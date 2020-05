Investiční apetit s koronakrizí vzrostl. Bude to takto pokračovat i nadále? Zeptali jsme se odborníků

ANKETA PEAK VOICE

Bude důsledkem koronavirové krize a pádu cen akcií to, že se Češi přestanou bát investovat? Má tento trend šanci „přežít“ dlouhodoběji?

Martin Pavlík, portfolio manager, Conseq Investment Management

Verdikt? NE

Za zvýšeným objemem obchodů je opravdu koronavirová krize a s ní spojený výrazný nárůst volatility na všech hlavních akciových trzích.

Také spousta retailových brokerů zaznamenala skokový nárůst nově otevřených obchodních účtů.

Neočekávám však, že by obdobná čísla byla v následujících měsících udržitelná. Při probíhající stabilizaci akciových trhů dojde i k normalizaci objemu obchodů.

Martin Řezáč, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR

Verdikt? ANO

Domníváme se, že tento trend má šanci přežít dlouhodobě. V akciových fondech jsme zaznamenali již od druhé poloviny března výrazné přílivy hotovosti, kdy se investoři snažili využít korekci cen jako vhodnou nákupní příležitost ve středně- a dlouhodobém horizontu.

Jedná se ale hlavně o investory, kteří již s investováním mají zkušenosti, nikoliv o začínající drobné investory. Ti začínají spíše investicemi do podílových fondů namísto investování přímo na burze.

Důvodem pokračujících investic však budou hlavně nízké a brzo nulové úrokové sazby na všech spořicích účtech. Klienti tak budou „nuceni“ hledat zhodnocení a udržení reálné kupní síly svých finančních prostředků mimo účty bank. Ostatně trend rostoucích pravidelných investic pozorujeme již několik let.

Tomáš Sýkora, investiční manažer, Genesis Capital

Verdikt? NE

Nárůst objemu obchodů v březnu byl sice zcela jistě důsledkem koronavirové krize, respektive souvisejícího propadu cen akcií, o změnu trendu postupného poklesu aktivity investorů na tuzemském trhu z uplynulých let se však může jednat jen stěží.

Objemy burzovních obchodů totiž mají tendenci výrazněji vzrůst vždy, když vzroste tržní volatilita. Potvrdí to pohled do historických statistik, kupříkladu i zmiňované domácí burzy. Pro poklesy obdobné razance, jako byl ten březnový, sice musíme hodně do historie, připomene si ale, že dvojciferné propady cen akcií například z června 2006, ledna či října 2008 nebo srpna 2011 doprovodil také nárůst měsíčního objemu minimálně na dvojnásobek tehdejšího průměru.

Data o objemu tuzemských akciových obchodů za duben zatím potvrzují návrat zpět k normálu, když proti březnu byl objem takřka poloviční. K dalším objemově nadprůměrným měsícům na pražské burze může krátkodobě pomoci návrat vysoké volatility, způsobený obnoveným propadem cen akcií.

K dlouhodobějšímu nárůstu objemů pak vede cesta přes větší množství nových zajímavých společností na trhu. Navíc s nezbytnou minimální velikostí, která přitáhne pozornost i zahraničních institucionálních investorů. Ani to ale nemusí stačit.

Pražská burza a objemy na ní realizované totiž nejsou dle mého názoru dobrým indikátorem toho, zda se Češi bojí, nebo nebojí investovat. I tuzemští akcioví investoři totiž následují světové trendy a v posledních letech stále více investují na zahraničních akciových trzích, objevují tzv. pasivní investování do nízkonákladových ETF a roste mezi nimi i obliba private equity fondů, ke kterým hledají cestu přes své privátní či prémiové bankovní poradce.

Andrea Ferancova Bartoňová, zakládající partnerka ESPIRA Investments

Verdikt? ANO

Důvod vysokých objemů v březnu je zcela prostý a nesouvisí s tím, že by Češi začali více nakupovat akcie nebo investovat.

Na akciové trhy přišla krize, začalo se hodně prodávat, proto objemy narostly a prodávali jak domácí, tak zahraniční investoři. V březnu také došlo k poklesu pražské burzy o 30procent.

Ale co se týká investování, myslím, že se bude muset investovat více, a to v souvislosti s tím, že úrokové sazby jsou na nule a ještě nějakou dobu budou. Zároveň oslabuje i měna. Takže pokud si budeme chtít uchovat hodnotu peněz, tak nám nic jiného nezbývá než investovat.

Každá krize s sebou ale přináší také zajímavé investiční příležitosti a nejinak je tomu i teď.