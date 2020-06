Česko zažilo historický propad výroby i zakázek v průmyslu. Bude pokračovat?

Letošní jarní výkon české ekonomiky se do historie zapíše jedněmi z nejhorších statistik. Tahoun hospodářství, automobilový průmysl srazil dubnové výsledky průmyslové výroby k nejhoršímu výsledku. Nelichotivou bilancí se „může pochlubit“ zahraniční obchod. Co nás čeká dál? To naznačuje v komentáři analytik ČSOB Petr Dufek.