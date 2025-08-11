Blíží se bitcoin k novému historickému maximu?

Bitcoin se může nacházet na prahu dalšího výrazného růstu. Jak víme, v kryptoměnovém světě se situace může změnit velmi rychle. V pondělí v poledne se BTC obchodoval o 2,6 procenta výše, nad hranicí 121 tisíc dolarů. Historické maximum, dosažené letos v červenci těsně nad 123 000 USD, je tak už na dohled.
Bitcoin si upevnil pozici na několika frontách – technické, institucionální i politické. Cenový vývoj vykazuje méně prudkých korekcí a celkově stabilnější a odolnější strukturu, což naznačuje rostoucí vyspělost trhu. Nižší volatilita by mohla dlouhodobě zvýšit odolnost bitcoinu vůči vnějším otřesům.
Důvěra institucí stoupá
Klíčovým faktorem růstu je institucionální poptávka. V srpnu drželi institucionální investoři 1,86 milionu bitcoinů, zatímco v říjnu 2024 to bylo 1,25 milionu. Tento nárůst podpořilo spuštění amerických spotových bitcoinových ETF a jasnější regulační rámec. Oba tyto faktory posílily důvěru v bitcoin a vedly k trvalým přílivům kapitálu.
Svoji roli hraje i politika. Americký prezident Donald Trump nedávno podepsal dvě exekutivní nařízení – první umožňuje investice do bitcoinu prostřednictvím penzijních plánů 401(k). Druhé pak chrání uživatele a podniky v kryptoměnovém sektoru před diskriminačními praktikami ze strany bank.
Do popředí se dostává také projekt World Liberty Financial, kryptoměnová iniciativa spojená s Trumpem. Společnost plánuje založit veřejně obchodovanou holdingovou firmu, která bude spravovat tokeny WLFI. Tento krok potvrzuje rostoucí institucionální význam digitálních aktiv.
Dlouhodobí investoři, tzv. „Hodlers“, vnímají nedávný vývoj cen jako potvrzení své strategie. Na trh zároveň vstupují nové skupiny investorů, protože bitcoin je čím dál častěji považován za „digitální zlato“ s dlouhodobým potenciálem. Současné momentum může navíc přitáhnout i krátkodobé obchodníky, čímž by se zvýšila likvidita trhu.
Výrazný pohyb zaznamenávají také hlavní altcoiny, jako ethereum a solana, i když zatím nedosáhly svých předchozích historických maxim. Pokračující silný výkon bitcoinu by však mohl přinést pozitivní dopad i do zbytku altcoinového trhu…