Koronavirus zahýbal s trhy, Jumpshot zase s pověstí Avastu aneb souhrn událostí 5. týdne

zatímco se svět stále více obává smrtícího koronaviru, v Česku máme problémy spíše s chřipkovou epidemií. Zatímco novým koronavirem je jen v Číně nakaženo přes osm tisíc lidí (a dosud jich 132 zemřelo), u nás se postupně chřipka šíří po jednotlivých krajích. V této sezoně na ni zemřelo už 12 Čechů. Nejvíce chřipka řádí v Jihočeském a Olomouckém kraji, počet lidí s respiračními infekcemi ale roste také v Libereckém kraji a v Praze. Česko nicméně podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem koronaviru nepodceňuje a na letištích rozšiřuje preventivní opatření. Otázkou zůstává, zda letáčky a cílený screening cestujících jsou dostačující. Nový koronavirus by sice podle expertů neměl být tak smrtící jako SARS, jenž si v roce 2003 vyžádal 800 životů, nicméně vakcínu na něj vědci zatím neobjevili. To na chřipku rozhodně zabírají vitaminy a horký čaj. Přeji vám tedy pevné zdraví.

Avast ruší divizi Jumpshot. Společnost Avast se s okamžitou platností rozhodla zavřít divizi Jumpshot. Kvůli ní čelí obvinění, že obchoduje s daty klientů a inkasuje za ně částky v milionech dolarů. V ohrožení jsou více než dvě stovky pracovních míst. Akcie Avastu reagovaly na zprávy silným propadem. Od pondělí už cenné papíry firmy na pražské burze zlevnily asi o čtvrtinu. Avast odhaduje, že za loňský rok vykáže upravený zisk EBITDA 483 milionů dolarů při upravených tržbách 862,8 milionu dolarů. Firma také uvedla, že uzavření Jumpshotu by ji mělo přijít až na 25 milionů dolarů.

Babiš slaví malé vítězství. Evropská unie uznala většinu ze stovek milionů proplacených unijních dotací holdingu Agrofert, který před třemi lety převedl premiér Andrej Babiš do svěřenských fondů. Evropská komise ale dál pracuje na auditu ve věci střetu zájmů premiéra. A tak blokace dotací nejnovějších projektů podaných po srpnu roku 2018, tedy od doby, kdy v celé unii platí přísnější pravidla pro posuzování střetu zájmů, stále trvají.

Tesla boduje. Automobilka Tesla vykázala za loňský rok ztrátu 862 milionů dolarů. Poslední dvě čtvrtletí ale byla v zisku. V samotném čtvrtém kvartálu vydělala 105 milionů dolarů a dodala zákazníkům 112 tisíc elektromobilů. Cena akcií podniku po zveřejnění výsledků vzrostla o více než šest procent a poprvé překonala hranici 600 dolarů.

Boeing se topí v problémech. Americká společnost Boeing kvůli problémům s Maxy loni prodělala 636 milionů dolarů. O rok dříve přitom byla v zisku přes 10 miliard dolarů. Náklady, které způsobí uzemnění strojů, odhaduje výrobce na téměř 19 miliard dolarů, což je zhruba dvojnásobek toho, co uváděl v předchozím čtvrtletí. Boeing si podle agentury Reuters už u více než deseti bank zajistil příslib půjčky v celkové hodnotě přes 12 miliard dolarů.

VW byl loni opět jedničkou. Německý automobilový koncern Volkswagen si v loňském roce udržel pozici lídra na světovém automobilovém trhu. Druhá byla japonská Toyota, která na třetí příčku odsunula francouzsko-japonskou alianci Renault-Nissan-Mitsubishi. Ta se potýká s problémy poté, co byl její bývalý vedoucí představitel Carlos Ghosn předloni v listopadu v Tokiu zatčen a obviněn z finančních podvodů. Volkswagen, jehož součástí je rovněž česká Škoda Auto, zase aktuálně trápí koronavirus. Kvůli obavám z šíření nákazy prodlužuje dovolenou v čínských továrnách, které provozuje prostřednictvím společných podniků s místními automobilkami.

Velké odhalení utajovaného paktu Huawei. Německá vláda má podle německého listu Handelsblatt důkazy, že čínská telekomunikační společnost Huawei spolupracuje s čínskými bezpečnostními orgány. Deník má k dispozici tajný vládní dokument, který se odvolává na „informace amerických zpravodajských služeb“. Německé ministerstvo zahraničí tak varuje před nedůvěryhodností čínských podniků v souvislosti s bezpečnostními požadavky při výstavbě 5G sítí. Čínská síťová technologie by se podle úřadu mohla stát branou pro vpád čínských špionů a kybernetických útočníků.

Nové iPhony zastavily pád prodejů. Zisk i výnosy americké společnosti Apple ve fiskálním prvním čtvrtletí překonaly očekávání. Přispělo k tomu obnovení růstu prodeje iPhonů a rostoucí poptávka po doplňcích, jako jsou bezdrátová sluchátka AirPods. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince stoupl o 11,4 procenta na 22,24 miliardy dolarů.

