Fintech v roce 2020? Nezbytnost pro e-commerce, banky i technologické giganty

Technologické firmy a startupy zaměřené na bankovní či finanční služby byly doposud vnímány spíše jako okrajový doplněk bankovního světa.

Takzvané fintechy sebe samy stavěly do pozice atraktivních dravých vyzyvatelů tradičních bank a chvíli to vypadalo, že se nové startupy typu Revolut skutečně postaví bankovním domům v přímém boji o klienty.

Zanedlouho se situace změnila a mnozí naopak věštili, že z fintechů vlastně nic nebude, jelikož narážejí na přísnou bankovní regulaci, nemají dostatečný rozsah služeb, a navíc nedokážou monetizovat své klienty.

Důležitost fintechů

Dnes již ale vidíme, že realita fintechů je jiná. Banky začaly vnímat jejich důležitost pro svůj digitalizační proces.

A velcí e-commerce hráči i technologické společnosti si uvědomili, že finanční technologie mohou zásadně vylepšit zážitek lidí z placení.

Zatímco „big tech“ firmy toho využily pro zisk z jednotlivých plateb uživatelů, e-commerce hráči z finančních technologií vytvořili cestu, jak zpříjemnit nákup zákazníkovi a jak jej úspěšně provést samotným završením nákupu v podobě zaplacení.

Hromadné investice bank do fintechů

Rok 2019 přinesl obrovský nárůst investic ze strany velkých bankovních domů právě do technologických startupů zaměřených na finance.

Výše investic do fintechů ze strany velikánů, jako je například Goldman Sachs, Citi či JPMorgan Chase, vyrostla o 190 procent a ukazuje se, že banky v těchto startupech vidí cestu k výnosům i inovacím.

Digitalizace zastaralých bankovních systémů je totiž extrémně drahá a náročná a využívání jednoduše napojitelných služeb fintech startupů může být pro banky snadné řešení. Výjimkou v tomto trendu není ani Česká republika, kde jsme rovněž zaznamenali celou řadu zajímavých investic.

ČSOB zainvestovala do platební služby MALL Pay nebo srovnávače Ušetřeno, Česká spořitelna a AirBank nalily peníze do fintechu Dateio, který se specializuje na analýzu dat z plateb kartou. Velké plány na tomto poli má také Komerční banka, jež si pro investice do startupů založila vlastní platformu Smartsolutions.

Fintech jako klíč k úspěchu v retailu

Kromě startupů vidí v oblasti platebních služeb velký potenciál a prostor k realizaci také technologičtí giganti (tzv. „big tech“ společnosti) a velcí retailoví hráči. Z větších technologických společností se oblasti placení alespoň okrajově věnuje prakticky každý.

Na pole P2P (peer-to-peer, pozn. red.) plateb se vrhl Facebook i Apple, největší přepravní platforma světa si pohrává se službou Uber Cash a vlastní finanční služby zkouší Amazon.

Apple a Google slaví po celém světě obrovský úspěch také se svými platebními službami Apple Pay a Google Pay. A samostatným příběhem je Čína, ve které svět plateb ovládl technologický gigant WeChat a retailový gigant Alibaba.

Mobilní placení není vše

U „mobilních peněženek“ se ale tyto firmy nezastavily. Apple již vydal vlastní kreditní kartu, byť ve spolupráci s Goldman Sachs, Google ve spolupráci se Citi a Stanford Credit Union chystá vlastní běžný účet. A Facebook má dokonce v plánu dobývat svět s vlastní kryptoměnou libra.

No a pak je tady retail, pro který jsou finanční technologie cestou, jak zákazníkům zpříjemnit platbu za nákup a učinit pro ně zboží dostupnějším.

Na poli českého retailu stojí za pozornost MALL s vlastní službou pro odloženou platbu MALL Pay, vlastní „finanční produkty“ využívá i Alza (Alza Neo a Třetinka).

Onen poslední krok nákupu v podobě zaplacení obsahu košíku je totiž pro mnoho e-shopů kamenem úrazu. Právě technologie a maximální pohodlí pro uživatele jsou cestou, jak zájemce o zboží proměnit ve skutečné nákupčí.

Symbióza a specializace

Stejně jako lidé svými platebními návyky ukazují, že velkým technologickým společnostem i retailovým hráčům důvěřují, vypozorovat se dá také důvěra ve fintech startupy.

S důvěrou a rostoucí uživatelskou základnou navíc fintechové startupy bobtnají i z hlediska nabízených služeb. Výsledkem je, že budoucnost zcela jistě nepatří jen bankám, jen fintech startupům nebo pouze velkým technologickým společnostem.

Každý z těchto tří světů má totiž v bankovní oblasti nezastupitelnou roli. Banky disponují škálou. Mají bezkonkurenční nabídku služeb, základnu uživatelů, dostatek finančních prostředků a v neposlední řadě také důvěru.

K tomu je nutné připočíst fakt, že banky jsou pevně ukotvené v regulatorním rámci a jsou schopny dlouhodobě udržitelně fungovat v mezích přísné regulace. Chybí jim ale agilita, inovace a mnohdy se trápí s digitalizací vlastních systémů.

Fintechové startupy přinášejí právě to, co bankám chybí. Jsou dravé, inovativní a konkrétní oblasti bankovnictví dovedou technologicky zařídit mnohem lépe než banky. Fintechům ale chybí škála (ať už z hlediska uživatelů, nebo služeb) a velkou překážkou je pro ně regulace.

Ani velké technologické společnosti zatím nemají dostatečný regulatorní aparát na to, aby si ve světě bankovnictví poradily samy. Díky své technologické vyspělosti a všudypřítomnosti v životě lidí se ale přesto dokážou do světa každodenního placení efektivně protlačit.

Stačí se podívat na Apple či Google, kteří „pouhým“ zjednodušením plateb pro uživatele generují vysoký zisk. V případě Applu je to zisk finanční, plynoucí z transakčních poplatků, v případě Googlu zisk informací, které firma může zúročit při cíleném prodeji reklamy.

Otevřená budoucnost

Co z toho plyne? Budoucnost bankovnictví je velmi otevřená a zatím se rozhodně neschyluje k žádnému jednoduchému rozuzlení.

V nejbližší době nedojde ani k hromadnému zániku fintech startupů, ani ke smrti velkých bankovních domů, ani k dobytí světa bankovnictví ze strany mocných a bohatých technologických společností.

Bankovní svět je složitý a všechny zmíněné typy institucí v něm mají svá pevná místa. Vzniká tak symbióza, ze které profitují všichni – banky, fintechy, technologické firmy, a hlavně sami uživatelé.

Autorem textu je Adam Kolesa, CEO MALL Pay