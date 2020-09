Čína se mstí za tchajwanskou misi, TikToku zvoní hrana a brexitový propadák aneb souhrn událostí 37. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

letošní babí léto přeje důchodcům. Nejdříve jim vláda přiklepla 5 000 korun jako antistresový příspěvek kvůli první vlně pandemie koronaviru. Předvolebním dárkem nezarmoutíš. Nyní dostanou lidé od 60 let (což jsou zmínění důchodci a pár desítek tisíc mladších) respirátor a pět roušek. To vše zaplatí stát, tedy my všichni, a roznesou pošťáci.

Můžeme být zvědaví, jaký další dárek v rámci konejšení koronavirové hysterie a boje se zákeřným virem v jeho druhé vlně starší generaci čeká. A podle čeho se určí „dárcovská věková hranice“. Pokud by chtěl někdo protestovat, tak jedině s rouškou!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Zvoní TikToku hrana?

Čínská ByteDance podle zdrojů agentury Bloomberg zřejmě nesplní lhůtu na prodej aplikace TikTok v USA. Nejzazší termín prodeje stanovil prezident Donald Trump na 20. září, jinak TikTok na americkém trhu zakáže. Prodej zájemcům, mezi nimiž je například Microsoft nebo Oracle, komplikují omezení ze strany Číny týkající se vývozu umělé inteligence ze země. ByteDance musí projít rozsáhlou prověrkou, která se údajně nestihne včas.

Brexit: ani osmé kolo vyjednávání nepřineslo pokrok

Evropská unie ve čtvrtek vyzvala Británii, aby z kontroverzního návrhu zákona vypustila pasáže porušující právně závaznou brexitovou dohodu. Vláda v Londýně však dala najevo, že na normě o vnitřním trhu nehodlá nic měnit, což podle unijních diplomatů dále snižuje šance na úspěch probíhajících rozhovorů o budoucích vztazích mezi EU a její bývalou členskou zemí. Na závěr již osmého kola zablokovaných vyjednávání se sešli hlavní šéfové jednacích týmů Michel Barnier a David Frost, pokrok však neoznámili.

Čínská lekce tchajwanské misi

Čína zakáže vstup na své území všem členům delegace, která provázela předsedu Senátu Miloše Vystrčila při nedávné návštěvě Tchaj-wanu. Uvedl to na svém webu čínský oficiální list China Daily s odvoláním na nejmenované čínské úředníky. Podle těchto zdrojů také nedovolí vstoupit na svůj trh českým firmám, jejichž zástupci byli v delegaci. Vystrčila na Tchaj-wan doprovodili zástupci 36 především menších a středních firem, které se zabývají zejména oblastmi moderních technologií. Jejich představitelé již před cestou či v jejím průběhu vyjadřovali připravenost čelit případným restrikcím ze strany Číny. V Norsku by chtěl žít každý Česko letos kleslo v žebříčku kvality života meziročně o jednu příčku na 25. místo ze 163 hodnocených zemí. Stojí si nejlépe ze zemí V4. Prvenství v žebříčku obhájilo Norsko, druhé zůstalo Dánsko. Na třetí příčku žebříčku se dostalo Finsko. Vyplývá to z Indexu společenského života, který sestavuje poradenská společnost Deloitte. Vychází při tom z údajů o společenském a ekonomickém rozvoji a o životním prostředí. Česko je shodou okolností také 25. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa v žebříčku Economic Freedom of the World Index kanadského institutu Fraser. Loni bylo Česko na 22. místě, což bylo zatím nejlepší umístění. Nejsvobodnější zemí světa zůstal Hongkong, nejhůře opět dopadla Venezuela. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Když se štěpí akcie. Co znamená, když projdou štěpením akcie Tesly a Applu? Jak velké mají Smartwings šance na odškodnění od Boeingu? Boj o peníze se blíží. Ve volbách budou ve hře desítky milionů korun za voličskou přízeň

Ropný gigant chytá vítr

Britský ropný gigant BP vstupuje na trh s elektřinou, kterou vyrábějí větrné elektrárny na moři. Učiní tak prostřednictvím dohody o spolupráci s norskou energetickou skupinou Equinor. V rámci dohody zaplatí 1,1 miliardy dolarů za poloviční podíly ve dvou projektech Equinoru v USA. Jde o první významný krok v transformaci BP a její snaze odklonit se od těžby ropy a plynu.

ECB zlepšila výhled

Evropská centrální banka na zářijovém zasedání ponechala základní sazbu beze změny, tedy na 0 % a depozitní sazbu na -0,5 %. V nové makroekonomické prognóze banka odhadla, že ekonomika eurozóny letos spadne “jen” o 8 % z původně odhadovaných 8,7 %. Oživení v příštím roce ale bude pomalejší a ekonomika stoupne o pět procent místo dosud očekávaných 5,2 procenta.

Z nejhoršího venku

Dopady koronakrize na německou ekonomiku budou podle výzkumného institutu DIW mírnější, než se původně předpokládalo. Institut nyní očekává, že hrubý domácí produkt Německa letos klesne o 6 %, zatímco v červnu počítal s propadem o 9,4 %. Odhad růstu HDP na příští rok pak institut zlepšil na 4,1 % z dříve předpokládaných 3 %.”Domnívat se nyní, že krize bude rychle překonána, by však bylo chybou,” upozornil prezident institutu Marcel Fratzscher.

