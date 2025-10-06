peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • KOMENTÁŘ

Výsledek českých voleb: je to důvod pro vrásky na čele zahraničních investorů?

I když s jasnějším hodnocením rozpočtového výhledu i kvality demokratických institucí po volbách si budou muset ještě zahraniční investoři počkat na koaliční jednání, jedno je asi jasné již dnes.

Hnutí ANO Andreje Babiše v letošních parlamentních volbách podpořilo téměř 35 procent voličů, což je druhé nejvyšší skóre od roku 1993. Zdroj: Hnutí ANO

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 6. 10. 2025 11:55
Po vítězství hnutí ANO o víkendových volbách se pomalu ale jistě suneme k obměně vlády. Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb? Pojďme si to rozebrat.

Zatímco česká koruna před volbami spíše zpevňovala a těžila z relativně “konzervativní” měnové politiky centrální banky, české dluhopisy na tom zdaleka tak dobře nebyly.

Část trhu (zejména zahraniční investoři) se bála, že vládní střídání stráží může vést k výraznějšímu rozvolnění rozpočtové odpovědnosti státu a nárůstu veřejného zadlužení. I proto se český desetiletý dluhopis obchodoval před volbami na jedné z nejslabších úrovní za poslední dva roky (výnos se poprvé od podzimu 2023 vyšplhal nad 4,5 %).

Co teď pro trhy přináší výsledek voleb, ve kterém výrazně zvítězilo hlavní opoziční hnutí ANO?

Nákladné sliby

Vítězné hnutí ANO má skutečně při pohledu do programu celou řadu relativně nákladných slibů v sociální oblasti. Ať už se jedná o obnovení přídavků na děti, “školkovného”, slevy pro pečující rodiče, navýšení rodičovského příspěvku nebo zejména zrušení celé řady úsporných kroků v penzijním systému (valorizace a změny v odchodech do důchodu).

I když výhledově slibuje vyrovnané rozpočty, není jasné, kdy a jak se k nim chce dostat. Nepočítá totiž s žádným výraznějším navyšováním daní. Sází víceméně na jejich efektivnější výběr a rychlejší hospodářský růst.

Podíl šedé ekonomiky v Česku však na evropské poměry není až tak vysoký, aby efektivnější výběr daní přinesl dostatečné velké zdroje (odhadem může jít o vyšší jednotky miliard korun).

A série reforem na posílení růstu je sice žádoucí (a panuje na nich i širší politická shoda). Jejich plody se však budou sklízet až v delším časovém horizontu a krátkodobě naopak mohou rozpočty zatěžovat. Ať už se jedná o podporu investic skrze zrychlené odpisy nebo rozpohybování systému investičních pobídek. Stejně tak pokračující investice do energetiky a infrastruktury nebo navýšení prostředků plynoucích do školství, vědy a výzkumu.

Pragmatičnost politických slibů

Na druhou stranu jistá nekonzistence mezi příjmovými a výdajovými předvolebními sliby byla v Česku historicky vlastní prakticky všem stranám. A často ve finále převládla jistá míra pragmatičnosti – nemusely se splnit “všechny sliby hned”.

Této pragmatičnosti bude tentokrát nahrávat i skutečnost, že jako hlavní koaliční partner se pro hnutí ANO rýsují Motoristé. A ti jsou minimálně podle rozpočtových cílů o poznání “konzervativnější”. V roce 2029 chtějí vyrovnaný rozpočet (stranou ponechme realističnost kroků jako masivní úspory na Green Dealu). Navíc hnutí ANO se nakonec nemusí dohadovat s uskupením Stačilo, které mělo ze všech stran rozpočtově zdaleka nejexpanzivnější program.

I když s jasnějším hodnocením rozpočtového výhledu i kvality demokratických institucí po volbách si budou muset ještě zahraniční investoři počkat na koaliční jednání, jedno je asi jasné již dnes.

Český dluhopisový trh může přijmout jako jistou “úlevu, že složení vlády nebude ovlivňovat radikální levice. A nejextrémnější výdajové plány “spadnou pod stůl”…

Jan Bureš

