Německé automobilky žadoní o šrotovné. Merkelová ale dál odolává

Německé automobilky začínají volat po znovu-zavedení šrotovného a po kapitálových injekcích státu. Výroba se drží asi 40 procent pod maximy z let 2017 a 2018.

Pomoc státu bez šrotovného Německé vládní strany začátkem června schválily nový balík opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 mld. eur (cca 3,5 bil. Kč). Navzdory tlaku automobilek ale plán neobsahoval ani tzv. šrotovné, ani podporu prodeje automobilů se spalovacími motory. Jediné podpory se dostalo elektromobilům a plug-in hybridům. Řada politiků totiž chce, aby si bohaté firmy pomohly samy.

A i když se v posledních měsících množí nové objednávky, na rychlý obrat k lepšímu to zatím nevypadá.

Německá vláda zatím odolávala zavedení šrotovného na jiné typy vozidel než elektromobily. A platí to i po úterní schůzce šéfů automobilového průmyslu s jejími zástupci.

Marné čekání na katalyzátor prodejů

Na rozdíl od roku 2009 tak zatím německé automobilky marně čekají na výraznější vzpruhu, a především subdodavatelské řetězce začínají mít vážnější potíže. Zástupci německé vlády tak na schůzce slíbili, že se pokusí vymyslet, jak jim eventuálně kapitálově pomoci.

Pro Německo je přitom autoprůmysl podobně významný jako pro Česko. Dohromady se subdodavateli tvoří automobilky skoro 10 procent německého HDP a zaměstnávají skoro milion Němců.

Navíc skoro 40 procent výdajů na vědu a inovace mají na svědomí právě automobilky. Slabá poptávka spojená s pandemií covid-19 v kombinaci s globálním převisem nabídky a přechodem na elektromobilitu jsou však pro celé odvětví velkou zatěžkávací zkouškou.

Pokud by bylo zavedeno klasické šrotovné, bezesporu by z toho profitovaly nejen německé automobilky. V roce 2009 podpora v celkovém objemu 5 miliard eur zvýšila prodeje aut skoro o 30 procent.

Bonus pro Česko

Podobný impuls by měl i tentokrát výrazné (okamžité a pozitivní) dopady na Česko. Vedle přímého dopadu na výrobce dopravních prostředků (dopad na produkci by mohl být plus 5 až 10 procent), by pozitivní efekt pocítili i čeští výrobci kovů, gumárenský průmysl, výrobci plastů a elektrických zařízení.

Takový program si však zatím těžko představit – znamenal by obrat v politice německé vlády o 180 stupňů a odklon od tlaku na přechod k elektromobilitě. Nic takového i podle výsledku schůzky zatím Angela Merkelová neplánuje…