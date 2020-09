Česko pere ruské peníze, koruna kolabuje a kurzarbeit bude aneb souhrn událostí 39. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dopady druhé vlny koronaviru na Česko se prohlubují a na obzoru je opětovné přiškrcování české ekonomiky. Zatím to odnášejí restaurace a hotely (hlavně ty závislé na cizincích). Odborníci se však shodují, že k částečnému vypnutí ekonomiky zřejmě dojde (viz i naše anketa na Peak.cz).

Rozsah tzv. lockdownu „naštěstí“ podle politologů a kritiků vládních opatření brzdí předvolební klání ke krajským a senátním volbám. Zdali tomu tak skutečně je, se dozvíme už za týden (resp. po 3. říjnu). Tak či tak, držme se „třech R“, ať to „spolu zvládneme“.

Česko: bašta špinavých peněz

V Česku se údajně legalizují peníze z trestné činnosti páchané v Rusku. Vyplývá to z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality, jež rozkryl server Investigace.cz. Spisy upozorňují na 144 firem a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na nichž se uskutečnily podezřelé převody. „Uniklé dokumenty znovu potvrzují fakt, že se Česko stalo jedním z evropských center, kde se perou peníze z Ruska – ať už ukradené zkorumpovanými úředníky z ruského státního rozpočtu, z vytunelovaných firem nebo z úplatků pro celníky,“ uvedl server. Pochybné jsou podle něj i převody peněz spojené s Čínou a čínskými jednateli ve firmách registrovaných v Česku. Česká bankovní asociace na zprávu reagovala vyjádřením, že nemá žádné informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno sankční řízení kvůli praní špinavých peněz.

Kurzarbeit bude

Vláda schválila nová pravidla trvalého kurzarbeitu. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla podle premiéra Andreje Babiše zavést už od listopadu. Navázala by tak na dočasný program Antivirus. Podle návrhu novely by pracovník mohl doma zůstat až čtyři dny v týdnu po dobu maximálně jednoho roku. Dostával by za neodpracované hodiny 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Novela, kterou ministryně práce Jana Maláčová označila za „krvavý kompromis“, míří do Parlamentu.

Polyetylenových deset miliard

Petrochemický gigant Unipetrol v tomto týdnu dokončil největší investici v českém chemickém průmyslu. Ve svém areálu v Záluží u Litvínova na Mostecku od dodavatele převzal druhou část jednotky na výrobu černého polyetylenu. První část zařízení na výrobu přírodního polyetylenu uvedl do provozu už na jaře. Celkové investiční náklady vyčíslil mluvčí chemičky Pavel Kaidl na 9,6 mld. Kč.

Banky se stěhují z londýnské City

Washington zřejmě zažaluje Google

Americké ministerstvo spravedlnosti zřejmě v příštích týdnech podá antimonopolní žalobu na internetovou společnost Google. Alespoň to tvrdí zdroj agentury AP. Předmětem žaloby je údajné zneužití dominantního postavení Googlu v oblasti internetového vyhledávání. Firma podle Washingtonu svým jednáním potlačuje konkurenty a poškozuje spotřebitele.

Slabá koruna

Kurz koruny vůči euru je za poslední měsíce nejméně stabilní od dob měnových intervencí ČNB na podzimu 2013. Od počátku roku oslabila koruna vůči jednotné evropské měně o více než sedm procent. Tlaky na její další propad umocňuje druhá vlna koronavirové infekce v Česku. Slabá koruna přitom zdražuje dovoz, což může navíc vést k rychlejšímu tempu inflace. Už nyní přitom rostou ceny tak jako naposledy na startu velké finanční krize.

Poslední superjumbo A380

Pouhých 15 let od představení prvního prototypu definitivně končí výroba největšího dopravního letadla na světě Airbusu 380. Důvodem je nezájem ze strany aerolinek. Poslední stroj, který si objednala společnost Emirates, smontovali dělníci ve francouzském francouzském Toulouse v září. Uvedl to server CNN Prima News.

