Steroidy ČNB a dluhy, že by se jimi dalo dláždit aneb souhrn událostí 15. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ani jsme se nenadáli a máme tady Velikonoce, největší křesťanský svátek, kdy si věřící připomínají poslední dny Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení. Vzhledem k pandemii koronaviru budou poněkud jiné než jindy, ale naštěstí vláda trošku povolila „otěže“ nouzového stavu, a tak si třeba můžeme jít (maximálně ve dvou, v rozestupech, v lesích už i bez roušky) lehce zasportovat. Také můžeme do znovuotevřených obchodů, jako jsou hobbymarkety, takže si konečně trochu zakutíme. Což jsme sice v domácí karanténě mohli i tak, ale jen z vlastních zásob. Potvrzením jsou ty statisíce podomácku ušitých roušek, které již pomáhají v obraně před šířením nakažlivého viru. Tak ať si ty letošní Velikonoce v rámci možností užijete v klidu rodiny nebo někde, kde vám bude dobře. A pevné zdraví!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Nouzový stav potrvá nejméně do konce dubna

Sněmovna v týdnu odsouhlasila trvání nouzového stavu do 30. dubna. Vláda původně žádala poslance o prodloužení až do pondělí 11. května. Debata trvala téměř šest hodin, nakonec se politické špičky navzdory doporučení Ústředního krizového štábu přiklonily ke kratší době. Vláda ale ještě může požádat o prodloužení. Po úterním jednání vláda zveřejní scénáře uvolňování restrikcí pro obchody a služby. Řekl to ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dodal, že se počítá se třemi vlnami uvolňování.

Airbus ubírá plyn

Evropský výrobce letadel Airbus snižuje výrobu o třetinu. Činí tak v reakci na propad poptávky ze strany aerolinek, jejichž byznys zcela ochromila koronavirová pandemie. V březnu Airbus dodal pouze 36 pouze letadel, což je meziročně o polovinu méně. O pozici lídra ale jen tak nepřijde. Na Boeing, jehož nesměla do vzduchu ještě před pandemií, dopadá krize dvojnásob.

Steroidy ČNB

Centrální banka dočasně posílí. Zřejmě získá širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci nakupovat státní dluhopisy s dlouhou splatností a také bude mít možnost kupovat dluhopisy ne přes zprostředkovatele, kterými jsou banky, ale třeba od pojišťoven, penzijních fondů či investičních společností. Počítá s tím vládní novela zákona o ČNB, kterou ve středu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Proti původnímu vládnímu návrhu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Škoda přihazuje týden navíc

Automobilka Škoda Auto ve středu potřetí o týden prodloužila kvůli koronavirové pandemii odstávku výroby ve všech třech závodech v Česku, a to až do 27. dubna. Původně se měla výroba opětovně rozjet v pondělí 6. dubna. Zaměstnanci, kteří čerpají 75 procent platu, se o prodloužení odstávky dozvěděli z sms zprávy. To šéf americké automobilky Tesla Elon Musk zvolil e-mail. V něm všem “postradatelným” zaměstnancům nařídil neplacené volno až do 4. května a všem ostatním dočasně snížil mzdy, napsala agentura Reuters.

Koronavirus statistiky nezaměstnanosti neinfikoval, zatím

Nezaměstnanost v Česku se v březnu udržela na únorových třech procentech. Počet lidí bez práce klesl proti únoru o téměř 1 700 na 225 678, což je nejnižší březnová hodnota od roku 1997. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce ČR. Ministryně práce Jana Maláčová již dříve uvedla, že koronavirová krize by se mohla na údajích projevit až v příštích týdnech.

Kompenzační bonus pro OSVČ stvrzen

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 tisíc korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Vládní návrh ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. Předlohu ve čtvrtek schválil Senát, v úterý ho ve zrychleném projednávání ve stavu legislativní nouze přijala sněmovna. O takzvaný kompenzační bonus budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři.

Jak hluboko padneme?

Česká ekonomika by kvůli dopadům koronaviru mohla v tomto roce mohla klesnout až o 11 procent, odhaduje nejnovější prognóza UniCredit Bank. V příštím roce by však měla růst o 8,4 procenta. To prognóza ministerstva financí je citelně optimističtější. Letošní HDP by mělo podle rezortu financí klesnout o 5,6 procenta. Střídměji ale odhaduje situaci v příštím roce. České hospodářství by napřesrok růst o 3,1 procenta.

Globální dluh napříč všemi sektory v loňském roce stoupl na rekordních 255 bilionů dolarů a překonal 322 procent HDP. Proti předchozímu roku se zvýšil o více než 10 bilionů dolarů. Uvedl to Institut pro mezinárodní finance (IIF). Institut rovněž upozornil, že globální emise státních dluhopisů v březnu stoupla na rekordních 2,1 bilionu dolarů. To je více než dvojnásobek proti průměru z let 2017 až 2019. Vlády spěchaly, aby získaly finanční prostředky kvůli boji s pandemií nemoci Covid-19.

