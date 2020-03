Jan Volšík (Preciosa Lighting): Dnes dokážeme ovládat světlo i dechem, naprogramujeme ho na cokoli

Dosavadní nejistota panující kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie, jeho načasování a budoucího uspořádání komplikuje českým sklářům podnikání v Británii. K tomu se nyní přidala i pandemie koronaviru.

„Nemohu říci, že se nás nedotýká, stejně se ale dotýká všech firem. K situaci se však snažíme přistupovat s chladnou hlavou. Některé projekty se možná natáhnou, respektive jejich realizace bude trvat o něco déle, než je v plánu, ale nic se neruší, což je hlavní,“ komentuje v exkluzivním rozhovoru situaci Jan Volšík, ředitel obchodu a marketingu a člen představenstva společnosti Preciosa Lighting.

Potvrzením toho je i zpráva, že byla před pár dny dokončena instalace osvětlení pro sedm různých prostor v dubajském komplexu Atlantis, který prošel rekonstrukcí. Jednou z prostor komplexu, kam Preciosa Lighting umístila svoje kreace, je například podvodní bar a restaurace Ossianu. Hosty vítá více než sedm metrů vysoká zářivě fialová křišťálová stardustová zeď a podvodní mořský svět osvětluje originální obří lustr.

Právě oblast Arábie je jednou z hlavních lokalit, na které se firma se sídlem v Kamenickém Šenově zaměřuje. „Arabský poloostrov pro nás jednoznačně představuje největší a nejdynamičtější trh. Arabové umí velmi zajímavě reagovat na světové akce a tomu přizpůsobují také infrastrukturu a budoucí rozvoj,“ vysvětluje Jan Volšík.

Jak moc se vás dotýká současná situace kolem pandemie koronaviru?

Nemohu říci, že nedotýká, stejně se ale dotýká všech firem. K situaci se však snažíme přistupovat s chladnou hlavou, sledujeme doporučení vlády, ministerstva zahraničí, hygienických správ i zahraniční zprávy. S pobočkami, které máme v zahraničí v postižených oblastech, se pokoušíme situaci co nejlépe komunikovat. Zásobujeme je zdravotnickými prostředky, aby byli chráněni, nicméně nepociťujeme nějaký zásadní problém v tom, že by klienti zastavili projekty a práci. Vnímají to podobně jako my. Jen komunikace je trochu pomalejší než jindy. Mírně se tak zvyšuje riziko, že se některé projekty trochu natáhnou, respektive že jejich realizace bude trvat o něco déle, než je v plánu. Ale nic se neruší, což je hlavní.

Jan Volšík (49) Ředitel obchodu a marketingu společnosti Preciosa Lighting řídí sedm afilací po celém světě. V souladu s obchodní strategií má na starost komunikační a marketingové aktivity. Řídí obchodní tým napříč teritorii a podle potřeb či příležitostí jednotlivých trhů. Má bohaté zkušenosti z oblasti managementu, mezinárodního obchodu i budování značky. V Preciosa Lighting pracuje od února 2019. Předtím působil ve společnostech Retia, Safina, Renault Trucks nebo Aquasoft. Je absolventem B. I. B. S. – Brno International Business School, kde získal titul MBA.

Vedle koronaviru se vás aktuálně dotýká také brexit, ve Velké Británii máte silnou pozici i pobočky. Jak se na něj připravujete?

Naše pozice v Británii je opravdu silná, máme tam kancelář, lidi, fungujeme tam v několika důležitých segmentech. Máme tam například celý program pro rezidence a pro lodě. Londýn rozhodně vnímáme jako silný hub pro celý svět.

Musím ale podotknout, že firmy – včetně nás – měly dostatek času se připravit na ten den D, kdy Spojené království vystoupilo z Evropské unie. Každopádně když den D nastal, nic se nestalo. Firmy tam zůstaly a nevidíme žádné snahy našich partnerů o překročení kanálu zpět na pevninu. Otevírají nové projekty a v tuto chvíli rozhodně neevidujeme jediný negativní dopad brexitu na náš byznys. Samozřejmě víme, že jsme v přechodné době, kdy si Británie dojednává podmínky s EU, ale ani tak nečekáme, že by se nás to poté dramaticky dotklo.

Globální pohled na projekty

Působíte v dalších patnácti cizích zemích. Je mezi nimi britská pobočka ta nejsilnější?

