Covidu navzdory – celková globální akciová kapitalizace je na rekordu

Celková globální akciová tržní kapitalizace neboli celková tržní hodnota všech burzovně

obchodovaných korporací na celém světě dosáhla nového historického rekordu 90,1 bilionu dolarů.

Tomu také odpovídá hodnota naší globální kompozitní proprietární akciové valuace, která

momentálně dosahuje +33 % a je tak na nejvyšší úrovni od poloviny roku 2002.

GRAF: Vývoj globální akciové tržní kapitalizace

Od roku 2004 do současnosti, v bil. USD.

Zdroj: Bloomberg, Conseq

Očekává se spíš nízká výkonnost

Americké technologie nad celou Evropou Hodnota akcií amerických technologických firem v závěru minulého týdne překonala devět bilionů dolarů. Poprvé jsou tak hodnotnější než celý evropský akciový trh včetně Velké Británie a Švýcarska, který ma dle Bank of America hodnotu “jen” 8,9 bilionů dolarů.



Globální akciové trhy jsou tak nyní oceněny poměrně hodně vysoko. A jsou to právě akciové valuace neboli akciové ocenění, které jsou pro střednědobou očekávanou akciovou výkonnost zásadní.

Průměrný očekávaný roční výnos ve střednědobém horizontu příštích pěti let včetně dividend proto nyní očekáváme pouze kolem úrovně 3-4 procenta.

Samozřejmě na první pohled se tato očekávaná výkonnost globálních akciových trhů zdá jako velmi nízká. To je ale bohužel aktuální realita globálních akciových trhů.

Tržní hodnota globálních akciových trhů je rekordně vysoká a korporátní fundamenty jako tržby, zisky či cash flow jsou poměrně výrazně stlačené globální pandemií Covid-19 oproti původnímu dlouhodobému trendu.

Akciové valuace mají ve střednědobém horizontu přibližně pěti let silnou tendenci navracet se k dlouhodobým průměrným hodnotám (mean-reversion).

Vzhledem k tomu, že ty se momentálně pohybují velice výrazně nad dlouhodobými historickými průměry – viz naše globální kompozitní proprietární akciová valuace na úrovni +33 procent – bude ve střednědobém horizontu příštích pěti let příspěvek změny akciových valuací do celkové akciové výkonnost velice pravděpodobně silně negativní.