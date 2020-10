Odložené oživení, rostoucí zadlužení, burzovní sešup a anticovidové miliardy aneb souhrn událostí 42. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jako Češi jsme považováni či označováni (leckdy i oprávněně) za mistry improvizace. Zatímco například německá kultura považuje improvizaci za projev špatné přípravy a amatérismu, pro Čechy je symbolem vynalézavosti a schopnosti přizpůsobení. Stavět na ní ale nelze donekonečna, zejména v době, kdy (nejen) Česko čelí druhé vlně epidemie koronaviru. Pokud se tedy jarní boj s covidem odehrával (víceméně) úspěšně v rytmu improvizace, tak mě (a doufám, že nejen mě) udivuje i štve forma modelu vládní improvizace v době, kdy jsme evropští „best of“ v šíření covidu. Už aby Babišova parta raději přešla na německou kulturu.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Alibaba: kandidát amerického blacklistu

Americké ministerstvo zahraničí předložilo návrh, aby Trumpova vláda přidala na černou listinu také čínskou společnost Ant Group, píše s odkazem na informované zdroje Reuters. Zatím ale není jasné, kdy kabinet záležitost přezkoumá. Ant Group, který je dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně a spadá pod technologický gigant Alibaba, chystá vstup na burzu v Šanghaji i Hongkongu. Historicky by mohlo jít o vůbec největší IPO na světě, vynést by mohla rekordních rekordních 35 miliard dolarů. Zastánci tvrdého přístupu k Číně v Trumpově vládě tak vysílají americkým investorům vzkaz, aby se primární nabídky akcií neúčastnili.

Strmý sešup

Zhoršená epidemická situace v Evropě a nejasnosti kolem stimulačního balíčku pro americkou ekonomiku vyvolaly pád burz. Výprodej předražených amerických akcií, které se držely nejvýše od velké finanční krize, započal. Evropské indexy odepisují dokonce jednotky procent.

Požehnaná párty na vládní účet

Největší centrální banky světa apelují na vlády, aby kvůli dopadům šíření nového koronaviru pokračovaly v masivní fiskální stimulaci a pomoc předčasně neukončovaly, i když už mají obavy z rychle narůstajícího zadlužování. K apelu se přidal také Mezinárodní měnový fond. Jeho hlavní ekonomka Gita Gopinathová varovala, že hospodářské oživení bude dlouhé, nerovnoměrné a s nejistým výsledkem. Nynější krize je totiž nejhlubší za mnoho generací a svět se podle ní musí připravit na vzestup chudoby a na období vyšší nezaměstnanosti. Ukončit v takové situaci podporu ze strany vlád by proto bylo předčasné.

Marvin Liao: Překvapilo mě, jak rychle se startupy s ohledem na pandemii objevily znovu u dveří investorů

Evropský šampionát start-upů vyhrála lucemburská ochrana dat, uspěli i Češi

Ekonomické oživení se v Česku odkládá. Otázkou je, jak velkou škodu napáchají nová ochranná opatření



Česká vláda uvolňuje další miliardy

S nejnovější vlnou zákazů a protiepidemických omezení platných od začátku týdne slibuje vláda kompenzace zasaženým podnikatelům. Na podporu dosáhnou podnikatelé v gastrobyznysu, sportu, kultuře nebo zájezdové dopravě. Zaplatí za ně komerční nájemné, dopravcům v programu COVID bus poskytne až jednu miliardu korun. Pokračovat bude také program Antivirus na podporu zaměstnanosti. Nově budou náhrady až do 50 tisíc korun superhrubé mzdy.

I deficit českého rozpočtu bude hlubší

Deficit státního rozpočtu na rok 2021 bude podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka zřejmě vyšší než zatím navržených 320 mld. Kč. Nejnovější opatření proti šíření epidemie covidu-19 brzdí českou ekonomiku a mají dopad na budoucí příjmy státu. Novější makroekonomikou prognózu zveřejní centrální banka začátkem listopadu, už nyní ale Rusnok naznačil, že letošní pokles HDP bude vyšší než v srpnu avizovaných o 8,2 %. Současná situace se totiž začíná blížit odhadovaným dopadům v alternativním scénáři vývoje ekonomiky, který vypracovala ČNB na jaře. V něm odhadovala v případě druhé vlny pandemie pokles ekonomiky o 13,5 %. “Tak hrozné to být nemusí. Ale pravděpodobnost, že na tom bude ekonomika hůře, než předpokládá náš základní scénář ze srpna, se aktuálně zvýšila,” uvedl.

Evropský měšec je z poloviny vyprázdněný

Evropská komise ke konci září Česku proplatila 48,8 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 304,8 miliardy korun z celkově přidělených 624 miliard. Smluvně zajištěno má Česko 570 miliard korun, tedy 91 procent. Vyplývá to z údajů ministerstva pro místní rozvoj, které je za čerpání dotací zodpovědné. Podle analytiků se čerpání proti minulému programovému období zlepšilo a Česko by tentokrát nemuselo nic vracet, rychlost čerpání má však negativní vliv na kvalitu projektů.

