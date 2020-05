Ekonomický restart zahájen, oživení přijde až za rok aneb souhrn událostí 20. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

už několikrát jsme opakovali známé rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré. Platí to také v kontextu pandemie koronaviru, která sráží světovou ekonomiku do kolen. I tato negativní událost totiž přináší jistá pozitiva (ale sociální jistoty spíše ne). Lidé se třeba naučí či naučili řešit celou řadu běžných životních záležitostí on-line. Řada věcí zlevňuje či zlevní, aby se hospodářství vzpamatovalo. Podle některých odborníků se spotřeba domácností může stát do jisté míry motorem ekonomického restartu. Německý ekonom Ferdinand Dudenhöffer dokonce vyzývá k tomu, aby prodejci zlevnili zboží dražší než deset tisíc eur, zejména byty, auta nebo nábytek. Takže si možná začněte připravovat rodinné pokladničky.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Sociální distanc zbrzdil zisky i operátorům

Telekomunikační společnosti O2 Czech Republic v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk o 2,6 % na 1,27 mld. Kč. Vyššímu růstu zamezilo březnové vyhlášení nouzového stavu. Konsolidované provozní výnosy se firmě zvýšily o 3,7 % na 9,6 mld. Kč. Majoritním akcionářem s podílem asi 80 % je skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. T-Mobilu ve stejném období vzrostly tržby meziročně o 3,1 % na 6,8 mld. Kč a EBITDA stoupl o 2,2 % na 2,8 mld. Kč.

Češi chtějí podporu aerolinek

Většina české populace považuje za správné, že státy pomáhají svým národním dopravcům, kteří se v souvislosti s koronavirovou krizí dostali do úzkých, tedy včetně ČSA a Smartwings. Celkem 85 % z nich je toho názoru, že by stát měl zasáhnout a aerolinky podpořit. Vyplývá to z výzkumu, který k aktuálnímu tématu zpracovala agentura STEM/MARK. Dvě třetiny dotázaných se pak obávají zdražení letenek či leteckých zájezdů, pokud by české společnosti zkrachovaly.

PRŮZKUM: Podpora národních leteckých dopravců státem

Průzkum vznikl v květnu 2020, dotazováno bylo 1212 respondentů, údaje v procentech.

Zdroj: STEM/MARK

Koronavirus srazil zisky bank

Čtveřice největších bank v Česku letos v prvním čtvrtletí vydělala devět miliard korun, což je o 4,9 miliardy meziročně méně. České spořitelně klesl v tomto období čistý zisk meziročně o 19,8 % na 3,2 mld. Kč, ČSOB o 56 % na 2,1 mld. Kč, Komerční bance o 16,3 % na 2,7 mld. Kč a UniCredit Bank v ČR a na Slovensku o 55 % na miliardu korun.

Nový kousek na pražské burze?

Solární společnost Photon Energy plánuje přesun na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě, uvedl mluvčí Photon Energy Martin Kyslý. Dosud byla obchodovaná na vedlejších trzích obou burz – na New Connect ve Varšavě a Free Market v Praze. Podmínkou přijetí akcií k obchodování je podle něj schválení příslušných usnesení valnou hromadou společnosti. Společnost postavila v Evropě a Austrálii fotovoltaické elektrárny s výkonem více než 80 MW.

Tesla zlevní

Automobilka Tesla chce koncem letošního či začátkem příštího roku do svých eletromobilů Model 3 instalovat levnější baterii, která ovšem slibuje delší životnost. Ta by měla snížit ceny elektromobilů zhruba na úroveň benzinových vozů, píše s odvoláním na zdroje obeznámené se situací agentura Reuters. Šéf Tesly Elon Musk už dříve avizoval, že se v druhé polovině května chystá představit výrazný pokrok v bateriových technologiích. Tesla začala v pondělí přes zákaz úřadů obnovovat produkci ve své kalifornské továrně. Za rozhodnutí Muska, který tím riskoval zatčení, se na twitteru postavil i prezident Trump. Kalifornii vyzval, aby otevření továrny umožnila.

Obrovský zájem o dluhopisy PPF

PPF Telecom Group, která sdružuje aktivity skupiny PPF v telekomunikacích, vydala dluhopisy v objemu půl miliardy eur, tedy asi 13,8 mld. Kč. Čtyřleté dluhopisy budou úročené fixním ročním kuponem 3,5 %. Poptávka po dluhopisech 2,2krát převýšila nabídku, uvedla firma, což jí umožnilo snížit nabízený úrok z původních 3,875 %. Nejvíce se o dluhopisy ucházeli zájemci z Velké Británie (30 %), Německa (16 %), Francie a zemí Beneluxu.

Kurzarbeit jede

V zemích Evropské unie, v Británii a ve Švýcarsku firmy požádaly o takzvaný kurzarbeit už pro zhruba 50 milionů zaměstnanců. Ukazuje to studie, kterou zveřejnila německá Nadace Hanse Böcklera. Ta se věnuje dopadům, které má na trh práce pandemie způsobená koronavirem. O zkrácenou pracovní dobu s příspěvky státu na mzdy nejčastěji žádají firmy ve Francii, kde se to týká 11,3 mil. zaměstnanců, a v Německu, kde jich je 10,1 mil. Studie, která hodnotí situaci na přelomu dubna a května pro Česko uvádí počet zhruba 200 tisíc, pro Slovensko jen deset tisíc.