Na daních platí nejvíc Škoda Auto

Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce získal opět od společnosti Škoda Auto, a to počtvrté v řadě. Do rozpočtu odvedla 3,65 miliardy korun. Na druhém místě žebříčku, který sestavuje ministerstvo financí, zůstala skupina České spořitelny. Třetí se stejně jako o rok dříve umístila skupina ČSOB. Na čtvrtém místě skončila Komerční banka, předloni pátá. Páté místo patří automobilce Hyundai.

Čtvrteční výprodej na evropských burzách

Evropské akcie zakončily čtvrteční seanci ve výrazných ztrátách. Panevropský index STOXX Europe 600 padl až na tříměsíční minimum. Investoři citelně vnímají absenci nových stimulačních nástrojů a rychlý nárůst počtu nových případů nemoci covid-19. Velké vybírání zisků postihl zejména technologický sektor.

MMF zmírňuje katastrofický scénář

Vyhlídky světové ekonomiky nejsou tak dramatické, jak se ještě před třemi měsíci jevily Mezinárodnímu měnovému fondu. Organizace tehdy předpověděla, že světová ekonomika letos klesne o 4,9 %. Důsledky koronakrize ovšem dál pro řadu hospodářských odvětví zůstávají obtížné, uvedl mluvčí MMF Gerry Rice. Ekonomické statistiky z Číny a z řady vyspělých zemí jsou lepší, než se očekávalo. Situace v mnoha rozvíjejících se zemích však podle něj zůstává nejistá a obavy vzbuzuje rovněž rostoucí zadlužení, napsala agentura Reuters.

Miliardové dluhopisy PPF

Telekomunikační skupina PPF Telecom Group vydala dluhopisy v hodnotě 500 mil. eur (asi 13,45 mld. Kč). Sedmileté eurobondy jsou úročené ročním fixním kupónem se sazbou 3,25 procenta. Jde již o čtvrtou emisi dluhopisů telekomunikační divize PPF během 18 měsíců.

Kauza Dieselgate: Winterkorn míří před soud

Bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn půjde k soudu za podvod v kauze Dieselgate. V soudním řízení má objasnit, zda je Winterkorn za skandál kolem manipulace s emisemi odpovědný. Winterkorn rezignoval několik dní po zveřejnění informace, že Volkswagen do aut s naftovým motorem instaloval software, který skrýval jejich skutečnou úroveň.

Osud TikToku v rukou Pekingu

Čínská společnost ByteDance, která vlastní aplikaci TikTok, požádala Peking o licenci na vývoz technologií umělé inteligence. Podání žádosti ve potvrdilo čínské ministerstvo obchodu. ByteDance se tak snaží se dovést do konce dohodu s americkými společnostmi Oracle a Walmart na vytvoření samostatné firmy TikTok Global, čímž by předešla zákazu činnosti platformy TikTok v USA. Čínský státní list Global Times již dříve tento týden ovšem uvedl, že Čína nemá žádný důvod k tomu, aby dohodu schválil. Zakládá se podle něj na “šikaně a vydírání”.

Investoři z Londýna žalují Pivovary Lobkowicz

Pivovary Lobkowicz Group (PLG) žaluje o téměř 21 mil. eur (asi 568 mil. Kč) britská investiční skupina Chayton Capital. Podle serveru E15.cz, který o případu informoval, pivovary ručily za společnost Renergy, která skupině Chayton nesplatila dluh. Českou pivovarnickou skupinu ovládá čínská společnost CITIC Europe Holdings. Ta tvrdí, že záruky vystavil v roce 2012 tehdejší ředitel PLG Zdeněk Radil v rozporu se zákonem.

Marné sliby obrany

Česko nesplní závazek vůči NATO do roku 2024 vydat ročně na obranu dvě procenta svého HDP. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara je ovšem důležité, že nastoupená trajektorie výdajů ke dvěma procentům alespoň směřuje a počítá se s dalším nominálním růstem rozpočtu. V příštím roce by mělo ministerstvo obrany hospodařit s rozpočtem 85,4 mld. Kč, což je oproti letošnímu roku výrazný nárůst. Na letošní rok rezort dostal 75,5 mld. Kč, kvůli koronakrizi ale souhlasil s navrácením 2,9 mld. Kč zpět do státní kasy.

