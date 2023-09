Nabídky na Dukovany se odkládají, ČD v pololetí v zisku a rekordně zadlužený svět aneb souhrn ekonomických událostí 38. týdne 2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

možná si vzpomínáte na – skoro se chce říci legendární – větu exprezidenta Miloše Zemana, že jen blbec nemění své názory. Dala by se vztáhnout i na excentrického podnikatele a jednoho z nejbohatších mužů světa Elona Muska. Narážím na jeho větu při debatě s izraelským premiérem Netanjahuem, že zcela zpoplatní sociální síť X (dříve Twitter). Když ještě o rok dříve probíhaly Muskovy námluvy s Twitterem, tvrdil, že peníze vybere jen od firem a státní správy. Otázka je, nakolik Muskovi věřit, přece jen podobných třaskavých prohlášení má na kontě v posledních letech spoustu. A je otázka, jak by se to projevilo na hospodaření samotné firmy. Té totiž výrazně utíkají inzerenti a nemyslím, že snaha o poplatek od těch (zatím) stovek milionů uživatelů zalepí firemní kasičku. Není divu, že mnozí uživatelé i odborníci dávají „Xku“ – parafrází pelíškovské hlášky – rok, maximálně dva…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

ČD po letech opět v zisku

Skupina České dráhy za první pololetí vykázala hrubý zisk 987 milionů korun, což je meziroční zlepšení o téměř dvě miliardy. Loni za první půlrok byla skupina ve ztrátě 931 milionů korun a v pololetí naposledy vykázala zisk v roce 2019. K výsledku přispěl návrat lidí do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a silnější koruna. Podle firmy se zlepšila zejména osobní doprava, která se po třech letech ztrát dostala do zisku. Loni za první pololetí skončila osobní doprava v minusu skoro 1,2 miliardy korun. Zisková byla v letošním prvním pololetí i nákladní doprava.

Svět je rekordně zadlužený

Celosvětový dluh v druhém čtvrtletí stoupl na rekordních 307 bil. USD, a to navzdory zvýšení úrokových sazeb, které omezují zájem o úvěry. Na růstu měly hlavní podíl vyspělé země jako Spojené státy a Japonsko. Podle agentury Reuters to vyplývá z nové studie Institutu pro mezinárodní finance (IIF). Za celé první pololetí dluh vzrostl o deset bilionů dolarů, za deset let je vyšší až o 100 bilionů USD. Poměr globálního dluhu k hrubému domácímu produktu se už druhé čtvrtletí zvýšil, a to na 336 %. Před rokem 2023 se poměr dluhu k HDP sedm čtvrtletí snižoval. Za zvýšením poměru dluhu k HDP stojí pomalejší ekonomický růst a pokles inflace.

Termín podání nabídek na Dukovany II později

Energetická společnost ČEZ znovu prodlouží termín pro podání finálních nabídek na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Uchazeči budou mít čas až do 31. října, místo dosavadního termínu 2. října. ČEZ tím vyhověl žádosti jednoho ze tří přihlášených zájemců. Harmonogram celého projektu by to ohrozit nemělo. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

Rupert Murdoch končí v čele svého impéria

Mediální magnát Rupert Murdoch odstupuje z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončuje tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy, uvedla agentura Reuters. Murdoch už bude jen emeritním předsedou. Dvaadevadesátiletý Murdoch předává vedení firem Fox a News svému synovi Lachlanu Murdochovi. Ten se stane jediným předsedou správní rady společnosti News a zůstane předsedou správní rady a výkonným ředitelem firmy Fox.

Volvo bude už jen elektrické

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars do začátku příštího roku ukončí výrobu všech zbývajících modelů s dieselovými motory. Dál se zaměří na přechod k elektromobilitě, jak avizovala dříve. Firma o tom informovala na svém webu u příležitosti jednání Climate Week, které se od roku 2009 každoročně koná v New Yorku souběžně se zasedáním Valného shromáždění OSN. Automobilka už před dvěma lety oznámila, že do roku 2030 přejde na plně elektrický pohon.

Veřejné finance vyžadují další řešení

České veřejné finance jsou nadále ve výrazné nerovnováze. V představené zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to konstatovala Národní rozpočtová rada (NRR). Vládní konsolidační balíček a úprava penzijního systému podle rady mohou změnit trend a oddálit náraz na dluhovou brzdu, do budoucna ale bude třeba v konsolidaci pokračovat. „Pro skutečné zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je nutné tyto úpravy nejen zachovat, ale v dalších letech konsolidační úsilí ještě zvýšit,“ uvedla NRR.