Trvale uzavřených restaurací a hospod v Česku bude vinou koronavirové pandemie a souvisejících opatření mnohem méně, než se čekalo, vyhodnotil aktuální průzkum Prazdroje. Pokračování podnikání podle něj plánuje 97,5 % hospod. Ještě počátkem dubna to vypadalo, že se jich už neotevře více než desetina, Dataservis predikoval až čtvrtinu provozů. Naprostá většina hospod, které ještě před měsícem nechtěly znovu otevřít, změnila svůj postoj. Data získal pivovar z více než 16 000 hospod, tedy z 80 % všech, s nimiž spolupracuje.

Opatření k poklesu

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně i mezičtvrtletně vykázala pokles, přestože opatření proti šíření koronaviru omezila ekonomickou aktivitu až v druhé půlce března. Podle ČSÚ meziroční pokles ekonomiky dosáhl 2,2 % a mezičtvrtletně 3,6 %. Šlo o největší pokles HDP od ekonomické krize v roce 2009.

Hra na kočku a myš

Šéf Fedu Jerome Powell vyzývá Bílý dům k dalším rozpočtovým výdajům ke zmírnění dlouhodobých ekonomických škod koronavirové pandemie. Americký Kongres již na boj s koronakrizí uvolnil téměř tři biliony dolarů. Demokraté navrhují další balík opatření v podobné hodnotě, republikáni však chtějí nejprve zhodnotit účinnost dřívějších kroků. Americký prezident Donald Trump na oplátku vyzval Fed, aby následoval příkladu ostatních zemí a zavedl záporné úrokové sazby.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti není “jen tak”

Zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, které koncem dubna schválila vláda, znovu rozhýbalo realitní trh. Poptávka se podle realitních firem vrátila na úroveň před vyhlášením nouzového stavu. Jako negativní naopak makléři vnímají plánované zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték od roku 2022. Tento vládní návrh ještě míří do Parlamentu.

Strmý pád výroby

Průmyslová výroba v Evropské unii v březnu kvůli opatřením jednotlivých vlád proti šíření koronaviru prudce klesla. V zemích eurozóny propad proti předchozímu měsíci činil 11,3 %, v celé EU pak 10,4 %. Vyplývá to z dat Eurostatu. Meziročně se v EU i v zemích eurozóny nejvíce, a to o více než pětinu, propadla výroba kapitálového zboží a zboží dlouhodobé spotřeby. Výroba spotřebního zboží krátkodobé spotřeby zaznamenala jen mírný pokles. Největší propad, téměř o třetinu, zaznamenalo Lucembursko, vysoký byl pokles také v Itálii a na Slovensku. Naopak v Irsku, na Maltě a ve Finsku se výroba zvýšila.

Výrobci letadel zeštíhlují

Evropský výrobce letecké techniky Airbus by mohl v důsledku koronavirové pandemie zrušit více než 10 tis. pracovních míst z celkových 130 tis. zaměstnanců, napsal britský list The Daily Telegraph. Vedení podniku by mělo o podrobnostech propouštění jednat příští týden. Koncem dubna však už oznámilo, že v letošním prvním čtvrtletí dopravce prodělal 481 milionů eur po zisku 40 milionů eur před rokem. Americký konkurent Boeing již také ohlásil masivní propouštění, zruší desetinu pracovních míst.

Inflace zpomalila. Díky levnému benzínu

Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 3,2 % z březnových 3,4 %. Důvodem byl hlavně pokles cen pohonných hmot, které se v meziměsíčním srovnání propadly o desetinu. Naopak pokračovalo zdražování potravin, především ovoce a zeleniny. Informoval o tom ČSÚ.

GRAF: Vývoj inflace v ČR za posledních 12 měsíců

(v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com



Oživení až za rok

Česká ekonomika v letošním roce kvůli dopadům šíření koronaviru klesne o 7,6 %. Příští rok by ale měla růst o 5,8 %. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 13 tuzemských odborných institucí. V letech 2022 a 2023 by pak měl růst ekonomiky být kolem 2,5 %.

Zisky ropného gigantu padly o čtvrtinu

Čistý zisk největšího světového producenta ropy Saudi Aramco v prvním čtvrtletí klesl o 25 % na 62,48 mld. SAR(424,6 mld. Kč). Na vině je prudký propad cen ropy vlivem slabé poptávky způsobené koronavirem, ale také nižší rafinerské a chemické marže a snížení hodnoty zásob. Tržby ve čtvrtletí klesly o 16,2 % na v přepočtu 1,53 bil. Kč. Pandemie se zisků ČEZ zatím nedotkla Energetické společnosti ČEZ vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně o 43 % na 14,2 mld. Kč. Tržby se firmě meziročně zvýšily o 10 % na 57 mld. Kč. Společnosti pomohly k vyšší ziskovosti rostoucí ceny elektřiny na velkoobchodních trzích v Německu a dodatečné zisky z obchodování s komoditami. Přesto kvůli pandemii nemoci Covid-19 vedení mírně zhoršilo výhled celoročních výsledků. Křetínského zaoceánské nákupy Daniel Křetínský spolu s dalšími českými investory koupili pětiprocentní podíl v americkém řetězci obchodních domů Macy’s. Křetínský akcie koupil prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment, přes kterou investuje spolu se slovenským obchodním partnerem Patrikem Tkáčem. Vesa je teď podle Bloombergu mezi pěti největšími akcionáři Macy’s. Commerzbank couvla z prodeje mBank Německá bankovní společnost Commerzbank ruší plány na prodej své polské dceřiné společnosti mBank, která působí také v Česku. Ke změně rozhodnutí ji přiměly nepříznivé podmínky na trhu. V současné koronakrizi by se podle banky nepodařilo prodat podíl za atraktivních podmínek. Cena akcií mBank od začátku roku klesla o více než polovinu. Commerzbank vlastní v polské mBank podíl 69,3 %. Hodnota jejího podílu tak činí asi 1,2 miliardy eur.

