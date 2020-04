Takový ropný šok tu ještě nebyl! Ceny ropy jsou poprvé v historii záporné

Cena ropy WTI prudce klesla a poprvé za dobu trvání těchto obchodů se dostala do minusu. Jde ale o květnový kontrakt, jehož platnost končí 21. dubna, a tudíž nemá velkou vypovídací hodnotu.

Obchodníci nicméně květnový kontrakt prodávali za každou cenu, aby jim ropa nezůstala. Pokud by kontrakt do dneška neprodali, museli by po vypršení jeho platnosti ropu fyzicky převzít, což většina z nich teď nechce.

Cena WTI se tak o den později postupně vrátila do kladného pásma. Ropa WTI k dodání v červnu se prodává asi za 21 dolarů, kontrakty na pozdější dodání suroviny jsou ještě dražší.