Jablíčkáři se dočkali

Americká technologická společnost Apple představila novou generaci svých chytrých telefonů iPhone. Oznámila, že všechny přístroje z nové řady iPhone 12 se budou nabíjet bezdrátově a budou schopny využívat 5G sítě. Cena základního modelu iPhone 12 bude v Česku začínat na 24 990 Kč. Firma nabídne rovněž verze mini, Pro a Pro Max.

Honor na prodej

Společnost Huawei Technologies jedná s Digital Group a dalšími zájemci o prodeji části své divize chytrých telefonů Honor. Podle agentury Reuters by za ni mohla požadovat až 25 mld. jüanů (86,4 mld. Kč). Huawei mění své priority kvůli americkým sankcím a chce se raději zaměřit na dražší přístroje Huawei než značku Honor, která cílí na mladé lidi a lidi s nižším rozpočtem, uvedly zdroje agentury.

Nová Nova a opět Kellnerova

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera prostřednictvím dceřiných firem dokončila akvizici mediální společnosti CME. Nyní tak plně majetkově kontroluje aktivity CME v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. V Česku tak PPF ovládla televizní skupinu Nova, ve které už držela podíl do roku 2004, kdy jej prodala právě CME. Akcie CME byly staženy z burzy Nasdaq a z pražské burzy, po dokončení akvizice přestanou existovat. Akcionáři, kteří bezprostředně před účinností akvizice vlastnili cenné papíry CME, obdrží 4,58 dolaru (zhruba 105 korun) za jednu akcii.

Parádní burzovní úlovek

Burza cenných papírů Praha zveřejnila knihu objednávek k úpisu akcií společnosti Pilulka.cz na trhu START. Zatím jsou v ní zadané pokyny za 307 mil. Kč. Na maximální upisovací ceně 424 Kč je objem 222 mil. Kč. Potvrzuje se tak velký zájem investorů. Objednávky jsou přijímány do 20. října.

Zaostřeno na “techno obry”

Evropská unie připravuje seznam až dvacítky internetových gigantů, jež budou čelit přísnější regulaci s cílem omezit jejich tržní sílu, uvedl list Financial Times s odvoláním na informované zdroje. Nová pravidla by měla podle zdrojů donutit firmy sdílet data s konkurenty a být více transparentní v otázce toho, jak shromažďují informace. Na seznamu by mohly být firmy jako Facebook, Apple, Amazon a Alphabet.

Inflace brzdí

Spotřebitelské ceny v Česku v září zpomalily meziroční růst na 3,2 % ze srpnových 3,3 %. Nahoru je podle ČSÚ tlačil především dražší alkohol a tabák a zdražily i některé potraviny jako uzeniny nebo cukr. Vyšší ceny byly také za vodné, stočné a elektřinu. Naopak opět klesly ceny za poštovní služby a telekomunikace. Z potravin byla levnější zelenina.

GRAF: Vývoj míry inflace v Česku

(za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

Polský “Amazon” trhl rekord na varšavské burze

Akcie polského internetového obchodu Allegro debutovaly na burze ve Varšavě růstem o více než 50 procent. IPO Allegra je největším vstupem na varšavskou akciovou burzu za několik let a firma je teď největším podnikem na burze podle tržní kapitalizace. Očekává se, že pro varšavskou burzu, která má problém přilákat nové firmy a která se potýká s poklesem obratu, se stane nabídka Allegra zlomovou záležitostí a že přiláká na burzu více firem.

WTO schvaluje odvetná cla za Boeing

Evropská unie může uvalit cla na dovoz zboží z USA v hodnotě až čtyř mld. USD (asi 93 mld. Kč) ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Uvedla to Světová obchodní organizace (WTO). Američané se brání, že státní podporu Boeingu už neposkytují, k odvetným clům tak EU nemá důvod. Unijní orgány zopakovaly, že by celý spor nejraději vyřešily dohodou.

Covid necovid, uhlíková neutralita je téma

Všechny členské státy Evropské unie se budou podílet na splnění přísnějších emisních cílů stanovených Evropskou komisí. Při stanovování závazků jednotlivých zemí se však bude přihlížet k jejich specifickým podmínkám. Shodli se na tom prezidenti a premiéři unijních zemí během první debaty o novém závazku k roku 2030, který je součástí snahy o dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. Definitivní schválení konkrétního cíle stanoveného v září Bruselem má přijít na řadu až na prosincovém summitu.

Uniqa slaví miliardovou akvizici Rakouská pojišťovací skupina Uniqa dokončila převzetí aktivit francouzského konkurenta AXA v České republice, v Polsku a na Slovensku za zhruba miliardu eur (přes 27 mld. Kč). Jde o největší akvizici v historii firmy, díky níž se stane pětkou na českém pojišťovacím trhu.

