Theranos: Místo diagnózy z kapky krve investorská jatka

SERIÁL: Finanční podvody – 6. díl: Revoluce v oblasti vyšetření krve. Z pouhé jediné kapky slibovala společnost Theranos prostřednictvím revoluční technologie provedení několika stovek zdravotních testů, výrazně rychleji a levněji než dosud používané konvenční metody. Že příběh zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda? Možná ano, přesto Elizabeth Holmesová vybrala od investorů více než 700 milionů dolarů a dlouhé roky tahala všechny okolo za nos. Nyní jí hrozí až 20 let za mřížemi.