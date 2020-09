Když se štěpí akcie. Co znamená, když projdou štěpením akcie Tesly a Applu?

Akcionáři Tesly se mohli nedávno při pohledu do kurzovního lístku pořádně vyděsit. Zatímco v pátek 28. srpna akcie uzavírala na ceně přes 2 000 dolarů, příští týden otevírala okolo 440 dolarů.

Nešlo však o drastickou korekci astronomického růstu akcií inovativní automobilky za posledních několik měsíců, nýbrž o technickou záležitost, takzvané štěpení, neboli stock split.

Stejná situace ve stejném čase nastala i u akcií Apple. O co se konkrétně jedná a proč může jít o pozitivní signál do budoucna?

Stock split

Štěpení akcií neboli stock split je čistě technická operace, v jejímž průběhu dochází ke zvýšení počtu akcií dané společnosti.

Majetek akcionářů, stejně jako tržní kapitalizace firmy však zůstávají beze změny. V případě Applu jsme byli svědky štěpení v poměru 4 : 1, u Tesly pak 5 : 1. Za každou starou akcii Applu, respektive Tesly tak jejich akcionáři obdrželi čtyři, respektive pět nových s pětinovou nominální hodnotou.

Hlavním důvodem tohoto kroku je snaha zvýšit dostupnost akcií pro drobné investory. U Applu byla cena akcií kolem 500 dolarů (před jejich štěpením) ještě relativně přijatelná. Zejména Tesla s cenovkou nad 2 000 dolarů byla po letošním růstu o bezmála 500 procent pro retailové spekulanty hůře dostupná.

Stock split tak v tomto případě dává smysl, neboť může vyústit v nárůst poptávky po akciích. To by hnalo akcie Tesly výše i přes to, že fundamentálně se společnost vůbec nezměnila. Jen opticky nyní vypadá levnější.

GRAF: Relativní vývoj akcií Tesly a Applu

Za letošní rok, jde o bazický index, kde výchozí hodnota = 100, v bodech.

Zdroj: Finsider

Více likvidity

Jedním z dalších důvodů pro štěpení akcií je navýšení likvidity. Pokud jsou akcie příliš drahé, snižuje se jejich obchodní objem, což obvykle znamená vyšší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (tzv. bid-ask spread, pozn. red.).

Proto může stock split mimo jiné snížit náklady na obchodování. Stejně tak rebalancování a diverzifikace portfolia jsou díky rozštěpení akcií jednodušší.

Na druhou stranu může tento krok zvýšit volatilitu dané akcie, neboť obvykle narůstá zájem ze strany drobných investorů, kteří jednotlivé akcie drží pouze krátkodobě. To je poměrně očekávaný scénář u akcií Tesly, který se již nyní začíná naplňovat.

Jen v průběhu prvního dne, kdy se akcie začaly poprvé obchodovat po splitu, narostla jejich cena o 12,5 procenta.

Živá štěpná voda

Ačkoliv to z fundamentálního pohledu nedává žádný smysl, historie ukázala, že akcie často mají po štěpení lepší výkonnost než celý trh.

V průběhu posledních 20 let jsme byli svědky v rámci indexu S&P 500 více než 900 splitů. V následujících 180 dnech po štěpení měly přitom akcie tendenci růst v průměru o 11,7 procenta, celý trh reprezentovaný daným indexem však rostl jen o přibližně 9,1 procenta.

Nadvýkonnost je patrná i při pohledu na štěpení akcií společností zastoupených v rámci širšího indexu Russell 3000 či S&P 100.

TABULKA: Výkonnost akcií po splitu ve srovnání s benchmarky

Mezi červencem 1990 a lednem 2020

Zdroj: Finsider, decodingmarkets.com

Podobný výsledek přinesla i studie burzy Nasdaq, která sledovala výkonnost akcií po splitu v letech 2012 až 2018.

Akcie, které prošly štěpením, měly v následujícím roce tendenci překonávat trh dokonce o 4,8 procenta. Rozhodně nejde o náhodu, neboť tento jev potvrdily i další studie.

Faktor jménem momentum

Důvodů, proč mají akcie po splitu tendenci k lepší výkonnosti, je hned několik. Jendím je už zmíněný emocionální pohled, kdy se zdají být akcie dané společnosti levnější, a tím pádem zájem investorů narůstá.

Dalším faktorem, který hraje roli, je i jev zvaný momentum. Historie totiž ukázala, že akcie mají tendenci pohybovat se v trendech.

Tituly, které v posledních měsících výrazně rostly, mají v krátkém období vyšší pravděpodobnost pokračovat v posilování. Naopak akcie, které prošly poklesem, mají velkou šanci na to, že budou za trhem zaostávat i v následujících měsících.

Reverzní stock split

Stejně tak jako mohou společnosti své akcie štěpit, mohou je i slučovat, což se označuje jako reverzní stock split.

K tomu firmy přistupují v situaci, kdy je cena jejich akcie až příliš nízká. To snižuje důvěru investorů a zároveň může jít o důvod pro delistování dané společnosti z burzy.

Příkladem slučování akcií je dubnový krok patrně nejznámějšího fondu zaměřeného na sledování ropy WTI s označením USO (United States Oil Fund ETF). Jeho cena v důsledku jarního vývoje na ropě doslova zkolabovala a management fondu tak přistoupil na reverzní stock split v poměru 1 : 8.

Fundamentálně beze změny

Stock split je tak pouze technickou operací, na kterou by investor neměl vůbec reagovat. Je to stejná situace, jako by vám někdo vyměnil pětistovku za pět stokorun. Necítili byste se ani bohatší, ani chudší.

Štěpení akcií však v některých případech rozhodně není od věci, stačí se podívat na cenovku akcií třídy A Buffettovy Berkshire Hathaway, které se dnes obchodují za bezmála 330 000 USD. Ještě, že existují pro drobné investory daleko přístupnější akcie třídy B.

Článek, který byl redakčně upraven, původně vyšel na serveru Finsider.cz.