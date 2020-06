Zmizelé miliardy a Brusel ostře k Babišovi aneb souhrn událostí 25. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

záchrana Smartwings se začíná rýsovat a státní záruka za úvěr zřejmě bude. I když podmínky, aby to šlo, které se objevily v médiích, mi trochu připomínají večerníček o Maxipsu Fíkovi. Podmínkou pomoci má totiž být mimo jiné přejmenování Smartwings na ČSA kvůli posílení tradiční značky. V jednom díle o Maxipsu Fíkovi, kdy ho láká ředitel cirkusu k „angažmá“, přiběhne klaun a volá: „Natřeme ho napruhovano, ano? Mluvící tygr bude lepší než mluvící pes, že?“ Nicméně nějak mi uchází smysl, jaký bude přímý a ekonomický dopad „aeropruhů“, kromě toho, že to bude něco stát.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Kritika Babišova střetu zájmů

Europoslanci v pátek jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.

Ještě dostupnější hypotéky

Česká národní banka zrušila pro posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ten od dubna činil 50 procent. Zároveň banka ponechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) na 90 %. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila ČNB již v dubnu.

Autofúze ohrožující konkurenci

Fúze automobilek FCA a PSA může poškodit konkurenci na trhu s malými dodávkami ve 14 členských zemích Evropské unie včetně České republiky, míní Evropská komise. Zahájila proto čtyřměsíční vyšetřování spojení v hodnotě 50 miliard USD, díky kterému má vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě za společnostmi Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan. Obě firmy doufají, že díky fúzi se jim podaří lépe se vyrovnat se slabší poptávkou a že budou moci sdílet náklady na výrobu čistších vozidel, která musejí splňovat přísnější emisní standardy.

S kým voláte? Cože, s ČEZem?

Energetická firma ČEZ chystá expanzi v telekomunikacích. V tandemu s dalším partnerem se zřejmě pokusí stát se čtvrtým operátorem na českém trhu. Zájem potvrdil šéf ČEZ Daniel Beneš. Přímým impulsem pro tyto úvahy se pro šéfy ČEZ podle něj stala soutěž na kmitočty pro sítě 5G, kterou chystá Český telekomunikační úřad. Podle Beneše má ČEZ pro expanzi v telekomunikacích předpoklady.

Kam s jádrem? Rozhodne se mezi čtyřmi

Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) schválila zúžení vytipovaných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, tak jak ho na začátku června doporučil poradní panel expertů, který byl zřízen z podnětu správy. Stavba tak má vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit – Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku.

5G se v Česku stává realitou

Společnost O2 Czech Republic spustila v části Prahy a Kolína mobilní síť 5G. Během léta bude dostupná pro 15 % obyvatel hlavního města. Oproti stávající technologii LTE umožní až desetinásobnou rychlost internetového připojení. O2 je první český operátor, který začal 5G nabízet komerčně. Další operátor Vodafone má 5G postupně otestovat v Karlových Varech, kde je připravený i komerční provoz, a dále v Ústí nad Labem a Jeseníku. T-Mobile, který letos ohlásil v kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě testovací 5G síť, rovněž chystá komerční spuštění, byť zatím bez přesného data.

Že by červík?

Evropská komise začala kvůli podezření z porušování pravidel hospodářské soutěže vyšetřovat americkou technologickou společnost Apple. Komise oznámila, že vyšetřování vede ve dvou samostatných případech, které se týkají služeb App Store a Apple Pay. Americká firma tvrdí, že vyšetřování jsou založena na neopodstatněných obviněních ze strany několika podniků.

Proti Amazonu

Maloobchodní řetězec Walmart uzavřel spolupráci se společností Shopify, která se zaměřuje na e-commerce. Díky tomu bude moci nabízet zboží od až 1 200 nových prodejců, již nyní přitom nabízí zboží od více než milionu různých výrobců. Shopify umožňuje komukoli zřídit si obchod a nabízet své produkty k prodeji online. Tato spolupráce tak pomůže malým podnikatelům s růstem prodejů a zároveň Walmart posílí na poli konkurenta největšího internetového obchodu světa, Amazonu.

Tesco v Polsku končí

Britský maloobchodní řetězec Tesco prodává své aktivity v Polsku za 819 milionů zlotých (téměř pět miliard korun). Firma dodala, že se tak bude moci více soustředit na své aktivity v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. Generální ředitel společnosti Tesco pro střední Evropu Matt Simister zároveň řekl, že polský trh byl pro firmu dlouhodobě ztrátový. V Česku Tesco plánuje rozvoj obchodů Žabka, ale také otevření nových tzv. kompaktních hypermarketů menší velikosti.