Máme sedm zastoupení v zahraničí, pokrýváme celý svět, nejvíc Severní Ameriku, Evropu, Asii a arabské země. Pozice londýnské kanceláře je silná v tom, že tam vznikají naše projekty pro celý svět. Pozice ostatních kanceláří spočívá v tom, že v nich se projekty realizují. Tudíž jde o silnou vzájemnou synergii. Kanceláře spolu musí spolupracovat, nejen v otázce vývoje designu produktu, ale i na samotné instalaci. Nemohu proto říci, která z kanceláří má výraznější pozici, přistupujeme k nim stejně. Na fungování Preciosa Lighting pohlížíme z globálního hlediska.

Lokací, kam směřuje nejvíce projektů, je arabský svět?

Jednoznačně Arabský poloostrov pro nás představuje největší a nejdynamičtější trh. Arabové umí velmi zajímavě reagovat na světové akce, jako je třeba Expo (světová výstava by měla odstartovat 20. října 2020 a bude se konat v Dubaji, pozn. red.) nebo fotbalový šampionát (v prosinci 2022 v Kataru, pozn. red.). Tomu také přizpůsobují infrastrukturu a budoucí rozvoj. Sledujeme, jak se ten region rozvíjí z politicko-ekonomického hlediska, ať už je to Saúdská Arábie, nebo Katar. I v Americe máme ale velmi pěkné objemy, a pokud bych shrnul celou Asii, tedy pobočku v Hongkongu a Singapuru, tak jejich pozice taky není vůbec špatná.

Mohl byste to nějak kvantifikovat?

Arabský poloostrov tvoří dnes asi 30 procent obratu, Amerika asi 25 procent, 20 procent nám dělá Asie a zbytek připadá na euroasijský pás, což jsou země bývalého Sovětského svazu a něco přímo v Evropě.

Jak se liší vnímání klientů nebo vůbec zadání projektů v jednotlivých regionech?

Je velmi odlišné. V Asii, arabském světě a postsovětských republikách když přijedete do hotelu nebo jiného rezidenčního objektu, musí hned v lobby být něco, co vás šokuje. Tam svítidla poutají pozornost, ať už svojí velikostí, nebo moderní strukturou. Zejména v Arábii to musí vyvolat wow efekt, svítidlo prezentuje jejich kulturu i ducha celé stavby.

Evropa a Amerika jsou výrazně konzervativnější a požadavky na design jsou minimalističtější. V těchto zemích musí mít svítidlo zejména funkční vlastnost, správně prostor osvětlovat. Zbytek Asie je na pomezí těchto „extrémů“. Je dobře, když to skvěle vypadá, ale také to musí dobře svítit. Umíme zákazníkům nabídnout v každém tom regionu to, co očekávají, ať už je to zmíněná funkčnost, originální design, či kombinace obojího.

Historická tradice jako základna

Nakolik se projevuje na produkci i historická tradice?

Historie svítidel začala v Křišťálovém údolí v Kamenickém Šenově v roce 1724, na této tradici stavíme. Několik desítek tisíc čtverečních metrů, které využíváme, nám dávají možnost na základech historické výroby dostávat za použití moderních technologií světlo do úplně jiných dimenzí.

Před patnácti lety si nikdo ani nepomyslel, že se mu svítidlo rozsvítí cinknutím skleniček. Dnes to díky počítačové technologii umíme naprogramovat. Dnes dokážeme ovládat svítidlo i dechem, stačí fouknout do senzoru. Z pohledu praktičnosti jsou to sice méně uchopitelné věci, ale ukazuje to nekonečné možnosti našich svítidel, díky nimž lze pracovat s emocemi lidí. Interakce svítidel a lidí je směr, kterým se Preciosa Lighting vydává.

Pomáhá tento otisk historie i v byznysu? Nebo už to v současném světě není nijak důležité?

Zákazníci nás vnímají tak, že jsme solidní a kvalitní dodavatel, který jim dokáže splnit jejich požadavky a dodat svítidlo v očekávané kvalitě a designu. Ale i historie skutečně velmi pomáhá. Zákazníci oceňují, že jsme firma postavená na pevných základech s dlouhou tradicí a že s onou historií pracujeme, že má své místo a otisk v každém našem novém produktu.

Jak velkou roli hraje český trh a trh střední Evropy?

Pro nás je důležitý každý region. Specificky i Česká republika. Jsme česká firma a chceme být vidět i u nás a být s tím spojováni. Přestože je český trh pro nás jako celek malý, dokonce menší než samotný New York, je pro nás důležitý z pohledu produktů i brandu. Máme v Praze několik zajímavých instalací, třeba na Pražském hradě nebo v O2 areně.

