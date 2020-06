Jiří Hynek (AOBP): Koronakrize dopadla i na vojáky. Výpadek zakázek ale musí armáda dohnat

Armáda sehrála v době pandemie důležitou roli, i když jí média nevěnovala tolik pozornosti a de facto působila jako neviditelná složka první linie. Mimo jiné výrazně pomáhala při projektech celoplošného testování nebo zavádění tzv. chytré karantény.

„Armáda odvedla velký kus práce a jsem přesvědčen, že bez jejího přispění by se situaci nepodařilo zvládnout,“ říká Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Českou armádu také čeká rozsáhlá modernizace. Při ní by Česko mělo usilovat o to, aby do zbrojních nákupů byl co nejvíce zapojen český zbrojní průmysl. Do přípravy armádních zakázek však zasáhla právě koronakrize, která oddálila jejich průběh. S návratem do normálu by měla být realizována celá řada zakázek.

Například nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za 52 miliard korun. Před vypsáním jsou také tendry na protiletadlové komplety Shorad za deset miliard korun a samohybná děla za dalších pět miliard.

„Když stát dá zbrojnímu průmyslu v Česku zakázky a modernizační projekty, může pomoci nejen armádě, ale i ekonomice. Jeho pomoc se mu vrátí,“ tvrdí Hynek. Více si poslechněte v podcastu.