázána. Díky 5G sítím lze očekávat potřebný impuls například pro modernizaci výroby.

Ještě nemáme sítě 5G, a už se objevují i hlasy o 6G, není to předčasné?

Můžete si být jistí, že v okamžiku, kdy se zavádí nová generace mobilní sítě, již probíhají studie ohledně té další. Historicky zavádíme novou generaci mobilní sítě v průměru každých deset let.

Nová generace a její standardy musejí vždy přinést zásadní zlepšení oproti té minulé, musejí reflektovat trendy vývoje, výsledky základního a aplikovaného výzkumu a předvídat potenciální potřeby trhu na několik let dopředu. Navíc by vás architektura nového systému neměla po dobu, než přijde další generace, nijak omezit. Vzhledem k tomu, že se zavazujeme standardy ke kompatibilitě mezi dodavateli, je navíc potřeba vzájemná dohoda mnoha stran, nejen dodavatelů sítí, ale i terminálů a samozřejmě operátorů. To vše zabere spoustu času.