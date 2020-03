Týden plný příslibů finanční pomoci v boji s následky koronavirové pandemie aneb souhrn událostí 13. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když teď trávím více času s dětmi, občas se dostaneme i k pohádkovým tématům. V nich se sem tam objeví loupežníci, kteří se na své oběti vrhají se zvoláním „Peníze, nebo život“. Ukazuje se však, že to není jen pohádkový motiv, ale životní realita (byť u ní postrádám ty loupežníky, i když…). Jak jinak vnímat mediální výkřiky z USA o tom, že by opatření měla korespondovat s neohrožením ekonomiky. Narážím na slova texaského senátora Dana Patricka, který prohlásil v televizi Fox News pronesl, že staří lidé raději zemřou, než aby nechali COVID-19 poškodit americkou ekonomiku. I šéf Bílého domu Donald Trump chce kvůli obavám o ekonomiku uvolnit celostátní omezení kvůli koronaviru. Na rozdíl od pohádek ale nerozhoduje přepadený, ale „loupežník“.

Virům zmar!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Očekávání recese vedla ČNB výraznému sražení sazeb. Centrální banka čtvrtečním zasedání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 1,00 %. V očekávání silné recese vyvolané globální pandemií koronaviru přijala i další opatření. Od 1. dubna například sníží rezervu na ochranu úvěrového trhu. Cílem uvolňování měnové politiky je zmírnění dopadů nákazy na české firmy, podnikatele a domácnosti. Od sazeb ČNB se totiž odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

Schillerová navrhuje odklad splátek hypoték. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhne ve středu vládě plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. Uvedla to v nedělním v pořadu Partie televize Prima. Navrhne také zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Opozice s jejími kroky souhlasí. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v pořadu OVM v České televizi řekl, že odklad splátek stabilitu tuzemských bankovních domů nijak neohrozí. “Banky nastalou situaci v klidu zvládnou”, uvedl Rusnok.

Globální ekonomiku čeká druhé dno. Hospodářský pokles a úbytek pracovních míst vlivem koronaviru budou podle šéfa Světové obchodní organizace (WTO) Roberta Azeveda horší než během recese v roce 2008. Azevedo vyzval země ke spolupráci v boji proti recesi, aby učinily některé okamžité kroky, které omezí bezprostřední ekonomické škody způsobené globální pandemií. Apeloval na členy, aby byli transparentní a sdíleli informace. Amerika například schválila rekordní soubor stimulačních opatření ekonomiky v hodnotě 2,2 bilionu dolarů. Peníze půjdou rodinám, firmám i nemocnicím.

Levné to nebude. Také Česká republika uleví v nelehké době firmám a živnostníkům. Stát vyjdou krizová opatření na několik desítek miliard. Ministerstvo práce přišlo s programem Antivirus, který zavádí opatření na omezení propouštění, takzvaný kurzarbeit. Stát tak bude mimo jiné podílet na náhradách mzdy za zaměstnance v karanténě či v provozech, které byly vládním nařízením zavřeny. Tyto náhrady by do konce června měly podle propočtů rezortu práce činit asi 7,1 miliardy korun. Podnikatelé a živnostníci budou také na půl roku zbaveni povinnosti platit minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění, což způsobí výpadek příjmů rozpočtů ve výši asi 18 miliard korun. Ministerstvo financí zase přichystalo dva daňové liberační balíčky a dočasně pozastavilo povinnost evidovat tržby elektronicky, což může způsobit výpadek příjmů ve výši až 15 miliard korun.

Ušlý zisk stát podnikatelům ale nezaplatí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to řekla v České televizi. “Jsem zodpovědná za fiskální situaci tohoto státu, a představa, že bychom každému hradili ušlý zisk, který měl podnikatel třeba v době ekonomické konjunktury, prostě není možná. To by v takovémto případě stát nezaplatil,” rozvedla.

I slovenský kabinet křísí ekonomiku. Slovenská vláda oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a živnostníkům kvůli koronaviru v hodnotě do jedné miliardy eur (27,3 miliardy korun) měsíčně, což odpovídá zhruba jednomu procentu hodnoty hrubého domácího produktu země. Peníze stát použije kromě jiného na proplacení větší části mzdy pracovníkům firem, které v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 musely z rozhodnutí úřadů uzavřít své provozy. Oznámil to v neděli premiér Igor Matovič.

Rekordní rozpočtové saldo. V důsledku nákazy tak letos vzroste deficit státního rozpočtu ke 200 miliardám korun, tedy na pětinásobek původního plánovaného salda. Ministerstvo financí chce výpadek příjmů z části financovat prodejem státních dluhopisů. Ve středu tak ve třech aukcích prodalo bondy za 53,4 miliardy korun. Zájem ze strany investorů byl enormní. Povzbudila je zřejmě zpráva, že ČNB je připravena monetizovat dluh nákupem státních dluhopisů. Podle původních plánů se chystal rezort prodat dluhopisy za maximálně 12 miliard korun.

