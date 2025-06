Globální trh fúzí a investic se znovu probouzí. Vyšší aktivita je i v Česku

Příznivější podmínky slibují pro letošní rok oživení globálního trhu fúzí a akvizic (M&A). Alespoň to naznačují aktuální M&A průzkumy od poradenské společnosti Deloitte a také společnosti Bain & Company.

Ke zvýšení aktivity na M&A trhu vede zlepšení několika klíčových faktorů, například postupné snižování bankovních úrokových sazeb. Ty v letech 2022 a 2023 výrazně zdražily financování transakcí. Dalšími faktory jsou očekávaná zklidnění a větší předvídatelnost regulačního prostředí, stabilizace inflace, s ní spojený růst jistoty v dodavatelských řetězcích a také pokles hodnoty firem v důsledku rostoucí nabídky prodejních příležitostí.

„Pozorujeme, že mnoho firem a podnikatelů se během loňského roku připravovalo na správné načasování. Rok 2025 slibuje, že se toto strategické vyčkávání může proměnit v konkrétní kroky. Ať už půjde o prodej firmy, přeskupení portfolia, nebo expanzi skrze akvizice,“ vysvětluje Zdeněk Mikuláš, zakládající partner poradenské skupiny Talers, která firmám nabízí podporu a odborné vedení v oblasti fúzí a akvizic.

Podle Mikuláše zároveň roste zájem o strategická spojení firem, zejména v odvětvích s vysokými fixními náklady, jako například IT. Podniky zde čelí tlaku na marže v důsledku rostoucích mzdových nákladů, a právě fúze jim umožňují snižovat režijní zátěž a zvyšovat provozní efektivitu. V takovém kontextu hraje velikost firmy a rozsah operací klíčovou roli.

Výhodné ceny lákají

Objem M&A transakcí podle Bain & Company meziročně vzrostl o 7 procent, jejich celková hodnota dokonce o 15 procent.

Firmy i investoři očekávají, že letošní rok přinese další nárůst transakcí a s nimi spojené strukturální změny. Jedním z důvodů, proč je současné období pro investory atraktivní, je nižší tržní ocenění mnoha firem.

Například na americkém trhu byly veřejně obchodované společnosti v roce 2024 oceňovány v průměru 16,6násobkem ročního zisku EBITDA 3 , zatímco u strategických akvizic šlo o 10,4násobek. Podle Mikuláše se na trhu střední a východní Evropy tento násobek pohybuje v průměru kolem 5,3.

To potvrzuje, že firmy mimo burzu jsou aktuálně pro kupující výrazně levnější než jejich obdobné protějšky na veřejných trzích. „Nižší valuace mohou být příležitostí, jak přivést do firmy nové investory za výhodných podmínek. To platí nejen pro velké společnosti, ale i pro středně velké a rodinné podniky. Právě ty totiž často stojí před zásadními rozhodnutími o budoucím směřování nebo předáním firmy další generaci,“ popisuje Martin Vachata, partner poradenské skupiny Talers.

Klíč k úspěšné transakci

Podle dat Deloitte je příprava na akvizici nebo prodej klíčovou součástí firemních strategií

firem na americkém trhu. Dle jejího reportu 84 procent korporací a 91 procent private equity firem uvedlo, že v posledních měsících restrukturalizovalo své podnikání. Případně to plánují jako součást přípravy na M&A.

Restrukturalizace v tomto kontextu zahrnuje například vyčlenění částí podniku, změny vlastnické struktury, digitalizaci nebo přehodnocení portfolia aktivit. Přípravu na prodej nebo akvizici označilo za hlavní důvod těchto změn 34 procent dotazovaných.

Očekávaný nárůst aktivity fúzí a akvizic přichází v době, kdy firmy napříč obory čelí vysokým nákladům, tlaku na efektivitu i rychlým technologickým změnám. Právě tyto faktory jsou stále častěji hlavním důvodem, proč se podniky rozhodují pro zásadní strategické kroky – ať už jde o prodej části firmy, vstup nového investora, nebo akvizici konkurence či technologického partnera.

M&A transakce tak přestávají být výjimečnou událostí a stávají se nástrojem aktivního řízení a adaptace. „Ať už firma hledá investora, připravuje se na prodej, nebo chce růst prostřednictvím akvizice, klíčem je připravenost. Strategická, personální, finanční a právní. Mnoho našich klientů, kterým poskytujeme poradenství v oblasti právní struktury firem, oddělování částí podniků nebo úprav vlastnických vztahů, začalo jednat už v roce 2024 a v letošním roce se chystají sklízet výsledky,“ popisuje Zdeněk Mikuláš.

Například v sektoru IT služeb jeho firma klientům doporučovala odložit plánované prodeje z roku 2024. „Nejprve jsme doporučovali dokončit probíhající restrukturalizace a hledat vhodného nástupce až v průběhu letošního roku, kdy lze očekávat příznivější tržní podmínky,“ dodává.

Český trh roste

Ostatně i český trh potvrzuje oživení, když jen za první čtvrtletí roku 2025 podle statistik poradenské společnosti TPA vzrostl objem transakcí na 737 milionů eur (cca 18,5 miliardy korun). Tato částka zahrnuje 16 transakcí, které proběhly na území Česka či se zapojením České republiky. Ve stejném období o rok dříve to bylo jen sedm transakcí za 15 milionů eur (cca 376 milionů Kč).

Za poměrně výrazným nárůstem objemu je akvizice pětice hotelů situovaných po Evropě , včetně pražského hotelu Mama Shelter Prague (další se nachází v Edinburghu, Florencii, Amsterdamu a Římě), které byly součástí portfolia společnosti Fidera Vecta. Kupujícím byla britská společnost Cedar Capital Partners, zabývající se investicemi a správou hotelů. Cena transakce činila 400 milionů eur (cca 10 miliard korun).

Největší transakci ve středoevropském regionu se stala akvizice srbské společnosti SBB doo Beograd, poskytovatele kabelové televize a širokopásmového internetu. Kupcem byla telekomunikační společnost e& PPF Telecom Group, která je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb ve střední a jihovýchodní Evropě. Transakce byla oceněna na 825 milionů eur (cca 20,7 miliardy Kč) a již prošla schválením příslušných regulatorních úřadů.

Situaci na trhu fúzí a akvizic podle Jiřího Hlaváče, partnera TPA Valuation & Advisory nadále ovlivňuje konflikt na Ukrajině. Ten je pro potenciální investory pokračujícím omezením v podobě nejistoty budoucího vývoje v celém regionu. Na situaci má také nově vliv geopolitické napětí mezi USA a Čínou. I to zvyšuje nejistotu a může negativně ovlivnit zahraniční investice.

Pro investory podle něj zůstávají atraktivní sektory počítačového softwaru, automatizace, digitalizace a robotizace či telekomunikací, zvýšená atraktivita zůstává v oblasti energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Dlouhodobě trvá zájem o výrobu s unikátním produktem.