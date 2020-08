Virem vyprázdněné peněženky, britská recese a levné černé zlato aneb souhrn událostí 33. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

chybovat je lidské. A přirozené je, že za chyby nese každý odpovědnost. Nemluvě o tom, že za chyby je přirozené se i omluvit. Ovšem v případě prezidentských chybných výroků je snaha chovat se nepřirozeně až úporná. Spor o omluvu za výrok Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky začíná být čekáním na Godota. Poté, co Hrad prohrál soudní spor a měl se omluvit, přešla tato povinnost na stát, respektive na Ministerstvo financí. To ale omluvu odmítá, že by pak čelilo přívalu dalších žalob. Takže místo „pardon, asi jsem se spletl“, se musí soudy zabývat „stahováním kalhot, když brod ještě ani nevidíme“. Zkusme se tedy chovat přirozeně aspoň my ke svému okolí, pokud tedy chybujeme…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Akciový rozpad burzovní hvězdy

Americký výrobce elektrovozů Tesla rozdělí své akcie v poměru pět za jednu. Firma, která se již nyní těší velkému zájmu investorů, tak chce jejich držení zpřístupnit ještě většímu množství zájemců. Akcie Tesly, které od začátku roku přidaly přes 200 %, což je zařadilo mezi nejdražší tituly na Wall Street. Akcie jiných výrobců automobilů, jako je General Motors a Ford Motor, naopak v důsledku koronavirové pandemie slábnou. Štěpení akcií v poměru čtyři za jednu oznámil koncem července i Apple. Výrobce iPhonů se ke kroku rozhodl poprvé od roku 2014.

Kritický pád Británie do recese

Britská ekonomika klesla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 20,4 %. Šestá největší na ekonomika na světě se v meziročním srovnání propadla o 21,7 %. Od ledna do března, tedy v období, než se plně projevil vliv koronavirové pandemie, se hrubý domácí produkt snížil v porovnání s předchozím čtvrtletím o 2,2 %. Britské hospodářství je tak poprvé po jedenácti letech v recesi, která se charakterizuje jako dva kvartály ekonomického poklesu po sobě. Podle tamního statistického úřadu se ale v červnu začaly objevovat známky ekonomického oživení. Ve srovnání s květnem HDP za tento měsíc přidal 8,7 %.

ČEZu rostly tržby i zisk

Energetické společnosti ČEZ vzrostl v letošním prvním pololetí čistý zisk meziročně o 9 % na 14,7 mld. Kč. Tržby se firmě meziročně zvýšily o 6 % na 106,3 mld. Kč. Výsledky pozitivně ovlivnil růst cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu v Německu a podpořily je také dodatečné zisky z obchodování s komoditami.

Zaměstnanec mezi miliardáři

Šéf společnosti Apple Tim Cook se podle výpočtů agentury Bloomberg probojoval mezi dolarové miliardáře. Devětapadesátiletý Cook je v žebříčku tak trochu rarita. Není totiž ani zakladatelem podniku, ani nezdědil velké jmění. Místo toho si šéf Apple svou miliardu vydělal jako zaměstnanec. Rozhodující roli v majetku Tima Cooka hrají akcie firmy, které vlastní. Podle Bloombergu drží Cook v současné době asi 850 000 akcií firmy Apple (0,02% podíl) v hodnotě cca 375 milionů dolarů. Dalších 650 milionů dolarů získal z dřívějších prodejů akcií, dividend a odměn.

Nový šéf Škody: elektromobilita a digitalizace jsou priority

Nový předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer hodlá věnovat zvláštní pozornost elektrifikaci a digitalizaci produktů firmy. Jde podle něj o klíč k tomu, aby automobilka zůstala pro zákazníky atraktivní, a aby produkty firmy odpovídaly přání zákazníků. Schäfer to uvedl ve svém prvním dopisu zaměstnancům.