Kellnerově PPF navzdory koronaviru vzrostl zisk

PPF banka nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v prvním pololetí vytvořila čistý zisk 1,2 miliardy korun, meziročně o 14 % více. Navzdory koronakrizi se tak bance podařilo udržet stabilní hospodářské výsledky, i přesto, že celkem bankám v Česku ve sledovaném období čistý zisk podle dat ČNB klesl meziročně o 19 mld. na 26,6 mld. Kč. Bilanční suma PPF banky přesáhla 220 mld. Kč.

ČNB drží sazby beze změny

Centrální bankéři v září podle očekávání ponechali základní úrokovou sazbu na 0,25 %, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, na 0,25 %. Beze změny zůstaly i diskontní a lombardní sazba, na 0,05 %, respektive na 1,00 %. Navzdory růstu míry inflace na 3,3 % se takové rozhodnutí bankovní rady všeobecně očekávalo. Členové o jejich ponechání na stávajících úrovních hlasovali jednomyslně. Toto nastavení měnové politiky by podle ekonomů mělo zůstat delší dobu.

Tesla baterie za půlku

Automobilka Tesla pracuje na nové bateriové technologii, díky které bude podle jejího šéfa Elona Muska moci vyrábět cenově dostupnější elektromobily s výrazně delším dojezdem na jedno nabití. Tesla by podle něj díky nové bateriové technologii mohla nabídnout elektromobil za 25 tis. USD (asi 577 tis. Kč), ale ne dříve než za tři roky. Nejlevnějším elektromobilem Tesly je nyní Model 3, jehož cena začíná na 35 tis. USD.

Levnější proud

Největší dodavatel elektřiny v Česku, skupina ČEZ, sníží od října cenu elektřiny pro domácnosti napříč ceníky v průměru o 9 %. Za každou megawatthodinu zákazníci podle firmy uspoří zhruba 230 KČ, což při průměrné roční spotřebě domácností 3,5 MWh znamená, že lidé ročně ušetří několik stovek korun. Ceny od října sníží také další velký dodavatel, E.ON. Při přechodu na produkty s takzvanou zelenou elektřinou ušetří lidé proti standardním ceníkům 10 %.

Výroba aut se otřásla v základech

Výroba osobních automobilů v Česku se za prvních osm měsíců tohoto roku propadla o 26,9 % na 688 557 aut. To je o téměř šest procentních bodů nižší pokles než v samotném prvním pololetí. Za červenec a srpen se meziročně snížila už “jen” o 5,0 % na 184 942 vozů, jak vyplývá ze statistik SDA.

Stěhování do on-linu

Největší německá banka Deutsche Bank plánuje, že kvůli koronaviru zavře na domácím trhu pětinu poboček. Napsala to s odkazem na jejího vedoucího zaměstnance agentura Reuters. Banka podle něj reaguje na změnu chování klientů a musí šetřit. V posledních letech finanční dům čelil řadě ztrát a skandálů, které ho přiměly k jedné z nejrozsáhlejších restrukturalizací v bankovnictví od finanční krize. Ve druhém čtvrtletí navzdory koronavirové krizi dosáhl hrubého zisku 158 mil. eur po ztrátě 946 mil. eur před rokem.

Raiffeisenbank ovládne Raiffeisen stavební spořitelnu

Raiffeisenbank odkoupí od společnosti Raiffeisen Bausparkassen Holding 90 % akcií Raiffeisen stavební spořitelny. Stane se tak 100% vlastníkem spořitelny. Obě strany se dohodly, že prodejní cena ani další detaily smlouvy nebudou zveřejněny. Dokončení transakce podléhá schválení ČNB, které očekává ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Fond ČEZ majetkově vstoupil do švédské Eliq

Energetická skupina ČEZ koupila prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital minoritní podíl ve švédské společnosti Eliq. Ta se specializuje na vývoj aplikací, které energetickým společnostem pomáhají analyzovat harmonogramy spotřeby domácností a následně nabízet zákazníkům na míru šitá řešení úspor. Cena ani přesná výše podílu či další detaily obchodu skupina nesdílela.

