Dvoudenní zasedání předních světových expertů, politiků a vědců přineslo celou řadu zajímavých prezentací. Druhý den jednání byl zaměřen na téma „Water and Disasters for Cooperation and Partnerships“ (STSWD7).

Danilo Türk Bývalý prezident Slovinska (2007-2012). Od roku 2019 prezident Club de Madrid (sdružení bývalých hlav států podporujících demokracii, propojují byznys s cíli OSN)

Založil také nadaci Danilo Türk Foundation, která se věnuje rehabilitaci obětí ozbrojených konfliktů. Působí i jako emeritní předseda Global Fairness Initiative ve Washingtonu. V letech 1992-2000 byl prvním slovinským velvyslancem v OSN v New Yorku. Dvakrát předsedal Radě bezpečnosti OSN a v letech 2000-2005 zastával funkci asistenta generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti. V roce 2016 kandidoval na generálního tajemníka OSN.

Mezi více než padesáti špičkovými osobnostmi z celého světa nechyběli bývalí prezidenti a premiéři, přední vědci, ministři, či představitelé OSN. Například profesor Danilo Türk (Slovinsko), Dr. Han Seung-soo (Korea), Laura Chinchilla (Kostarika), Dr. Abou Amani (UNESCO), Henk Ovink (Nizozemsko), Jaehyang So (Global Water Partnership) a další.

Češi v popředí

Pozornost letos poutalo také silné české zastoupení v čele s Janem Kavanem, bývalým předsedou Valného shromáždění OSN, a zejména mladou expertkou Terezou Vašinovou.

Ta se v roli výkonné ředitelky platformy GERWRT a Mezinárodní prezidentské školy v Praze zařazuje mezi klíčové globální hráče. Její vize moderního vzdělávání, práce na obnově Aralského jezera a zavádění inovativních technologií pro návrat vody na planetu ji staví do čela nové generace lídrů v oblasti udržitelného rozvoje.

Diskutovaná témata zahrnovala například budování globální sítě dat o vodě, nebo zavádění cirkulární ekonomiky v hospodaření s vodou. Také se točila kolem posilování mezinárodní spolupráce a využívání českého know-how v globálních projektech. Ty mají přesah i do Evropy, včetně například Španělska.

Jednání, která 7. července proběhla v prostorách Japan Society a 8. července pokračovala v OSN, jsou zásadním krokem k přípravě Světové konference OSN o vodě v roce 2026.

Česká republika má díky své expertíze, inovativním přístupům a osobnostem, jako je Tereza Vašinová, mimořádnou příležitost stát se viditelným lídrem na poli řešení globálních environmentálních výzev.