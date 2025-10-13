Lidem pečujícím o blízké pomůže program Opora Diakonie. Zaměřuje se i na firmy

V posledních pěti letech má až 40 procent dospělých, tedy přibližně 2,5 milionu lidí, zkušenost s péčí o blízkého. Taková péče není jen o tom, že dotyčný nemá téměř volný čas. Třetina neformálních pečujících téměř neodpočívá, na dovolenou se dostane jen každý pátý. Často ale tito lidé i v důsledku péče přichází i o zaměstnání.
Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) proto od října zahájila plný provoz celostátního programu pro ty, kteří doma pečují o své blízké. Program Opora Diakonie zahrnuje průvodce péčí, ověřenou databázi služeb, společné sdílení zkušeností i terénní a telefonické poradenství zdarma. A zaměřuje se i na firmy, protože péče o blízkého může potkat zaměstnance bez ohledu na věk nebo pozici.
Firemní podpora zaměstnanců
V dnešní době, kdy firmy deklarují důraz na diverzitu, wellbeing a rovné příležitosti, se podpora pečujících přirozeně stává součástí moderní firemní kultury. Firmy mohou prostřednictvím programu Opora Diakonie cíleně podpořit své pečující zaměstnance.
„Důležitou službou pro firmy je individuální poradenství pro zaměstnance. To jim pomáhá zvládnout náročné životní situace bez ohrožení jejich pracovního výkonu. Firmám přinese přehled o potřebách svých zaměstnanců. Zároveň podnikům nabízí konkrétní doporučení, jak cíleně udržet balanc mezi pracovním a osobním vytížením,“ přibližuje Simona Heroutová, vedoucí programu Opora Diakonie.
Odpovědní zaměstnavatelé tak sníží riziko vyhoření zaměstnanců, posílí jejich loajalitu a udrží si jejich know-how. Firemní služby projektu jsou vhodné zejména pro firmy s více jak 100 zaměstnanci v oborech s vysokým pracovním vytížením, jako jsou zdravotnictví, finance nebo výroba.
„Firmy využívají pro své zaměstnance také webináře. Během 90 minut na nich získají přehled o možnostech podpory a naučí se praktické strategie pro sladění práce a péče. Rovněž dostanou prostor sdílet své zkušenosti,“ dodává Heroutová.
Péče trvá v průměru přes 10 let
Z pilotního programu Opora Diakonie mimo jiné vyplynulo, že neformální pečující pečují v 72 procent o seniory nad 65 let, 15 procent opečovávaných jsou ve věku 18–64 let, 7 procent zahrnují děti 8 až17 let, 6 procent jsou děti 0 až 7 let.
Celorepublikový program chce pomáhat lidem v těžké situaci, aby nezůstali sami a zorientovali se, co vše je potřeba zařídit. Opora Diakonie zahrnuje průvodce péčí, ověřenou databázi služeb, společné sdílení zkušeností i terénní a telefonické poradenství zdarma. Propojuje tak nejen své pobočky, ale i další organizace, která mohou v dané situaci pomoci, ať už to jsou nemocnice, sociální zařízení a další.
Na vývoji programu spolupracovala Diakonie ČCE s inovačním studiem Q Designers a do procesu vtáhla celou řadu pečujících, profesionálů z oboru i opečovávaných. Cílem bylo detailně zmapovat potřeby pečujících a na jejich základě postavit program s celorepublikovou působností. Již se do něj zapojilo zhruba 3800 organizací a služeb a další se mohou do databáze přidat.
„Naše práce se od začátku do konce točí kolem lidí – nasloucháme jejich potřebám, hledáme řešení, testujeme a ladíme. Když službu stavíte přímo s těmi, kdo ji budou používat, nevznikne něco, co nefunguje a nikdo to nepotřebuje. Ale naopak je na světě program, který řeší skutečné potřeby. K pečujícím máme jako společnost velký dluh. Jsme rádi, že jsme jim mohli pomoci s tak zodpovědným, kompetentním a empatickým partnerem, jako je Diakonie,” řekla Eliška Vinklerová z Q Designers.
Čtyři hlavní témata k řešení
Když už se neformální pečující ocitnou v situaci, kdy se o někoho potřebují a chtějí postarat, řeší v zásadě čtyři hlavní témata. Prvním je, jak zvládnout domácí péči z praktického hlediska. Druhým tématem je orientace v systému příspěvků a dávek
„Ozvala se nám například nedávno jedna maminka, kterou propustili s malým dítětem po čtyřech měsících z motolské nemocnice. Z jejich zdravé holčičky se najednou stalo dítě, které má několikrát denně epileptické záchvaty. Na maminku čekaly doma ještě další dvě děti a manžel, který chodil do práce. Babičku neměli a potřebovala rychle poradit, co dělat dál. Zareagovali jsme tak jednak slovní podporou a nasměřovali ji na ranou péči Diakonie. Ta už mamince pomohla s žádostí o příspěvek na péči,“ uvedla na tiskové konferenci příklad poradkyně péče z Diakonie Renata Dohnalová.
Jistý vnuk se zase ozval za celou svoji rodinu a potřeboval poradit, jak pečovat o svoji babičku s počínající demencí. Sám měl rodinu a děti. Poradenské centrum ho nasměřovalo na semináře a také na mozkové joggingy a tréninky paměti, aby se v nich naučil techniky, které pak zkoušel se svojí babičkou k udržení jejího lepšího zdravotního stavu.
Třetím tématem je práce versus péče a v neposlední řadě lidé řeší často kompenzační pomůcky. „Zajímavostí je, že častěji než dříve, se ozývají pro radu i muži. Stačí jim přitom jen malá rada, aby se zorientovali a pak už se sami podle toho zařídí,“ dodala Dohnalová.
Článek, který byl redakčně upraven a jehož autorem je Pavlína Zítková, původně vyšel na serveru Naše zdravotnictví.