Zemřel ekonom Kamil Janáček

Ve věku 80 let ve středu zemřel bývalý člen bankovní rady České národní banky Kamil Janáček. Před nástupem do centrální banky byl dlouholetým hlavním ekonomem Komerční banky. Pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kofola vyplatí 13,50 na dividendu

Akcionáři nápojářské skupiny Kofola ČeskoSlovensko schválili mimo zasedání (tzv. per rollam) návrh představenstva společnosti na dividendu ze zisku z minulého roku ve výši 13,50 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na tuto dividendu je 29. září, to znamená, že akcie Kofoly se budou naposledy obchodovat s právem na distribuci dividendy ve středu 27. září. Výplatní období začne 1. listopadu.

Síť X (Twitter) už jen za peníze?

Elon Musk hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Podle něj je to jediná možnost, jak se zbavit botů a falešných účtů. Majitel X to podle BBC uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Není ale jasné, zda to ze strany miliardáře byla jen poznámka na okraj, nebo signál, že je v přípravě takový plán.

Inflace v EU dále klesá

Míra inflace v Evropské unii v srpnu klesla na 5,9 % z červencové hodnoty 6,1 %. V úterý to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejvyšší nezaměstnanost mělo s hodnotou 14,2 % Maďarsko, druhá nejhorší byla Česká republika, kde inflace činila 10,1 %. Tyto dvě země jsou zároveň v EU jediné, kde byla inflace v srpnu nad deseti procenty. V zemích eurozóny míra inflace klesla z 5,3 % na 5,2 %. To je mírné zlepšení proti předběžné zprávě zveřejněné koncem srpna, podle které srpnová inflace činila 5,3 %.

Z pražského letiště se bude jezdit Uberem

Americká společnost Uber, která provozuje alternativní taxislužbu, uzavřela na pět let smlouvu s pražským letištěm. Jezdit začne od příštího úterý. Uber v tendru porazil firmu Tick Tack, ta však tendr napadla, a tak jej projednával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Správní řízení jeho předseda Petr Mlsna na začátku září zastavil a umožnil tak podepsání smlouvy.

Česko je o něco ekonomicky svobodnější

Česko je sedmnáctou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Polepšilo si v absolutním hodnocení ekonomické svobody i relativně, když v loňském revidovaném žebříčku bylo na 22. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku Economic Freedom of the World Index kanadského institutu Fraser, o kterém informoval Liberální institut. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je poprvé Singapur, žebříček stejně jako v minulých letech uzavírá Venezuela.

Dieta ve Volkswagenu

Propad na nejdůležitějším trhu v Číně, zpožděný vývoj nové platformy i autonomního řízení, ale především výrazné zaostávání za očekávanými prodeji elektromobilů v Evropě dostávají koncern Volkswagen pod silný tlak. Na řadu tak přicházejí škrty a úsporná opatření. Zcela skončit má výroba elektrických vozů v kdysi slavnostně spuštěné „skleněné manufaktuře“ v Drážďanech, v dalších závodech koncernových značek hrozí propouštění. To může dopadnout i na Škodu Auto, které navíc hrozí, že se výroba prvního a vlajkového e-modelu Enyaq přestěhuje z Mladé Boleslavi do Německa.

Fed na sazby nesáhl

Americká centrální banka (Fed) na zářijovém zasedání podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky. Základní úroková sazba tak zůstává v pásmu 5,25 až 5,50 %, na nejvyšší úrovni od roku 2001. Zvyšování sazeb Fed pozastavil už v červnu, v červenci pak ale měnovou politiku opět zpřísnil. Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v USA se v srpnu zvýšilo na 3,7 % z červencových 3,2 %. Inflace tak vzrostla nejvýrazněji za více než rok. Takzvaná jádrová inflace vyšla ovšem nižší, než se čekalo, meziroční činila 0,3 % a meziměsíční 4,3 %. Loni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 %, a byla tak nejvýše za více než 40 let. Americká ekonomika v druhém čtvrtletí podle zpřesněných dat vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,1 %. Zrychlila tak růst z 2% tempa v prvním čtvrtletí.

Colt v pololetí s mírným poklesem zisku

Zbrojařský holding Colt CZ Group vykázal za letošní první pololetí výnosy 6,86 mld. Kč. Meziročně klesly o 2,7 %, a to hlavně kvůli vyšší sezonnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, posilování koruny k euru a dolaru a poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech. Čistý zisk skupiny se snížil o 5,3 % na 1,05 mld. Kč. Výnosy holdingu za samotné druhé čtvrtletí letošního roku byly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 10,1 % vyšší. Proti letošnímu prvnímu čtvrtletí výnosy v druhém kvartálu stouply o 27,7 %, dosáhly 3,85 mld. Kč.

