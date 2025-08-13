peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • KOMENTÁŘ

Čeká nás cenový šok? Od konce roku mohou výrazně zdražit potraviny

Za necelých pět měsíců začne platit nová směrnice EU o odlesňování, jež vstupuje v platnost letos 30. prosince. Nová legislativa se netýká jen potravin, ale také kaučuku či dřeva, přičemž zakazuje dovoz těchto komodit, pokud by pocházely z nově odlesněných oblastí.

Brusel si „bere na mušku“ odlesňování, jemuž chce mu do budoucna zabránit. Zdroj: PxHere

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 13. 8. 2025 14:18
dovoz evropská směrnice Evropská unie fairtrade import legislativa odlesňování potraviny

Češi si od konce letošního roku nejspíše připlatí za řadu potravin, ale také za pneumatiky či kondomy. Z potravin mohou podražit výrobky z hovězího masa, ty využívající sóju či palmový olej nebo káva či čokoláda. Růst cen hrozí i dalším obyvatelům EU.

Důvodem je totiž nová směrnice EU o odlesňování, jež vstupuje v platnost letos 30. prosince. Nová legislativa se netýká jen potravin, ale také kaučuku či dřeva.

Německý deník Bild hovoří přímo o „cenovém šoku“, jež na zákazníky napříč EU čeká, a to na základě vyjádření zástupců německých maloobchodních řetězců, ale také třeba tamních fairtradeových organizací.

Deklarace souřadnic původu

Brusel si tentokrát „bere na mušku“ odlesňování. Chce mu do budoucna zabránit. Proto se rozhodl zakázat dovoz a prodej kávy, kakaových bobů, palmového oleje, sóji či dřeva a kaučuku z oblastí, kde došlo v nedávných letech k odlesnění. Konkrétně po 31. prosinci 2020.

EU přitom zakáže nejen dovoz a prodej oněch primárních výrobků, jejichž produkci musely v uplynulých více než čtyřech letech lesy či pralesy ustoupit, ale také zpracovaných výrobků z nich.

Firmy, které dané produkty dovážejí a prodávají v EU, budou nově muset doložit, že nepocházejí z nedávno odlesněných oblastí. Za tím účelem budou muset úřadům deklarovat GPS souřadnice původu předmětné produkce. Pokud by souřadnice falšovaly, čekaly by je tučné pokuty a tvrdý postih. Včetně konfiskace pochybné produkce či rovnou zákazu dovozu, což u řady firem může hraničit se zákazem podnikání.

Nové náklady pro firmy

Pro dovážející a obchodující firmy představuje nová směrnice nové a výrazné dodatečné administrativní náklady. A ty se budou snažit přenést na konečného spotřebitele.

Přitom třeba zboží dovážené z Afriky představuje krajně problematické určit jeho skutečný původ. Už v Africe, třeba v Pobřeží slonoviny, totiž může dojít hned k několikerému přeprodeji mezi tamními farmáři a obchodníky, než pak zboží typu kakaových bobů nebo kaučuku doputuje do EU. Dovozci do EU tak čeká takřka detektivní činnost, aby mohli nade vší pochybnost doložit, že „zboží je čisté“.

Směrnice tudíž může poškodit také drobné pěstitele třeba právě v Africe. Dovoz i tamní organické nebo fairtradeové produkce může být ukončen prostě proto, že importér z EU nehodlá riskovat pokutu.

Výsledkem tedy bude zdražení v EU a zároveň oslabení hospodářského výkonu rozvojového světa, jemuž se nutně zhorší odbyt na klíčovém trhu EU.

Nejen potraviny

Vskutku nejde jen potraviny. Třeba kaučuk celosvětově ze zhruba 70 procent slouží k produkci pneumatik. Ze zbylých třiceti procent pak – například – k výrobě ochranných a lékařských rukavic či kondomů. To vše tedy může zdražit.

Rozsah zdražení bude závislý na tom, jak je na něj zákazník v EU citlivý. Čím snáze může novými náklady zatížené zboží nahradit alternativou, tím ve větší míře si dodatečně náklady schová do marže dovozce či prodejce, případně se import zcela ukončí. Čím hůře se zákazníkovi hledá alternativa, tím ve větší míře na něj prodejce naopak náklady přenese.

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

