Battery Days: Představí Elon Musk revoluci ve vývoji baterií? Dobíjecí posun hlásí i Češi

Nástup doby elektrické čeká možná další milník. Na nadcházejícím Tesla Battery Day 2020 slibuje Elon Musk, zakladatel a šéf automobilky Tesla, že představí podstatná vylepšení svých baterií. „Je to radikální redesign jádrové technologie výroby aut,“ prohlásil Musk.

Podle serveru CNBC by měl ukázat minimálně jeden nový typ baterií, které automobilka vyvinula. Zároveň se očekává, že oznámí horizont, kdy tyto nové a dle očekávání i výkonnější baterie začne vyrábět sériově. Podle serveru již výrobce postavil linku pro výrobu prototypů ve své výzkumné laboratoři ve Fremontu.

Na prvním místě jsou peníze

Podle zdrojů obeznámených s vývojem v Tesle by firma měla představit zlepšení v kapacitě baterií, respektive hustotě uložené energie, o více než 70 procent. Zároveň by měly mít baterie i lepší výkon než ty současné, které automobilka kupuje od společnosti Panasonic.

„Dnešní Tesly mají hustotu zhruba 250 watthodin na kilogram, takže by se dojezd mohl zvýšit i o desítky procent. V konečném důsledku by mohla podobně výrazně klesnout i cena,“ citoval server Mobilmania.cz Tomáše Kazdu z Ústavu elektrotechnologií Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Podle odborníků bude jednou z oznámených informací také výrobní cena za kilowatthodinu (kW/h). Podle agentury Bloomberg se průměrné náklady loni pohybovaly na úrovni 150 dolarů za kW/h. Odhadovaná cena by podle odborníků mohla být až třetinová, rozhodně by neměla přesáhnout sto dolarů.

Experti dodávají, že pokud jsou dosavadní informace pravdivé, měla by automobilka zdroj energie nejen pro osobní auta, ale i pro nákladní vozy, které má v plánu také masově vyrábět. Výkonnější baterie by znamenaly delší dojezd na jedno nabití, navíc by měly vážit méně než ty současné.

Nejen baterie

Navíc by pro automobilku měly znamenat i úsporu nákladů, a navíc konec závislosti na dalších dodavatelích. „Tesla si bude moci vyrábět baterie podle svých dílčích specifických požadavků, aniž by za to musela platit jiným, nebo čekat, než pro ni někdo potřebnou konfiguraci vyvine,“ říká Conrad Layson, analytik a odborník na elektromobilitu. Automobilce to přinese větší vlastní kontrolu výroby a nezávislost.

Šéf Tesly Elon Musk naznačil, že oznámených novinek bude více. Spekuluje se, že může představit i novou verzi stacionárního domácího úložiště Powerwall, což by mohlo urychlit decentralizaci v energetickém sektoru. Kromě toho by měl Musk představit i další zlepšení výroby vozů, které by měly být sestavovány z větších kusů, což by snížilo potřebu svařování.

Očekávání nových technologií se projevuje i na akciích Tesly, které jsou v posledních dnech silně volatilní. Analytici upozorňují, že se může jednat o velmi důležitou událost vzhledem k tomu, že baterie je kritický faktor, který odlišuje Teslu od ostatních výrobců elektromobilů.

Český objev

Den před Muskem oznámila unikátní výrobek jablonecká technologická společnost DEVINN. „Unikátní zdroj elektrické a tepelné energie funguje na bázi palivového článku H2BASE a dokáže nahradit hlučné a kouřící dieselagregáty nebo se může používat také pro nabíjení elektromobilů,“ uvedla firma ve zprávě, kterou má Peak.cz k dispozici.

Srdcem systému H2BASE je vodíkový palivový článek, ve kterém probíhá syntéza vodíku a kyslíku. Zatímco vodík je uložen v tlakových zásobnících, kyslík se získává ze vzduchu v okolí. Výstupem je elektrická a tepelná energie.

„Zařízení disponuje tlakovým zásobníkem s kapacitou 14 kilogramů vodíku, což představuje ekvivalent zhruba 225 kWh,“ popisuje parametry systému Karel Souček, vedoucí vývoje ze společnosti DEVINN. Tato kapacita podle něj odpovídá nabití devíti vozů Škoda Citigo-e iV s baterií 36,8 kWh z deseti na 80 procent.

Společnost DEVINN chce rozběhnout prodej prvních systémů H2BASE od začátku roku 2021, přičemž cena by se měla pohybovat v jednotkách milionů korun, záležet bude na konečné konfiguraci. Mezi předpokládané typické uživatele patří například letní festivaly, sportovní nebo kulturní akce, kde může právě energie produkovaná čistým vodíkem nahradit elektřinu i teplo z dieselgenerátorů.

Systémy H2BASE lze využít také pro rychlé dobíjení elektromobilů například v místech, kde se testuje zájem o vybudování pevné dobíjecí stanice. „Další možné aplikace našeho vodíkového systému jsou řešení pro bezemisní zóny, stavebnictví nebo jako záložní zdroj pro datová centra. Velkou výhodou vodíku je ekologický a tichý provoz, takže neruší své okolí nepříjemným dýmem a hlukem. Náš systém také nemá žádné nebezpečné odpadní produkty. Výstupem je čistá voda,“ přibližuje výhody H2BASE Karel Souček.