Firma rovněž oznámila, že navýšila svůj základní kapitál a vydala 322 170 nových akcií s emisním kurzem 526,50 Kč. Navýšení kapitálu a úpis nových akcií souvisí s výplatou dividend akcionářům ve formě nových cenných papírů.

Na burze je rozvážková Instacart

Americká rozvážková služba Instacart vstoupila na burzu, cenu akcií pro účely primární veřejné nabídky (IPO) stanovila na 30 USD za kus. Hodnota firmy tak dosahuje zhruba 10 mld. USD, uvedl server CNBC. Instacart se zabývá rozvozem potravin. Firma zaznamenala silný růst v době pandemie covidu-19, kdy lidé byli kvůli nařízeným uzávěrám nuceni zdržovat se doma. Vstup Instacartu na burzu je v letošním roce jedním z nejočekávanějších. Podnik je od prosince 2021 první významnou technologickou společností podporovanou rizikovým kapitálem, která vstoupí na americký veřejný trh. Akcie po IPO zahájily růstem nad 42 USD, ale v dalších dnech klesly k hranici 30 USD za kus.

Disney sází víc na parky než na filmy

Americká mediální společnost Walt Disney v příštích deseti letech téměř zdvojnásobí investice do svých zábavních parků na zhruba 60 mld. USD. Podnikání v oblasti parků se pro firmu stalo spolehlivým pohonem růstu a pomohlo zmírnit ztráty streamingové služby Disney+, která by měla být zisková v příštím roce. Firma upozornila, že segment zahrnující parky, zážitky a produkty od fiskálního roku 2017 roste ročně o šest procent. Za posledních 12 měsíců provozní zisk tohoto segmentu činil 32,3 mld. USD.

Alibaba expanduje k Turkům

Čínská firma Alibaba plánuje v Turecku investovat 2 mld. USD. S odvoláním na oznámení turecké divize internetového prodejce o tom informovala agentura Reuters. Nové investice by měly směřovat do vybudování datového centra a logistického centra v Ankaře a exportní centrály na letišti v Istanbulu.

Spořka koupí spotřebitelské úvěry Hello Bank!

Česká spořitelna a BNP Paribas Personal Finance podepsaly smlouvu o koupi spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!. Stalo se tak poté, co transakce, která je důsledkem postupného ukončování působení Hello bank! v ČR, získala souhlas regulatorních orgánů. Pro držitele úvěrů a kreditních karet Hello bank! se zatím nic nemění. Nadále zůstávají klienty Hello bank!, řeší s ní veškeré klientské záležitosti a splácejí své úvěry podle dohodnutých podmínek od Hello bank!

Česká spořitelna tento týden zároveň oznámila, že se zbaví nižších stovek svých zaměstnanců. Podle tiskového mluvčí Spořitelny Filipa Hrubého půjde o manažery a zaměstnance v podpůrných a servisních pozicích. Důvodem podle Hrubého není velké propouštění nebo snižování nákladů, ale změna potřeb klientů, kteří dávají přednost online službám banky a personalizovanému finančnímu poradenství.

Britové povolí obří videoherní fúzi

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) signalizoval že schválí upravený plán softwarové společnosti Microsoft na převzetí videoherní firmy Activision Blizzard. Úřad v dubnu akvizici v hodnotě 69 mld. USD zablokoval kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž v oblasti cloudových herních služeb. V srpnu společnost Activision Blizzard oznámila, že ve snaze rozptýlit obavy CMA prodá svá streamovací práva firmě Ubisoft Entertainment. Převzetí firmy Activision Blizzard by bylo největší svého druhu v historii videoherního průmyslu. Microsoft vyrábí herní konzole Xbox a firmu Activision Blizzard chce získat, aby přidal další tituly do své streamovací herní služby Game Pass.

Toshiba odejde z burzy

Skupina investorů vedená společností soukromého kapitálu Japan Industrial Partners (JIP) koupila 78,65 % akcií Toshiby. Otevřela tak cestu k tomu, aby se akcie japonského průmyslového konglomerátu po 74 letech stáhly z akciového trhu. Podle dohody by k tomu mohlo dojít už koncem letošního roku. Vzhledem k tomu, že skupina teď vlastní více než dvě třetiny firmy, umožňuje jí to dokončit obchod v hodnotě 14 mld. USD a učinit z Toshiby soukromou společnost, píše zpravodajský server BBC. Kořeny Toshiby sahají až do roku 1875, kdy začínala jako výrobce hodin a mechanických panenek.

