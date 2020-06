Nespěchejte s navyšováním schodku rozpočtu na půl bilionu korun, varuje rozpočtová rada

Politici v těchto dnech řeší otázku rozpočtového schodku na tento rok. Ten byl již dvakrát navýšen z původních 40 miliard korun na 200 a posléze na 300 miliard. Nyní ho vláda chce kvůli dopadům koronavirové krize zvýšit až na 500 miliard korun.

Tím se podíl státního dluhu na HDP prohloubí na 38 procent, přičemž toto číslo spadlo po letech pod 30 procent.

Podle Národní rozpočtové rady je ale další navyšování schodku předčasné. „Domníváme se, že vzhledem k nejistotě budoucího ekonomického vývoje by bylo vhodné s případným dalším navyšováním deficitu nad rámec stávajících 300 miliard vyčkat na předběžné údaje o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí a předstihové ukazatele na druhou polovinu roku,“ vyzývá rada. Data by měla být k dispozici na přelomu července a srpna.

Slabá ekonomika

Podle rady lze akceptovat argument vlády, že by výkon ekonomiky letos mohl být natolik slabý, že skutečně dojde k vyššímu než dosud plánovanému propadu příjmů státního rozpočtu.

„Samotná změna očekávaných příjmů by však znamenala zvýšení deficitu státního rozpočtu pouze o 63 miliard korun, nikoli o celých 200 miliard korun. Zbývající část (tedy 137 miliard) vláda plánuje použít jako rozpočtovou rezervu bez konkrétního vymezení účelu,“ upozorňuje rada na nesrovnalost.

Podle rady by bylo vhodné se zaměřit i na vypracování rámcových analýz dopadů vyššího schodku, respektive vyšších výdajů, jejichž účel by byl specifikován, na ekonomiku.

„Rovněž by bylo vhodné provést analýzu již zavedených stabilizačních opatření z hlediska jejich efektivnosti, neboť některé již přijaté nástroje mohou naopak brzdit oživování ekonomiky. Například jde o prodlužování ošetřovného i v době, kdy už je většinou možné umístit děti do školských zařízení,“ dodává rada.

Politická tahanice

O navýšení schodku se mezitím rozjela politická licitace, když vládní koalice ANO a ČSSD se nemůže zcela spolehnout na podporu komunistů. Těm se další navýšení příliš nelíbí a preferovali by schodek 450 miliard korun.

Proti navýšení rozpočtu jsou víceméně všechny opoziční strany. Velkou neznámou totiž je, na co se stát vlastně zadlužuje. Což je ostatně požadavek opozice i komunistů podporujících tiše vládu. Ti všichni chtějí znát konkrétní plán investic.

Premiér Andrej Babiš:

Neumím si představit, že by někdo tento rozpočet nepodpořil. V podstatě by tím vyhlásil válku všem občanům České republiky…

Opoziční KDU-ČSL je například ochotná navýšení podpořit za jasných garancí investic, které přinesou pracovní místa a podpoří pracující rodiče. Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky se jedná třeba o investice do výstavby dopravní infrastruktury, silnic druhých a třetích tříd, do bydlení, krajiny, digitalizace, nanotechnologií nebo do vědy a výzkumu.

„Odmítáme dát bianko šek vládě na to, jak se bude nakládat s protikrizovými prostředky,“ prohlásil Ivan Bartoš, šéf Pirátů.

Každopádně podporu půlbilionového schodku má vláda u prezidenta Miloše Zemana, který se již nechal slyšet, že je připraven schodek podepsat, pokud půjdou peníze především na investice.

Miliardy tečou

Některé konkrétní výdaje však již nyní jasné jsou. V první řadě stát potřebuje peníze na program Antivirus, který udržuje pracovní místa a spolkne přibližně 12 miliard korun.

Další miliardy třeba zamíří zemědělcům kvůli suchu nebo na likvidaci škod po kůrovci. Zhruba 20 miliard navíc by mělo dostat Ministerstvo dopravy, respektive Státní fond dopravní infrastruktury na opravu silnic. Bezmála 13 miliard by mělo jít obcím jako kompenzace za snížení daňových příjmů.

Spor o rozpočet se točí hlavně kolem toho, že vláda původně navrhovala zvýšit jen výdaje u položky Všeobecná pokladní správa (kolonka označuje rozpočtovou rezervu, kterou vláda může použít volně). V té podle původního návrhu mělo být skoro 140 miliard korun, po kritice opozice i koaličních partnerů ji ministryně financí Alena Schillerová snížila na 36 miliard.

Pokud schodek v jakékoli podobě projde, půjde o největší deficit státního rozpočtu v historii země.

GRAF: Vývoj bilance státního rozpočtu ČR

Od roku 1993 do roku 2020 (* jde o plánovaný schodek), v mld.Kč

Zdroj: MF ČR

Dosavadní rekord držel rozpočtový schodek za rok 2009, kdy dosáhl 192 miliard korun.