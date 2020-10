Burza Start má další úlovek. Jak je na tom on-line lékárna Pilulka.cz z hlediska lákadla pro investory

Klíčovými postavami v Pilulce jsou bratři Petr a Martin Kasovi, kteří v e-commerce byznysu podnikají již přes dvě dekády.

Na konci 90. let stáli za vznikem on-line obchodu kasa.cz, který se postupně od elektroniky přeorientoval na prodej nejrůznějšího spotřebního zboží. V dobách největší slávy šlo dokonce o jeden z největších domácích e-shopů s tržbami okolo dvou miliard korun ročně.

V roce 2009 jej ale bratři Kasovi prodali a o čtyři roky později začali naplno pracovat na svém lékárenském byznysu. Postupem času se Pilulka stala s více než 150 fyzickými lékárnami (z čehož však přibližně 80 procent funguje na principu franšízy) třetím největším hráčem na českém trhu.

Společnost se však orientuje převážně na on-line segment, který má být do budoucna hlavním tahounem prodejů.

Z loňských tržeb ve výši přibližně 1,3 miliardy korun by Pilulka chtěla do roku 2024 vyrůst na více než trojnásobek průměrným tempem 26 procent ročně. K tomu by měla znatelně dopomoci expanze nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.

Na předpis jen v kamenné prodejně

Stěžejním faktorem pro on-line byznys Pilulky je zejména regulace léků na předpis. Ty jsou totiž tradičně prodávány s vyšší marží než volně dostupné léky, doplňky stravy a další zdravotnický sortiment.

Martin Kasa (Pilulka): Čekáme na to, až budeme moci spustit zásilkový prodej léků na předpis

Zatímco na Západě došlo v posledních letech k deregulaci a v některých zemích je možné

prodávat léky na předpis včetně doručení plně on-line, středoevropský trh je v této oblasti poměrně rigidní.

K vyzvednutí léku na recept od lékaře je nutné zamířit do kamenné prodejny. Vázané léky na předpis přitom tvoří více než polovinu tržeb tradičních lékáren, volně prodejná léčiva

poté přibližně 30 procent.

Naopak v on-line kanálech Pilulky dominuje kosmetika a nejrůznější doplňky stravy, volně prodejné léky pak tvoří jen 15 procent internetových tržeb. Pilulka je tak v současné podobě spíše on-line drogerií než lékárnou.

Deregulace prodeje léků vázaných na předpis by byla výrazným katalyzátorem růstu hospodaření společnosti. To však prozatím není v rámci Česka či Slovenska, které jsou hlavními trhy Pilulky na pořadu dne.

Pilulka si jde pro 200 milionů

Pilulka nyní hledá kapitál pro další expanzi na trhu START pražské burzy. Ten je určen pro

obchodování s akciemi malých a středních firem, které prozatím nedosahují velikosti pro zalistování na hlavním parketu vedle společností jako je ČEZ, Komerční banka nebo O 2 .

Petr Kasa, spolumajitel Pilulky při oznámení IPO:

Chceme jít příkladem jiným e-commerce firmám a rozhýbat kapitálové trhy v České republice. Měli jsme celou řadu nabídek od finančních i strategických investorů z České republiky i ze zahraničí, ale rozhodli jsme se pro veřejnou nabídku. Chceme umožnit celé řadě i drobných investorů benefitovat na transformaci lékárenského trhu, kde je Pilulka synonymem inovátora.

Pilulka v aktuálně probíhající aukci trvající do 20. října nabízí až 800 tisíc akcií za cenu 350-424 korun. Konkrétně hodlá společnost upsat až 500 tisíc nových akcií, což by mělo vynést částku mezi 175-212 miliony korun.

Kromě toho jsou nabízeny stávající akcie v objemu až 300 tisíc kusů. Jejich prodávajícím je All-Star Holding patřící pod investiční skupinu Wood & Co. a Martin Kasa.

Klíčové však je, že i po uskutečnění celé transakce budou bratři Kasovi nadále stát v čele Pilulky s více než třetinovým podílem.

Ocenění firmy až 850 milionů korun

IPO tak může ocenit tržní kapitalizaci společnosti (před úpisem nových akcií) na 700-848 milionů korun. To na první pohled není zrovna nízká částka za firmu, jejíž hospodaření je od založení ztrátové.

Současná ziskovost je však pro vizionářské investory nepodstatná, klíčový je silně růstový výhled a naděje na to, že se z Pilulky jednou stane gigant středoevropského obchodu s léky a zdravotnickým zbožím.

Posoudit přiměřenost nabízené ceny v rámci IPO je poměrně složité. Tradiční oceňovací modely jsou pro rychle rostoucí ztrátové firmy jen obtížně použitelné. Hodnota Pilulky se totiž odvíjí především z očekávané ziskovosti po roce 2030, kdy se i drobná změna výhledu výrazně projeví na současném ocenění.

Relativní srovnání s konkurenčními firmami je rovněž obtížné, analytická zpráva připravená v souvislosti s IPO firmu porovnává se západoevropskými společnostmi Zur Rose a Shop Apotheke. Ty jsou však výrazně větší a zároveň působí na z velké části deregulovaném trhu s léky na předpis.

Ocenění Pilulky tak připomíná věštění z křišťálové koule a je do velké míry individuální záležitostí. Jiří Staník ze společnosti Helgi Analytics ocenil tržní kapitalizaci Pilulky před IPO prostřednictvím několika valuačních metod na 750 mil. korun.

To by implikovalo při dvou milionech akcií férovou cenu za kus 375 korun, tedy ve spodní části nabízeného pásma v rámci úpisu.

Riziková investice s vysokým potenciálem

Rychle rostoucí internetové společnosti jdou v poslední době na dračku, a ne jinak tomu zřejmě bude v případě Pilulky. Alespoň o tom vypovídají tržní ohlasy, podle kterých je o její akcie mezi drobnými investory značný zájem.

K tomu přispívá vysoká medializace celého IPO, za kterou stojí mimo jiné i jeden z největších stávajících akcionářů Wood & Co.

Existuje tak nemalá pravděpodobnost, že IPO bude zejména na spodní straně cenového pásma přeupsáno, tedy že poptávka předčí nabídku a objednávky budou muset být kráceny.

Zda budou akcie Pilulky dobrou investicí však ukáže až čas. Růstový potenciál firmy je bezesporu vysoký, stejně jako i rizika s ní spojená. Jednou z největších hrozeb je příchod silné konkurence, přetrvávající vysoká regulace trhu s léky či neúspěch zahraniční expanze.

Ani výrazný růst tržeb přitom ve světě e-commerce nemusí být zárukou úspěchu. Stačí se ostatně podívat na výsledky skupiny Mall, druhého největšího domácího hráče na poli internetového prodeje, který jen za loňský rok vykázal ztrátu 1,7 miliardy korun.

V případě naplnění pozitivního scénáře však odměna pro investory může být velmi sladká. Management Pilulky se totiž netají ambicí budoucího vstupu na hlavní trh pražské burzy. Pokud by se tyto vize měly skutečně naplnit, hodnota firmy musí oproti dnešku vzrůst přinejmenším několikanásobně…