Avast vyhlíží akvizice

Vývojář antivirového softwaru Avast v prvním pololetí dosáhl čistého zisku 86,5 mil. USD, což je téměř o čtvrtinu méně, než ve stejném období před rokem. Celkový objem fakturací se zvýšil o 2,1 % na 469,1 mil. USD. Avastu se podařilo významně snížit zadlužení, čistý dluh klesl firmě ke konci června meziročně o 26 % na 817 mil. USD. Společnost se zveřejněním výsledků uvedla, že rozhodla o vyplacení mezitímní dividendy 4,8 centu na akcii. Díky poklesu zadlužení je firma také více otevřená i větším akvizicím. Soustředí se na akvizice produktů z oblasti ochrany soukromí, podobně jako tomu bylo loni u AntiTracku, který teď společně s VPN táhne tržby firmy.

Airbnb se dere na burzu, kolapsu navzdory

Společnost Airbnb plánuje do konce srpna předložit americké Komisi pro cenné papíry a burzy podklady potřebné pro vstup na veřejný akciový trh. S odvoláním na své zdroje to napsal deník The Wall Street Journal. IPO firmy mělo být nejžhavější veřejnou nabídkou letošního roku, místo toho ale byl tento obr přinucen k masivnímu propouštění a teď předpokládá, že příjmy za rok 2020 nedosáhnou ani poloviny loňského výsledku. Vstup Airbnb na burzu uprostřed krize by byl odvážný, píše německý list Handelblatt, výhled ale není špatný, primárním nabídkám na burzách v zámoří se totiž na rozdíl od světové ekonomiky daří překvapivě dobře.

TikTok chce i Twitter

Americká internetová společnost Twitter projevila zájem o převzetí aktivit čínské aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. O převzetí aktivit, které by odvrátilo zákaz provozu TikToku ve Spojených státech, již jedná americký softwarový gigant Microsoft.

Šmejdi opět útočí

Česká národní banka na svém webu upozornila, že neznámí podvodníci se jménem centrální banky snaží po telefonu vylákat z lidí údaje pro přístup k účtům a platebním kartám. „Upozorňujeme, že ČNB takovýmto způsobem veřejnost nekontaktuje a rozhodně od nikoho nevyžaduje sdělení takovýchto údajů,“ stojí ve sdělení banky. Pokud by se s podobným případem setkali, měli by si podle banky zaznamenat telefonní číslo volajícího, datum a čas hovoru, a informace poté předat bance, jejímž jménem se podvodníci snažili vystupovat.

Marná snaha Evropy: cla zůstanou

Spojené státy ponechají v platnosti clo ve výši 15 % na dovoz evropských letadel Airbus i 25procentní clo na dovoz dalšího evropského zboží. Oznámila to americká vláda, která se tak rozhodla navzdory snaze Evropské unie spor o subvence, jež se táhne 16 let, vyřešit. Zatímco Airbus rozhodnutí zklamalo, Brusel ocenil, že se spor alespoň nestupňuje. USA nicméně upraví seznam potravin, vína a lihovin dovážených z EU, které Washington loni v říjnu zatížil 25procentním clem. Od letošního 1. září se clo nebude vztahovat na řecký sýr či britské sušenky, bude se ale týkat německých a francouzských marmelád.

Virem vyprázdněné peněženky

Koronavirová pandemie a s ní spojená vládní omezení citelně zasáhla domácí ekonomiku. Každá třetí česká domácnost přišla o jeden (9 %) či část (26 %) z příjmů a čtyři procenta domácností přišly dokonce o všechny příjmy. Češi omezili svou každodenní spotřebu a odložili větší nákupy. Vyplynulo to z průzkumu České bankovní asociace. Naopak 60 % z 1100 dotázaných deklaruje, že krizi ustálo a o příjmy své domácnosti nepřišlo.

Dluhová krize Evropu nemine

Evropu čekají další hospodářské otřesy, píše agentura Reuters. Plány na ukončování bezprecedentní podpory zaměstnanců zavedené během koronavirové pandemie by totiž mohly uvrhnout miliony domácností do dluhové pasti. Organizace, jež pomáhají jednotlivcům řešit jejich finanční problémy, varují před prudkým nárůstem počtu domácností, které nedokážou platit své účty. Dokonce i v zemích s vysokou úrovní úspor, jakou jsou Německo a Rakousko, začínají mít obyvatelé obavy.