Polské nákupy miliardáře Vítka. Společnost CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka získala zhruba šestiprocentní podíl ve firmě Globalworth Real Estate Investments Limited, která vlastní kancelářské komplexy v Polsku a Rumunsku. Akcie CPI získala prostřednictvím makléře na sekundárním trhu. Podle serveru E15 je hodnota podílu zhruba 3,3 miliardy korun.

Británie opustila Evropskou unii. Spojené království po 47 letech opustilo Evropskou unii, 1. února začalo přechodné období, které do konce roku 2020 de facto prodlužuje současné vztahy mezi Británií a unií. Pokud se zemi nepodaří do té doby uzavřít dohodu o budoucích vztazích, nastane takzvaný tvrdý brexit.

Francie odmítla Huawei. Největší francouzská telekomunikační společnost Orange dala při budování sítě 5G v zemi přednost spolupráci s Nokií a Ericssonem před čínskou Huawei. Uvedla to generální ředitelka společnosti Fabienne Dulacová. Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení, v Evropě ale čelí intenzivnímu politickému tlaku kvůli možnému napojení na čínský režim.

Včely umírají po miliardách, americký byznys s mandlemi je v ohrožení

Nový stavební zákon nemusí znamenat spásu pro stavebníky. Proč může přinést další zpomalení staveb?

Airbnb začalo nenápadně, ale nyní už proměňuje města. Praha v nabídkách poráží větší Vídeň

Moneta posiluje kapitál. Přes dluh. Banka oznámila, že vydala desetileté podřízené dluhopisy v celkovém objemu 2,6 miliardy korun. Od agentury Moody’s získaly hodnocení na úrovni Baa2. Po dobu prvních pěti let mají pevnou roční úrokovou sazbu 3,79 procenta. Všechny vydané dluhopisy byly upsány institucionálními investory.

Bude hůř, tvrdí polovina Čechů. Zpomalování ekonomiky vyvolává obavy u poloviny Čechů. Ti se začínají se bát o svou finanční situaci a dopadu na rodinu. Optimistická zůstává třetina Čechů, která si nepřipouští, že by se jich případné zpomalení ekonomického růstu mohlo dotknout. Vyplynulo to z průzkumu Equa bank.

Amazon překvapil. Příjemně. Americkému internetovému prodejci Amazon.com se v posledním čtvrtletí loňského roku dařilo díky vysokým tržbám v předvánočním období a zájmu o cloudové služby. Čistý zisk firmy se zvýšil o osm procent na 3,3 miliardy dolarů, oznámila firma. Výsledky výrazně překonaly očekávání analytiků a akcie firmy se po oficiálním zavření trhů vydaly prudce vzhůru. Připsaly si až 13 procent. Amazon by se tak mohl vrátit do klubu firem s tržní kapitalizací přes jeden bilion dolarů.

Amerika zpomaluje. Hrubý domácí produkt Spojených států se loni zvýšil o 2,3 procenta. To je nejméně od roku 2016 a znamená to, že růst už druhý rok za sebou zaostal za tříprocentním cílem administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z údajů amerického ministerstva obchodu.

Matce Unipetrolu klesl zisk o pětinu. Největší polské petrochemické společnosti PKN Orlen, která je mimo jiné majitelem českého Unipetrolu, loni klesl čistý zisk o 20 procent na 4,49 miliardy zlotých. Výnosy vzrostly o jedno procento na 111,2 miliardy zlotých. Hospodářské výsledky podle firmy nepříznivě ovlivnily náklady na snižování emisí a nízké marže. Firma také poukázala na předloňské mimořádné příjmy. Unipetrolu loni klesl čistý zisk na 726 milionů korun z téměř devíti miliard o rok dřív. Tržby se meziročně snížily o téměř dvě procenta na 128,8 miliardy korun.

Zisk Microsoftu vzrostl o více než třetinu. Americká softwarová společnost Microsoft ve svém druhém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 38 procent na 11,65 miliardy dolarů. Celkové tržby společnosti se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, zvýšily o téměř 14 procent na 36,91 miliardy dolarů. Analytici je přitom podle průzkumu agentury Refinitiv odhadovali pouze na 35,68 miliardy dolarů. Akcie Microsoftu si po zveřejnění výsledků připisovaly zhruba dvě procenta.

Miliardář Buffett se zbavuje novinových aktivit. Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na prodeji celé své novinové divize firmě Lee Enterprises za 140 milionů dolarů. Berkshire tak odchází z odvětví, které Buffett dlouhou dobu hájil navzdory jeho zhoršujícím se finančním vyhlídkám. Transakce zahrnuje 31 deníků a 49 týdeníků. Její dokončení se očekává v polovině března.

Petr Koutný (BSC): Digitalizace dala klientům silné nástroje, bankám ale způsobila vrásky na čele

V ECB začalo „velké prádlo“. Prověření se dočká nejen strategie, ale i třeba způsob komunikace

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.