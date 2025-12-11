peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Praha se připravuje převzít výraznou roli v evropské i globální vodní diplomacii

Svět prochází dramatickými změnami ve vodním režimu — sucho, extrémní srážky, znečištění, tlak na zemědělství, úbytek pitné vody. "Mezinárodní summit Prague Water Days reaguje na urgentní potřebu propojit globální politiku s vědeckými a technologickými řešeními a přeměnit pouhý dialog v konkrétní kroky," dodává Tereza Vašinová, ředitelka summitu.

Ředitelka summitu Prague Water Days Tereza Vašinová. Zdroj: GERWRT

Prague Water Days — první ročník mezinárodního summitu zaměřeného na vodní diplomacii, ekologickou obnovu a technologické inovace — se stává jednou z nejvýznamnějších světových událostí příštího roku. Do Prahy přivede špičkové vědce, politické lídry, diplomaty, inovátory, představitele OSN, experty na klimatickou bezpečnost i mladé talenty z celého světa.

Událost vzniká pod záštitou mezinárodní platformy GERWRT – Global Environmental Restoration and Water Resources Task Force, která propojuje vědecký výzkum, moderní technologie a diplomatickou spolupráci v projektech globální ekologické obnovy.

Ředitelka summitu Tereza Vašinová vysvětluje, proč Dny vody vznikají: „Dívám se na vodu očima analytika a vidím, jak moc se rozcházejí slova a realita. Sama věřím ve vyvážený přístup – využívat moderní technologie k posílení přirozených procesů v přírodě a vést mladé lidi k porozumění vědě i diplomacii. Prague Water Days vznikly proto, abychom propojili politiku, vědu a technologické inovace a proměnili diskuse ve skutečné kroky.“

Projekt získal silnou mezinárodní podporu. HELP – High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters, vedený bývalým korejským premiérem Dr. Han Seung-soo, oficiálně potvrdil, že summit v Praze vnímá jako „cennou platformu k přeměně dialogu v konkrétní akci“ a vítá jeho realizaci. „Praha se tak připravuje stát centrem evropské vodní diplomacie,“ dodává Vašinová.

Prague Water Days přivítají
  • představitele OSN a HELP panelu
  • vlády a ministerstva z Evropy, Asie a dalších regionů
  • vědecké autority v oblasti hydrologie, ekologie a klimatologie
  • technologické lídry vodohospodářského průmyslu
  • experty GERWRT
  • delegace studentských týmů z celého světa

Kde se Dny vody uskuteční? Jednání o místě konání již probíhají a byly vytipovány čtyři prestižní lokality:

  • Národní muzeum
  • Česká národní banka
  • Palác Žofín
  • Nově otevřený hotel Fairmont — Golden Prague

Hotel Fairmont organizátoři vnímají jako místo, které nejlépe odpovídá hodnotám i charakteru Prague Water Days. Svou polohou v centru Prahy, architekturou i důrazem na udržitelnost přirozeně doplňuje koncept celého summitu. Pro první ročník představuje nejen reprezentativní prostor, ale i symbol – propojení tradice, moderních technologií a respektu k přírodě.

Praha se tak stane globálním bodem, kde budou vznikat mezinárodní strategie týkající se vody a klimatické bezpečnosti.

Osobnost, která dává summitu tvář

Každá velká mezinárodní iniciativa potřebuje silného lídra. Pro Dny vody je jím Tereza Vašinová — výkonná ředitelka Mezinárodní prezidentské školy – Leadership (MPG-L) a výkonná ředitelka platformy GERWRT.
Její práce stojí na třech pilířích, které činí summit výjimečným:

1. Diplomacie nové generace
Tereza aktivně působí na světových fórech. Na konferenci KGIR 2025 v Astaně představila Prague Water Days jako akční platformu, která se nezaměřuje na teorii, ale na pilotní projekty s měřitelnými výsledky a přímé zapojení studentů od prvního dne. 

2. Propojení vědy, technologií a vzdělávání
Díky ní se propojují dva světy — mezinárodní expertní tým GERWRT a inovativní vzdělávací model připravované vzdělávací školy – Leadership. Obě instituce vznikají jako jeden celek a studenti tak  mají možnost účastnit se vědeckých expedic, ekologických misí a mezinárodních projektů, což představuje unikátní koncept v evropském prostředí.

3. Schopnost spojovat světy
Tereza dokáže vést jednání s vládami, vědci, diplomaty, OSN i soukromým sektorem, a
zároveň pracovat s mladou generací. Díky tomu je vnímána jako nová dynamická tvář
evropské vodní diplomacie.

Studenti jako nedílná součást celé filozofie

V rámci summitu bude spuštěn program, který umožní vybraným studentům z celého světa získat exkluzivní přístup k nejvýznamnějším projektům v oblasti ekologie a diplomacie.

Studenti budou vybíráni na základě doporučení škol a motivačních dopisů, přičemž počet míst je přísně omezen. Vybraní účastníci získají možnost:

  • účastnit se výzkumných expedic
  • absolvovat mezinárodní stáže
  • spolupracovat s vědci, diplomaty a expertními týmy
  • stát se součástí celosvětové sítě budoucích lídrů

Tereza Vašinová tuto filozofii dlouhodobě prezentuje jako cestu k praktické globální odpovědnosti.

Dny vody: víc než summit

Summit Prague Water Days nepředstavuje jen konferenci, je vznikající globální platformou, která spojuje vědu, diplomacii, technologické inovace a vzdělávání.

Cílem je vytvářet konkrétní řešení — od obnovy Aralského jezera až po modernizaci evropských vodních systémů. A právě Tereza Vašinová je osobností, která této platformě dodává tvář, dynamiku i mezinárodní důvěryhodnost.

Pod jejím vedením se tak Praha stává místem, kde začíná nová kapitola světové vodní politiky.