Inflace opět poskočila

Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci mírně zrychlil na 3,4 % z červnových 3,3 %. Zdražily zejména alkoholické nápoje a tabák. Vyplývá to ze statistik ČSÚ. Inflace podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera letos překvapuje vyšším růstem. Kromě března skončila nad odhadem trhu ve všech měsících letošního roku. Důvodů je podle něj více, a to od růstu některých daní po vyšší ceny potravin, kde se projevily také problémy se sklizní v některých evropských zemích kvůli příchodu koronaviru. Roli mělo i oslabení koruny.

GRAF: Vývoj inflace za posledních 12 měsíců

(v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

WeChat, jak dlouho ještě?

Čínská společnost Tencent, která mimo jiné vlastní platformu WeChat, zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 37 % na 33,1 mld. jüanů (105,6 mld. Kč). Internetový gigant, který se soustředí na hry a sociální média, zaznamenal po dobu karanténních opatření zvýšenou poptávku po svých videohrách. Teď se ale snaží mírnit obavy z dopadů represí, které proti čínským firmám zavádějí Spojené státy. Donald Trump totiž vydal příkaz, jímž Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce se společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat. Aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok patří společnosti ByteDance.

Stamiliardová změna kurzu Američanů

Americká telekomunikační společnost Liberty Global plánuje převzít švýcarskou Sunrise Communications za 6,8 miliardy CHF (165,2 mld. Kč). Překvapivá dohoda přichází po loňské neúspěšné snaze Sunrise koupit majetek Liberty ve Švýcarsku a představuje strategický obrat v postupu americké společnosti, která naopak prodává svůj evropský majetek, napsala agentura Reuters. Dohoda je dalším znamením konsolidace v telekomunikačním odvětví, kde se firmy snaží snižovat náklady a navyšovat investice do technologií. Spojení ještě musí schválit regulační úřady.

Koronavirus Foxconn nakopl…

Tchajwanské společnosti Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 34 % na 22,9 mld. tchajwanských dolarů. Výsledky překonaly očekávání analytiků díky růstu zájmu o vybavení pro práci z domova v době koronavirové pandemie, který překonal i slabší poptávku po chytrých telefonech. Foxconn působí i v Česku a mezi jeho klienty patří i společnost Apple.

… a Toshibu zadusil

Japonský průmyslový konglomerát Toshiba se v prvním finančním čtvrtletí kvůli koronaviru propadl do provozní ztráty 12,6 mld. jenů (2,6 miliardy Kč) ze zisku 7,83 miliardy ve stejném období loni. Na vině je pokles zájmu o elektronické přístroje, kopírky a vybavení na výrobu čipů, který se propadl poprvé po téměř čtyřech letech. Tržby se v prvním čtvrtletí meziročně snížily o 26,2 % na 599,8 mld. jenů.

Zas tak černé to nebude

Propad české ekonomiky bude letos sice nejhlubší od ekonomické transformace, ale nebude dvouciferný. Neměl by překročit šest procent. Přesto se Česko úrovní produkce vrátí do roku 2016. Na předcovidové úrovni bude až počátkem roku 2022, míní hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Černé zlato vybledlo

Čistý zisk saúdskoarabské státem kontrolované ropné společnosti Saudi Aramco se ve druhém čtvrtletí kvůli nízkým cenám ropy propadl téměř o tři čtvrtiny na 24,6 miliardy rijálů (asi 146 mld. Kč). Největší exportér ropy nicméně potvrdil, že v letošním roce hodlá vyplatit na dividendách 75 mld. USD. Dividendy podniku hrají důležitou roli v úsilí saúdskoarabské vlády udržet rozpočtový deficit pod kontrolou. Ceny ropy letos tvrdě zasáhl pokles poptávky, který je důsledkem negativních dopadů šíření koronaviru na ekonomickou aktivitu. K poklesu čtvrtletního zisku firmy Saudi Aramco přispěly i nižší marže u rafinerských a chemických aktivit. Zisk tak zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali na 31,1 mld. rijálů.