Operátoři jdou do boje

Všichni tři tuzemští mobilní operátoři už oficiálně napadli podmínky aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G. Po O2 Czech Republic, která podala stížnost k Evropské komisi v červenci, zažalovali Český telekomunikační úřad (ČTÚ) u Městského soudu v Praze Vodafone i T-Mobile. Úřad podle svého vyjádření stanovil podmínky aukce transparentně, vyváženě a odůvodněně. Žaloby podle něj vyhlášenou aukci nezdrží.

Čínský platební gigant Ant Group míří na burzu. Klíčovým produktem je platforma Alipay

Německé automobilky žadoní o šrotovné. Merkelová ale dál odolává

Perpetuum mobile technologických akcií na Wall Street nebude navěky

Pilulka.cz míří na START

Společnost Pilulka.cz vydá 20 % nových akcií, které plánuje v následujících týdnech umístit na trh START pražské burzy. Podle webu E15 by mělo jít o největší IPO na trhu START, ocenění společnosti by mohlo přesáhnout miliardu korun. V následujících letech chce firma podle jejího spolumajitele Petra Kasy přejít na hlavní trh burzy.

Smartwings žalují Boeing

Česká letecká skupina Smartwings podala v USA žalobu na výrobce letadel Boeing. Uvedly to Lidové noviny. Důvodem je podle deníku to, že skupina Smartwings zatím nedostala od Boeingu náhradu škod za nucenou odstávku letadel Boeing 737 MAX. Provoz těchto strojů byl celosvětově zastaven loni po dvou tragických haváriích letounů kvůli problému se softwarem. Skupina Smartwings letos v březnu uvedla, že jí odstávka způsobila škody za asi dvě miliardy korun.

Arnault nebude snídat u Tiffanyho

Francouzský výrobce luxusních doplňků LVMH, který vlastní nejbohatší Evropan Bernard Arnault, už nechce převzít amerického výrobce šperků Tiffany & Co. Tvrdí, že původní dohoda se komplikuje a že do hry vstupuje i politika. Americký podnik reagoval, že na módní impérium podává žalobu a firmu se bude snažit ke splnění závazků donutit soudní cestou. Firmy se loni na podzim dohodly, že LVMH za Tiffany zaplatí 16,2 miliardy dolarů, což by pro LVMH znamenalo dosud největší akvizici.

E-sport už i na burze?

Společnost Guild Esports, která vede týmy profesionálních hráčů soutěžících v e-sportu, chce letos na podzim vstoupit na londýnskou akciovou burzu. Stane se tak podle agentury Reuters první britskou společností z oblasti elektronického sportu, s jejímiž akciemi se bude obchodovat na burze. Jedním ze zakládajících akcionářů firmy je rovněž bývalý fotbalista David Beckham.

Inflace zpomalila

Růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zpomalil na 3,3 procenta z červencových 3,4 procenta. Proti loňsku zdražily například alkohol a tabák, ale také elektřina či ubytování a stravování. Naopak levnější byly pohonné hmoty. Inflace za celý rok může být podle analytiků nejvyšší od roku 2008. Za rok 2020 bude podle jejich odhadu nad třemi procenty, ke dvěma procentům by měla klesnout až v příštím roce. Ve srovnání s červencem zůstaly ceny beze změny.

GRAF: Meziroční vývoj inflace v Česku

(v procentech, za posledních 12 měsíců)



Zdroj: tradingeconomics.com

Nikola si plácla s GM

Americká automobilka General Motors se dohodla na strategickém partnerství s výrobcem elektrických nákladních aut Nikola. V něm získá v rámci partnerství 11procentní podíl v hodnotě dvou miliard USD. Do konce roku 2022 Nikola zahájí výrobu pick-upu s elektrickým a vodíkovým pohonem. Vůz dostal název Badger.

Euronext zaostřil na italskou burzu

Panevropská burzovní skupina Euronext se chystá předložit nabídku na převzetí společnosti Borsa Italiana, která je provozovatelem akciové burzy v Itálii. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Nabídka by podle zdrojů měla italský podnik ohodnotit zhruba na 3,5 až čtyři miliardy eur.

Japonci sobě?

Japonská automobilka Nissan Motor získala rekordní úvěr 130 miliard jenů (27,4 bilionu korun), za který ručí vláda. Informovala o tom agentura Kjódó. Automobilka se stejně jako jiné pere s koronavirovou krizí. Nissan úvěr získal od finanční instituce blízké vládě, pokud nebude schopen peníze vrátit, vláda se podle dohody zaručí penězi daňových poplatníků až za 80 % úvěru. To je přibližně 100 miliard jenů.

Křetínský upevňuje vztah s Veolií

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského prodává Pražskou teplárenskou francouzské skupině Veolia. Detaily transakce strany nezveřejnily. Obchod musí ještě schválit antimonopolní úřad. „V kontextu naší dlouholeté spolupráce s Veolií, dohody o partnerství při budování nízkoemisních zdrojů výroby tepla pro její potřeby a v neposlední řadě kvalitě Veolie jako provozovatele teplárenských soustav jsme nakonec s divesticí souhlasili,“ uvedl Křetínský. Veolia získá také maďarského výrobce tepla Bert.

Šance pro bezdomovce

Na akciovou burzu v Londýně se chystá realitní fond Home REIT, který chce pomoci financovat bydlení bezdomovcům. V rámci IPO plánuje získat kolem 250 milionů liber. Investorům nabízí roční výnos alespoň 7,5 procenta.

Je to už bublina? Podle ukazatelů jsou americké akcie nadhodnocené o 50 procent

Covidu navzdory – celková globální akciová kapitalizace je na rekordu

Vysoká cena za Tchaj-wan? Nezapomínejme, že Česko už posloužilo Číně během pandemie