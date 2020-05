U konce s dechem? Dosáhly americké akcie vůči evropským svého maxima?

Americké akcie vykazují od března neuvěřitelné zotavení, zejména ve srovnání s těmi evropskými. Hlavními tahouny vzestupu cen jsou technologie a biotechnologie.

Jak jsme již v uplynulých týdnech mnohokrát zmiňovali, máme za to, že za tím stojí hlavně enormní toky drobných spekulativních investic z USA, které tlačí hodnotu akcií do nadoblačných výšin.

Kvůli tomu, že se nálady na trhu už vůbec neřídí základními ekonomickými faktory, stoupají americké akcie na rozdíl od těch evropských do extrémních výšek a je třeba zvážit, nakolik je tato situace udržitelná.

Americe dochází dech

Indexy poměru celkových výnosů amerických a evropských akcií v USD už mají směrodatnou odchylku 3,4, což jen ukazuje, že se americké akcie výrazně vzdálily limitům svého dlouhodobého vztahu s evropskými akciemi.

V rámci posledního extrémního posílení od září 2017 posílily americké akcie o 20 procent, zatímco ty evropské o 14 procent oslabily (přepočteno na dolary – USD, pozn. red.).

GRAF: Vývoj směrodatné odchylky mezi indexy poměru celkových výnosů amerických a evropských akcií v USD (Z score)

Od roku 1969 do současnosti, v bodech

Zdroj: Bloomberg, Saxo Group

Evropské akcie byly vůči těm americkým v nejlepším postavení někdy na konci roku 2007, ale od té doby se mnohé změnilo. Americké akcie v dolarech o 140 procent posílily, zatímco evropské o čtyři procenta oslabily.

V následujícím období došlo ke dvěma významným událostem. Americký dolar z hlediska obchodování reálně posílil o 28 procent, čímž vehnal vítr do plachet americkým aktivům.

Technologický sektor zažil obrovský boom spojený s vyhledávači (online reklamou), chytrými telefony, sociálními sítěmi, streamováním videa, cloudovými aplikacemi, cloudovou infrastrukturou, strojovým učením a související infrastrukturou, platformami pro elektronické obchodování a online nákupy.

USA s náskokem

Spojené státy mají v poslední době v oblasti technologií jasně navrch. Silicon Valley financuje technologické projekty, které si zvládnou získat jasnou dominanci dříve, než dokážou fragmentovaná evropská technologická centra přijít s nějakou alternativou.

Tyto nastupující technologie často využívají úspory z rozsahu v takovém měřítku, jaké jsme neviděli od průmyslového boomu šedesátých let a energetického boomu let osmdesátých. Zato evropské akciové trhy v podstatě žijí minulostí.

Významným faktorem je i fakt, že americké firmy jsou zpravidla čistými kupci vlastních akcií, zatímco ty evropské jsou i nadále čistým emitentem akciového kapitálu.

TABULKA: Změny vah sektorů u indexů S&P 500 a STOXX 600 mezi prosincem 2007 a dubnem 2020

Zdroj: Bloomberg, Saxo Group

Výše uvedená tabulka ukazuje změny váhy sektorů u indexů S&P 500 a STOXX 600 od prosince 2007.

Americké technologie versus evropské zdravotnictví a spotřeba

Nezanedbatelný propad amerického energetického sektoru vyvážil vzestup technologií (Microsoft a Apple), zboží občasné spotřeby (Amazon) a komunikací (Facebook a Alphabet).

V Evropě utrpěl největší ztráty finanční sektor, který byl již v roce 2007 dominantní a zůstává největším sektorem dodnes, ale kvůli krizi eura a chybným politickým rozhodnutím se banky ocitly v nelehké situaci a přišly o své zisky.

V Evropě si teď vedou nejlépe akcie firem podnikajících ve zdravotnictví a ve spotřebním zboží. Právě zde se ukrývá také jistý potenciál do budoucna.

Výhoda na straně Evropy

Proč si tedy myslíme, že evropské akcie mají nadějné vyhlídky? Jejich ocenění je mnohem lepší, očekávaný dividendový výnos je 2,8 procenta a dividendové futures očekávají až do roku 2023 průměrný roční růst dividend 0,6 procenta.

Kromě toho je jejich poměr P/E nižší než v případě amerických akcií, takže si mohou v nadcházejících letech svůj poměr P/E oproti americkým akciím jen zlepšovat.

Americké akcie mají v současnosti očekávaný dividendový výnos 1,7 procenta a dividendové futures počítají do roku 2023 s průměrným ročním poklesem dividend o 3,3 procenta. To znamená, že americké akcie potřebují, aby jim poměr P/E rostl, mnohem více než ty evropské, jinak si svou pozici neudrží.

Dosáhnout toho nebude jednoduché. Pokud bude v následujících letech celosvětová ekonomická aktivita utlumená, evropské akcie mají lepší defenzivní pozici. Kladou totiž větší důraz na zboží denní spotřeby, na zdravotnictví a na veřejné služby.

Zelená ekonomika šlape

Evropa je také lídrem transformace na zelenou ekonomiku, což je další výhoda pro tamní průmysl a veřejné služby. Vzhledem k tomu, že v současné době spadá do technologického sektoru jen 7,5 procenta evropských akcií, je zde prostor pro jeho další rozšiřování, což by dále zlepšilo růstový profil evropských akciových trhů.

Konečně má Evropa výhodu i v tom, že se může chlubit rozsáhlým sektorem zdravotní péče a v reakci na pandemii viru covid-19 se výrazně přeorientovala na výzkum nových léků a zdravotnického vybavení.

Z makroekonomického hlediska pak může hrát neamerickým akciím do karet také oslabení dolaru, které už mnoho zemí naléhavě potřebuje. Případná fiskální integrace EU, kdy by Evropská komise vydávala společné dluhopisy, má potenciál vyřešit některé evropské strukturální problémy. To by bylo pro evropské akcie další plus.

Přísnější regulace technologií může navíc zvýšit náklady amerických technologických firem a začít tlačit ceny jejich akcií níže.

Všechny tyto zmíněné argumenty tak hovoří pro to, že americké akcie jsou vůči těm evropským již na maximu.