Kellner mezi boháči planety stoupá

Nejbohatším člověkem světa je už třetím rokem za sebou šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos. Hodnota jeho majetku činí zhruba 113 miliard dolarů. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes. Bezos se na čele udržel, ačkoli v rámci rozvodu nechal své exmanželce akcie Amazonu v hodnotě 36 milionů dolarů, nicméně cena akcií Amazonu se od loňska zvýšila o 15 procent. Na „stupních vítězů“ pak jsou Bill Gates a Bernard Arnault, šéf skupiny LVHM. Nejbohatším Čechem je Petr Kellner s majetkem za 14,9 miliardy dolarů, který celkově obsadil 68. místo, proti loňsku ale nepatrně zchudl. Forbes k 18. březnu, kdy seznam dokončoval, napočítal po světě 2 095 dolarových miliardářů, o 58 méně než před rokem.

Pomáhat a chránit i v byznysu

Vláda přijala návrh zákona, který má zabránit tomu, aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční investoři. Zákon, který ještě musí schválit parlament, podle ministra průmyslu Karla Havlíčka nesouvisí s přijímanými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru, ale odráží evropský pohled na tuto problematiku. Zavádějí ho i ostatní země EU, které si tak chrání kritickou infrastrukturu země. Zákon vychází z nařízení Evropského parlamentu.

Tonoucí se stébla chytá

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, získá od nových investorů miliardu dolarů. Posiluje tak své finance v době negativních dopadů koronavirové krize na cestovní ruch. Airbnb oznámila, že nový kapitál poskytnou investiční firmy Silver Lake a Sixth Street Partners. Hotovostní rezerva Airbnb se díky nové investici zvýší zhruba na čtyři miliardy. Firma hodlá peníze využít zejména k tomu, aby přilákala další majitele realit, kteří by využívali jejích služeb, uvedla agentura Reuters.

Respirátory made in Moravia

Americká společnost Honeywell zřejmě postaví v Olomouci závod na výrobu respirátorů s předpokládanou kapacitou pět milionů kusů měsíčně. Vybudován by měl být do čtyř měsíců. Uvedl to vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Zástupci vlády a vedení firmy jsou podle Havlíčka těsně před uzavřením dohody. Stát na výstavbu neposkytne investiční pobídku, ale zaváže se odebírat část produkce.

Poláci německé aerolinky nespasí

Polská státní společnost PGL, která vlastní aerolinky LOT, se rozhodla odstoupit od dohody o převzetí německého leteckého přepravce Condor, píše Reuters. Condor dříve patřil zkrachovalé cestovní kanceláři Thomas Cook. Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací již před dvěma týdny uvedly, že Německo je připraveno společnost Condor zestátnit, protože očekává kolaps dohody o převzetí firmou PGL v důsledku negativních dopadů šíření koronaviru na letecký průmysl.

Idea “šrotovného” opět na stole

Šéfové německých automobilek Volkswagen a BMW oprášili myšlenku takzvaného “šrotovného”. V rozhovorech pro německá média se vyslovili pro zavedení státního příspěvku na nákup automobilů, který by pomohl kompenzovat negativní dopady koronaviru na automobilový průmysl. Šéf automobilky BMW Oliver Zipse hovořil s DPA o “inovační prémii”, která by mohla podpořit hospodářský růst a zároveň urychlit přesun zákazníků k automobilům šetrným k životnímu prostředí. Člen představenstva automobilky Volkswagen Stefan Sommer v rozhovoru s německým listem Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že státní pobídky k nákupu automobilů nyní považuje za ještě důležitější než v době globální finanční krize.

Spolupracující rivalové v boji proti viru

Google a Apple uzavřely nečekané partnerství, aby pomohly bránit šíření koronaviru. Až třetině obyvatel planety chtějí umožnit dozvědět se, zda se nedostali do blízkosti osob s nemocí Covid-19. Obří technologické společnosti to oznámily v závěru minulého týdne s tím, že lidé se do systému budou muset přihlásit. Monitorovat by mohl až tři miliardy obyvatel planety.

Smír mezi Rijádem a Moskvou?

Organizace zemí vyvážejících ropu spolu se zástupci dalších významných těžařů (OPEC+) potvrdila, že v květnu a červnu sníží těžbu ropy o 10 milionů barelů denně. Zejména Rusko zastává názor, že by těžbu měly snížit i Spojené státy. Předpokládá se, že OPEC+ by po dalších zemích v čele s USA mohl požadovat redukci produkce o dalších pět milionů barelů denně.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Koronavirus zasahuje i do kultury. Kina, divadla, výstavy a další kulturní zařízení jsou zavřena. Někteří umělci ale nechtějí zklamat své fanoušky a zrušené koncerty nebo divadelní představení nahrazují on-line streamováním. Stačí do internetového vyhledávače zadat #kulturažije a vybrat si.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.