Michl: Sazby hned neklesnou, ale inflace míří ke 2 %

V první polovině příštího roku čeká ČNB nízkou inflaci kolem 2 %, uvedl její guvernér Aleš Michl v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Odmítl brzké snižování úrokových sazeb centrální banky v příštích měsících.

Čínská tragédie Evergrande

Akcie problémového čínského developera China Evergrande Group v pondělí ztratily 25 %. Reagovaly na zprávu, že policie zadržela některé zaměstnance firemní jednotky pro správu majetku. To by podle agentury Reuters mohlo znamenat nové vyšetřování, které by mohlo prohloubit potíže této realitní společnosti. Evergrande je nejzadluženější developerská firma na světě a je v centru krize čínského realitního sektoru. Čínský trh s nemovitostmi postihla od konce roku 2021 série nesplácených úvěrů. To otřáslo světovými trhy a vyvolalo obavy, že se negativně odrazí i v dalších sektorech.

Dejvický „Kulaťák“ dostaví Nizozemci a Češi

Prázdná parcela na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích, kam chodí místní na víkendové farmářské trhy, se zastaví novými bloky budov. Náměstí se tak uzavře, jak před sto lety zamýšlel urbanista Antonín Engel. Přestavba ale čeká celé náměstí, které ovládají hlavně auta a tramvaje, včetně dnes nepřístupného středu. O dostavbu takzvaného čtvrtého kvadrantu „Kulaťáku“ usilovalo v soutěži 44 návrhů z celého světa. Z pěti finalistů nakonec mezinárodní porota architektů spolu se zástupci města a investory vybrala návrh konsorcia studií Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architekti, Rehwaldt Landscape Architects, PUDIS a AED.

Norma Euro 7 bude mírnější

Jednání o chystané nové emisní normě Euro 7 míří do finále. Řadě států včetně České republiky, které nesouhlasily s původním přísným návrhem Evropské komise, se podařilo dosáhnout výrazných změn. Automobilky by měly snižovat emise nových vozů méně, zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu.

COOP chystá další nonstop prodejny bez prodavačů

Družstevní síť COOP sází na automatizaci a představila plán, podle kterého do konce příštího roku otevře nejméně 50 nových automatických prodejen, kde si mohou zákazníci bez přítomnosti obsluhy nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu. Vstupovat se do nich bude pomocí bankovní identity. V otevírání nových automatických prodejen se síť COOP spojila se společnostmi ČSOB a Mastercard, které na ně dávají dohromady deset milionů korun.

Kolínská Toyota už zase vyrábí naplno

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v pondělí po čtyřech týdnech odstávky plně obnovila výrobu. Auta se tam přestala vyrábět 22. srpna kvůli chybějícím plastovým dílům, které dodává společnost Novares CZ Zebrak. Její výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna rozsáhlý požár. Již minulý pátek spustila Toyota výrobu karoserií a lakovnu.

Česká spořitelna podpoří investiční biofond

Česká spořitelna vstupuje jako první banka v Česku do investičního fondu i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí při renomovaném Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Cílem fondu je podpora vývoje nových léčiv, diagnostických metod a medicínských technologií. Do roku 2026 plánuje i&i Bio s podporou spořitelny ve výši 5 mil. eur investovat do zhruba 20 medicínských a biotechnologických projektů a pomoci tak jejich přechodu z výzkumu do praxe a k pacientům. Přistoupením ČS kapitál i&i Biotech výrazně posílil, a to na celkem 53 mil. eur.

Cebia nabídne ověření historie aut

Poprvé v historii mají lidé, kteří si kupují ojeté auto, možnost prověřit si historii najetých kilometrů zdarma. Cebia totiž připravila nový produkt pod názvem Základní prověření, pomocí něhož se rozhodla bojovat proti narůstající míře stáčení tachometrů. Už v tuto chvíli je Základní prověření dostupné u 41 % aut, která prodávají autobazary. Do poloviny října přibude dalších 38 % aut a zkontrolovat si zdarma najeté kilometry tak bude možné dohromady skoro u čtyř aut z pěti, která se prodávají v autobazarech či v rámci certifikovaných programů.

KFC už má v Česku 120 provozů

Fastfoodový řetězec KFC expanduje v Česku nejen ve velkých městech, ale také v těch menších. Jubilejní 120. restauraci otevřel v Berouně. KFC tak upevňuje svou pozici tuzemského řetězce s největším počtem restaurací s rychlou obsluhou. Nová dvoupatrová restaurace KFC v Berouně poskytne 134 míst k sezení uvnitř, deset na zahrádce, řidiče

potěší také Drive-Thru okénko.