Němci proti krizi

Německá vláda schválila dodatečný rozpočet k financování opatření na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, v jehož rámci si hodlá půjčit dalších 62,5 mld. eur. Celková hodnota nových půjček by tak měla v letošním roce dosáhnout rekordních 218,5 mld. eur (5,8 bil. Kč). Zdroje agentury Reuters obeznámené s vládními plány tento týden uvedly, že podíl německého dluhu k HDP by se měl letos v důsledku nových půjček zvýšit na zhruba 77 % z necelých 60 % v loňském roce.

Jiří Hynek (AOBP): Koronakrize dopadla i na vojáky. Výpadek zakázek ale musí armáda dohnat

Česká revoluce ve stavebnictví: 17 tun betonu, 22 hodin 3D tisku a nový typ domu je na světě

Nespěchejte s navyšováním schodku rozpočtu na půl bilionu korun, varuje rozpočtová rada

BMW na dietě

Německý výrobce luxusních aut BMW zruší 6 000 pracovních míst, což představuje téměř pět procent z celkové pracovní síly firmy. Chce se tak lépe vyrovnat s prudkým propadem poptávky způsobeným koronavirem.

Polsko vítězem koronakrize

Polsko zažije nejmírnější hospodářskou recesi v Evropě. Jeho hrubý domácí produkt by letos mohl klesnout o méně než čtyři procenta. Předpověděl to polský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovoru, který zveřejnil deník Rzeczpospolita.

Odložené obchody

Fúze a akvizice středně velkých firem podle poradenské společnosti BDO kvůli koronavirové krizi v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 35 procent, ve druhém čtvrtletí by měl být propad ještě výraznější. Plánované obchody však byly v mnoha případech pouze odloženy, nikoliv zrušeny. S oživením trhu se počítá v posledním čtvrtletí letošního roku. Krize však změnila pohled investorů na transakce, někteří prodávají budou muset snížit očekávanou cenu.

Avast mezi akciovou elitou

Akcie vývojáře antivirového softwaru Avastu budou od pondělí zařazeny do nejužšího londýnského indexu FTSE 100. Bude se tak obchodovat po boku gigantů, jako je Unilever, Royal Dutch Shell nebo Vodafone. Antivirová společnost měla do elitní britské stovky nakročeno již před koronavirem, ten však celý proces urychlil. Z indexu totiž brzy vypadne například aerolinka EasyJet nebo provozovatel výletních lodí Carnival.

Zmizelé miliardy

Akcie německé finanční společnosti Wirecard se ve čtvrtek propadly o více než 60 % v reakci na oznámení, že firma znovu odkládá zveřejnění výsledků hospodaření za loňský rok. Auditoři firmy EY odmítli podepsat loňské výsledky, protože nemohou potvrdit částku 1,9 miliardy eur, která se má nacházet na některých účtech. Částka představuje asi čtvrtinu rozvahy firmy. V pátek kvůli skandálu s účetními machinacemi rezignoval šéf společnosti Markus Braun.

Banky v kondici

Český bankovní sektor si udržel vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům a do krize způsobené šířením koronaviru vstoupil v dobré kondici. V základním scénáři ekonomického vývoje, který odpovídá květnové prognóze ČNB, by podle zátěžových testů neměla problémy většina bank.

Odpuštěné platby i nižší DPH

Stát odpustí malým společnostem do 50 zaměstnanců sociální odvody za období červen až srpen. Podmínkou ale bude to, že podniky nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent. Zákon, který to umožní v pátek podepsal prezident Miloš Zeman spolu s balíčkem daňových zákonů. Ten má pomoci poplatníkům a obcím lépe zvládat dopady epidemie koronaviru. Obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Podnikatelům a firmám zase novely umožní například uplatnit zpětně daňovou ztrátu do 30 milionů korun. Daňový balík také přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům zase snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny.

Andrea Doležalová (mcePharma): Pandemie může urychlit naši expanzi

Jet, či nejet na Tchaj-wan Číně navzdory? Zeptali jsme se, zda bude mít cesta šéfa Senátu ekonomický přínos

Z demontáže mořských větrných turbín se stává lukrativní byznys