peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

ANALÝZA
shares views

Jak investovat, když jsou trhy na svých historických maximech?

Charu Chanana 1. srpna 2025

Tržní maxima často vzbuzují u investorů nejistotu. Historie ale ukazuje, že i investice v těchto časech mohou z dlouhodobého pohledu přinést…

ANALÝZA
shares views

Ufff. Dohoda EU a USA na dovozních clech je na světě a vítězů je celá řada

Lukáš Kovanda 28. července 2025

Spojené státy uzavřely dohodu s Evropskou unií, jejíž součástí je uvalení cla ve výši 15 procent na dovoz zboží z…

KOMENTÁŘ
shares views

Trumpovi 10 procent nestačí. Riziko výraznějších ekonomických škod pro Evropu narůstá

Jan Bureš 21. července 2025

V obchodních vyjednáváních mezi EU a USA to víc a víc “drhne” a roste nebezpečí viditelnějších negativních dopadů do evropské…

  • ANALÝZA

Kryptoměny na vlně růstu a nových regulatorních rámců

Přístup ke kryptoměnám na obou stranách Atlantiku je velmi rozdílný. Investoři tak zůstávají v nejistotě, zda se tato nová aktiva definitivně etablují v rámci regulatorního rámce, nebo budou i nadále fungovat v určité šedé zóně.

Řada obchodů již akceptuje platby v bitcoinech- Zdroj: iStock

Napsal Kryštof Míšek
-
naposledy aktualizováno 6. 8. 2025 9:40
bitcoin BlackRock ECB ETF ethereum Evropská komise kryptoměny USA

V letošním roce se na trhu kryptoměn odehrává důležitý souboj o povahu těchto  populárních aktiv.

Na jedné straně zaznamenáváme rekordní cenové růsty hlavních digitálních měn. (není to dlouho, co bitcoin atakoval nová maxima kolem 120 tisíc dolarů)

GRAF: Vývoj ceny bitcoinu
Od začátku roku 2025 do začátku srpna 2025, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.com

Na straně druhé přichází zpřísnění regulace, které mění pravidla hry – jak v USA, tak v Evropě.

Investoři tak zůstávají v nejistotě, zda se tato nová aktiva definitivně etablují v rámci regulatorního rámce, nebo budou i nadále fungovat v určité šedé zóně. Někomu to pak může vyhovovat více, jinému méně.

Institucionální zájem

Největší kryptoměna světa, bitcoin, letos dosáhla nového historického maxima nad hranicí
120 000 dolarů (viz graf výše, pozn. red.). Tržní kapitalizace se tak vyšplhala na neuvěřitelných 2,28 bilionu dolarů, tedy asi 48 bilionů korun.

Od začátku roku si připsala více než 30 procent a zůstává jádrem institucionálního zájmu. Klíčovým tahounem jsou kapitálové toky do spotových ETF, které letos přilákaly desítky miliard dolarů.

Jen fond od BlackRock podle posledních údajů spravuje téměř 90 miliard dolarů. Podobný vývoj sledujeme i u etherea. Díky rozvoji AI aplikací a rostoucí poptávce po výpočetním výkonu ethereum letos překonalo hranici 3 800 dolarů.

GRAF: Vývoj ceny etherea
Od začátku roku 2025 do začátku srpna 2025, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.co

Obě aktiva tak potvrzují, že kryptoměny nejsou jen spekulativní hra, ale pevná součást moderního finančního systému.

Přestože bitcoin a ethereum dominují, daří se i menším projektům. Například Monero letos přidalo více než 70 procent. Některé stablecoiny se stávají páteří mezinárodního platebního provozu.

Regulační výzvy

To však přináší nové výzvy pro regulátory, kteří nechtějí za vývojem technologií zaostávat. Evropská unie vstoupila do roku 2025 s plně účinnou regulací MiCA (Markets in Crypto Assets), která sjednocuje pravidla pro emisi tokenů, stablecoinů i činnost burz a peněženek
napříč členskými státy.

Zároveň začal platit i směrnicový balíček DAC8, který zavádí povinnost hlásit kryptoměnové transakce daňovým úřadům. Můžeme se tak jen pousmát nad kauzou darovaných bitcoinů a ministerstva spravedlnosti.

Obecně se nové regulace zaměřují především na dvě oblasti: ochranu spotřebitelů a finanční stabilitu. Firmy musí prokázat kapitálovou připravenost, řízení střetu zájmů a v případě stablecoinů i transparentní rezervní politiku.

Zároveň však začínají vyplouvat na povrch slabiny – zejména u přeshraničně vydávaných stablecoinů, které mohou obcházet evropská pravidla. Evropská centrální banka (ECB) i regulační autorita ESMA v červenci varovaly, že většina stablecoinů obchodovaných na evropských trzích je stále vázána na americký dolar a podléhá netransparentním režimům mimo EU.

Američané jdou kryptu naproti

V USA je trend odlišný – řada amerických států (např. Texas, Wyoming) vytváří příznivé podmínky pro těžbu a provoz blockchainových firem, čímž USA potvrzují svou ambici být technologickým lídrem i v oblasti digitálních aktiv. Spojené státy také podporují začlenění digitálních aktiv do důchodových plánů typu 401(k), čímž kryptoměny pronikají do každodenního investičního prostředí běžných Američanů.

Zatímco tedy Spojené státy se snaží jít kryptoměnám naproti – ať už skrze postupné schvalování ETF, snahu o jasnější regulaci nebo podporu inovací v oblasti blockchainu –,
Evropská unie přistupuje k tomuto sektoru spíše restriktivně. Místo podpory technologického rozvoje se více zaměřuje na regulaci, kontrolu rizik a prevenci.

Výsledkem může být, že zatímco v USA se kryptoměny a s nimi spojené technologie integrují do tradičního finančního systému, v EU hrozí, že tento vývoj zůstane na okraji – nebo se přesune jinam. Ostatně, nebylo by to poprvé…

Kryštof Míšek

hlavní ekonom Argos Capital Více...

Další příspěvky od autora:

Proč se čínská ekonomika nachází stále v pásmu deflace?

Proč představují polovodiče páteř moderní společnosti?

Jablka na pochodu ve víru deglobalizace. Apple kvůli Trumpovi přesouvá výrobu

Více k tématu:

Bitcoin: společný jmenovatel, který šíří „věhlas“ Česka do světa

Česká vesmírná mise bude; Trump chce na EU clo 50 % a Křetínský přikoupil uhelnou elektrárnu v Německu aneb souhrn ekonomických událostí 21. týdne 2025

PPF spojí O2 TV a Voyo do Oneplay; ČEZ má u Gazpromu miliardu a evropský dovoz se „dočkal“ amerických cel aneb souhrn ekonomických událostí 10. týdne 2025

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.