Omezení volného pohybu vláda prodlouží. Kabinet pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. Řekl to v nedělním vysílání České televize ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se prodloužením měla zabývat na jednání vlády na počátku týdne, poprvé se kabinet sejde již v pondělí.

New York jak za války. Epicentrum koronavirové nákazy se z Číny přesunulo do Spojených států, kde je aktuálně přes 120 tisíc infikovaných. Již více než 2000 lidí tam na nemoc COVID-19 zemřelo. Nejhůře je zasažen New York. Starosta města Bill de Blasio pro americkou televizi CNN uvedl, že metropole má obrovské problémy se zásobováním ochrannými a zdravotnickými pomůckami. „Tady v New Yorku si připadáte jak za války,“ řekl. Očekává, že do týdne velkoměsto nevystačí s kapacitou plicních ventilátorů.

Odložená olympiáda. Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, oznámil tento týden japonský premiér Šinzó Abe. Termín konání největší sportovní události se odsune nejdéle o rok. Vzkázal to prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Kvůli jejich odkladu musí své plány přehodnotit stovky společností z celého světa. Nejvíce se nastalá situace dotkne 66 japonských sponzorů, kteří do jejich marketingu zainvestovaly 3,3 miliardy dolarů. Olympiáda bude odložena poprvé za svoji 124letou historii, v průběhu níž se nekonaly jen ve válečných letech 1916, 1940 a 1944.

Kofola vykročila opatrně. Loni se nápojářské skupině Kofola ČeskoSlovensko dařilo. Tržby jí meziročně vzrostly o 4,1 % na 6,4 mld. Kč a čistý zisk se zvýšil z 264 milionů na 319 milionů korun. S prvním čtvrtletím tohoto roku ovšem přichází obava, jak velký dopad na tržby společnosti budou mít současná vládní opatření proti šíření epidemie koronaviru, které uzavřely hotely, restaurace i kavárny. Firma ve výroční zprávě ani neposkytla výhled pro letošní rok ani neoznámila návrh na dividendu ze zisku z loňska. Oboje chce oznámit až po výsledcích za první čtvrtletí.

Investoři skupují zlato. Enormní zájem o investice do zlata registruje od začátku pandemie nového koronaviru Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Zájem je o jakoukoli formu fyzického zlata, poptávka je po investičních cihlách či slitcích, ale také po mincích. Prodeje na e-shopu firmy byly v únoru bezmála dvakrát vyšší než loni v listopadu, kdy je tradičně prodej před Vánoci nejvyšší.

eMan míří na START pražské burzy. Na trh START pražské burzy by mohla vstoupit další společnost. Přípravy k tomuto kroku zahájil dodavatel softwaru eMan. Na trh by chtěl vstoupit během první poloviny tohoto roku a prodejem nových akcií získat zhruba 40 milionů korun.

První neinfikovaná oběť koronaviru. Hesenský ministr financí Thomas Schäfer spáchal sebevraždu. Pravděpodobnou příčinou jeho činu bylo znepokojení nad ekonomickými dopady pandemie koronaviru. Podle německého serveru The Local o tom v neděli informoval hesenský premiér Volker Bouffier. Respektovaný 54letý Schäfer byl v sobotu nalezen mrtvý poblíž železniční trati.

V USA historicky přibylo lidí bez práce. Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 21. března 3,28 milionu čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to největší počet v historii měření, které začalo v roce 1967. Důvodem je ekonomické zpomalení a restrikce způsobené šířením koronaviru. Po 282 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 1,65 milionu žádostí. Počet nových žádostí za týden překonal vrchol z období Velké recese z března 2009, kdy dosáhl 665 000, a také dosavadní rekord z října 1982, kdy to bylo 695 tisíc žádostí.

Rekordní finanční injekce. Americký prezident Donald Trump podepsal opatření, která mají podpořit ekonomiku USA. Peníze ze záchranného balíku v objemu 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů korun), budou proudit do rodin, firem i nemocnic.

Kvantitativní uvolňování v praxi. Americká centrální banka oznámila, že přijde s novými programy zaměřenými na efektivnější fungování trhů v době krize způsobené pandemií koronaviru. Mimo jiné bude nakupovat neomezené množství státních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékami. Fed uvedl, že bude nakupovat aktiva za sumy, které budou potřeba, aby podpořil hladké fungování trhu a aby byl schopen účinně ovlivňovat trhy prostřednictvím měnové politiky. Vedle toho banka oznámila několik nových programů půjček v objemu 300 miliard dolarů na podporu firem poškozených restriktivními opatřeními v USA.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Koronavirus zasahuje i do kultury. Kina, divadla, výstavy a další kulturní zařízení jsou zavřena. Někteří umělci ale nechtějí zklamat své fanoušky a zrušené koncerty nebo divadelní představení nahrazují on-line streamováním. Stačí do internetového vyhledávače zadat #kulturažije a vybrat si.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.