Zbrojovka si jde na burzu pro miliardy

Tuzemský výrobce palných zbraní Česká zbrojovka Group (CZG) spustil veřejnou nabídku svých akcií na pražské burze. Akcie se budou nabízet za cenu v rozmezí 290 až 370 korun. Celkový výtěžek z emise může dosáhnout i více než čtyři miliardy Kč.

GE přeřazuje na zelenou

Americký průmyslový konglomerát General Electric oznámil, že přestane stavět uhelné elektrárny a ty stávající zavře nebo prodá. Soustředit se hodlá na energii z obnovitelných zdrojů. Jeho motivací je ekonomická úspora. přičemž motivace je ekonomická.

Na nákupech herních studií

Americká softwarová firma Microsoft koupí herní společnost ZeniMax Media, která stojí mimo jiné za hrami Doom či Fallout. Zaplatí za ni 7,5 mld. USD. Akvizicí si chce softwarový gigant rozšířit nabídku svých herních konzolí Xbox. ZeniMax je mateřskou společností firmy Bethesda Softwork, která mimo jiné vyvinula hry Wolfenstein nebo The Elder Scrolls. A není to jediná změna na herní scéně v tomto týdnu. Mike Morhaime, exšéf jednoho z nejúspěšnějších herních studií Blizzard, zakládá novou společnost Dreamhaven, která má být kombinací vývojářského studia a vydavatele.

Zlatá horečka ustupuje

Cena zlata ve čtvrtek sestoupila až na dvouměsíční minimum pod 1850 dolarů (asi 43 tis. Kč) za troyskou unci. Dolů ji podle analytiků oslovených agenturou Reuters tlačí zejména silnější kurz amerického dolaru. Poklesu ceny žlutého kovu, který má mezi investory povět bezpečného přístavu v nejistých dobách, nezabránily ani rostoucí pochybnosti ohledně oživení globální ekonomiky z útlumu způsobeného koronakrizí.

Z miláčka investorů odpadlíkem

Akcie automobilky Nikola, která slibuje využití vodíku v nákladní dopravě, nepřestávají padat. Na klesající trajektorii naskočila před dvěma týdny, kdy jí společnost Hindenburg Research obvinila z podvodu. Údajně měla zkreslovat parametry technologií, kterými disponuje, a tím podvést akcionáře. Případem už se zabývá ministerstvo spravedlnosti USA a Komise pro kontrolu cenných papírů. Ačkoli Nikola obvinění odmítá, v pondělí firma oznámila, že ve funkci jejího výkonného ředitele a člena správní rady dobrovolně končí její zakladatel společnosti Trevor Milton.

Jack Ma sesazen

Nejbohatším člověkem v Číně se stal Čung Šan-šan, obchodník s balenou vodou a vakcínami. Z pomyslného trůnu asijských miliardářů sesadil zakladatele internetového gigantu Alibaba, Jacka Ma. Čisté jmění Čung Šan-šana vystoupalo na 58,7 mld. USD, což je o dvě miliardy více, než kolik agentura Bloomberg přisuzuje Maovi. Ve světovém měřítku miliardářů pak Čung Šan-šan obsadil sedmnácté místo.

Kalifornie zezelná?

Kalifornie, nejlidnatější a třetí největší stát USA, plánuje od roku 2035 zakázat prodej osobních vozů a kamionů se spalovacími motory. Oznámil to guvernér státu Gavin Newsom, informovala agentura Reuters. Zákaz prodeje nových benzinových vozů tak zřejmě přijde o pět let dříve, než se původně čekalo.