V ECB začalo „velké prádlo“. Prověření se dočká nejen strategie, ale i třeba způsob komunikace

Evropská centrální banka (ECB) zahájí první revizi své strategie od roku 2003, která bude zahrnovat nejen přezkum postupů, nástrojů a měření, ale také způsobů komunikace. Proces má být hotov do konce roku.

Stran dosavadní politiky, sazby se nemění a kvantitativní uvolňování (QE) odstartované teprve v listopadu pokračuje v nezměněném rozsahu; QE chce ECB ukončit jen těsně předtím, než začne zvyšovat úrokové sazby.

S reinvesticemi splatných dluhopisů, které v současné době činí v průměru 20 miliard eur měsíčně – tedy stejně jako QE –, chce banka pokračovat i po prvním zvýšení sazeb.

Jelikož k tomu má dojít, až se oficiální inflační prognóza začne přibližovat k cílovým dvěma procentům, tak finanční trhy mohou zůstat ještě dlouho v klidu.

Pohled do historie Evropská centrální banka přijala svou strategii v roce 1998 a některé body v ní vyjasnila v roce 2003. Od té doby ekonomika eurozóny i globální ekonomika procházejí hlubokými strukturálními změnami. Proto se ECB rozhodla k přezkumu politiky.

Evropská cenrální banka se totiž podle slov své nové šéfky nehodlá inspirovat švédskou centrální bankou. Svůj koncept měnit nehodlá, byť se ekonomický vývoj ubírá dobrým směrem, předstihové ukazatele se zlepšují, zatímco rizika slábnou.

Přijde přece jen překvapení?

To ovšem neznamená, že ECB nemůže ještě letos přijít s nějakým tím překvapením.

Vzhledem k tomu, že odstartovala komplexní revizi své měnové politiky, která má skončit v závěru roku, nemusí být nakonec o novinky z Frankfurtu nouze.

Svět se mění a ECB si chce být jistá, že k měnové politice včetně jejích vedlejších efektů přistupuje efektivně. Má tak dojít k přezkumu jak inflačního cíle (cenové stability), tak i nástrojů a komunikace (a doufejme také transparentnosti) této centrální banky.

Zda dopadne změnou definice inflačního cíle a ten bude nakonec symetrický oproti současnosti, nebo zda ECB uzná, že politika záporných sazeb toho tolik nepřináší, o tom asi nemá smysl v tuto chvíli spekulovat. Protože revize má být opravdu velmi široká.

Má totiž zohlednit i další aspekty měnové politiky – nejenom dosahování cenové stability, ale i finanční stabilitu a zaměstnanost.

A dokonce i environmentální udržitelnost. Zvlášť tento poslední bod bude s ohledem na dosavadní koncept centrálního bankovnictví nepochybně zajímavý.

Nejméně půl roku vše při starém

Experty ECB tak čeká opravdu perný rok. Nicméně do té doby, než vše zanalyzují a vedení banky to prodiskutuje a posvětí (nejdříve v listopadu), vše zůstává při starém. A na politice ECB se do té doby nic měnit nebude.