Kdybych to měl kvantifikovat, tak nám český trh dělá tak jedno procento z obratu, ale rozhodně ho nevnímáme jako nějakou popelku. Je pro nás důležité být doma vidět. Musím říct, že když zahraniční klienti přijedou k nám do výroby v Kamenickém Šenově a pozorují skláře, kteří tam vyfukují sklo a pod rukama se jim rodí nové svítidlo, odjíždějí nadšení a rádi se vracejí.

VIDEO: Flagship Store Preciosa Lighting v Praze

Zdroj: Preciosa Lighting

Nástupu technologie neuniknete

Sklářství mělo velký potenciál, ale prošlo velkým úpadkem. Jaká je situace a stav dnes z hlediska generační výměny pracovníků?

Řešíme to dennodenně a nejsme jediní. Není to jen v našem segmentu, ale napříč celým průmyslem. Nejsme montovna, potřebujeme zručné pracovníky. Do jisté míry máme i velké štěstí, že u nás ve firmě pracují lidi, kteří řemeslo přebírají po generace. Máme tam dědy, otce i syny. Spolupracujeme se středními školami, s vysokými i odbornými školami, připravujeme programy pro studenty. Každá firma, která stojí na nějakém tradičním řemesle, se všemožně snaží nalákat lidi do oboru a zatraktivnit ho.

Jak se do řemesla promítá nástup nových technologií, myslím i z pohledu výroby? Nebo zůstane výroba skla vždy tradiční a technologie jen doplňkem?

Částečně je to pravda, ostatně na tom stavíme i vizi naší společnosti, ale svět jde dál a musíte jít s ním. K novým technologiím máme pozitivní vztah, máme továrnu, která skýtá asi stovku nových technologií a různých výrobních postupů a procesů. Máme i vlastní oddělení výzkumu a vývoje, které pracuje s novými technologiemi, materiály, povrchovými úpravami a procesy zpracování skla.

Například dodáváme na určité malé segmenty trhu, jako jsou třeba oblasti s vysokým výskytem seizmické činnosti – Kalifornie, Malajsie a další části světa. Musíme proto výrobky technologicky uzpůsobit tomuto specifickému prostředí. V laboratoři si umíme nasimulovat nejen to, jak bude vypadat zemětřesení, ale třeba i plavba na lodi v určitých klimatických podmínkách. Naše svítidla umí eliminovat otřesy a náklony lodí, což zákazníci velmi kvitují. S nadsázkou řečeno, mají prostě jistotu, že jim na moři nespadne kousek skla do talíře.

Jak se ve vašem odvětví projevují trendy? Je to podobné jako například v módním odvětví?

Úplně bych neřekl, že se potýkáme s módními vlnami či výstřelky. Svět se vyvíjí, lidé se mění, máme hodně zákazníků mezi královskými rodinami na Arabském poloostrově. Jiný pohled na vybavení své rezidence má logicky šejk v seniorském věku a jiný pohled mají jeho děti. Takže reagujeme na individuální poptávky, nahlížíme na projekt očima zákazníka. I když někdy je docela složité pochopit jeho myšlenku.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Futuristické sny dostihla realita. V Londýně roste supermoderní mrakodrap

Ondřej Chládek (TREBITSCH Whisky): Po prvním koštu jsme věděli, že máme unikátní whisky

Je libo kvantové legíny nebo víno? Velký technologický třesk již odstartovali Číňané v marketingu

Unikátnost především

Je to všechno zakázková výroba, nebo máte i sériovou výrobu, třeba v případě těch zámořských lodí?

Ani u lodí nejde o sériové produkty, v takzvaném Maritime programu máme hlavně zakázky pro soukromé jachty a tam opravdu nikdo nechce to samé, co má už někdo jiný. Unikátnost především. Nicméně máme program u bytových svítidel, který jsme pojmenovali Collections. Zde máme určitou unifikovanou nabídku, ale umíme být flexibilní a drobně uzpůsobit svítidlo potřebám každého.

Je pro vás lepší, když dostanete široké zadání typu ukažte mi svítidlo, které jsem ještě nikdy neviděl, nebo je mnohem lepší vytvořit něco pro zákazníka, který má jasnou představu?

Setkáváme se s oběma variantami a každá z nich má svá pro a proti. Pokud přijde klient, který požaduje svítidlo, které svět ještě neviděl, tak nám to dává obrovský prostor pro kreativitu. Naši designéři tenhle prostor milují, přímo se vyžívají v této práci. Samozřejmě když nám klient řekne, co chce, tak nám pole imaginace zúží o svoji představu. Do jisté míry nám i zlehčí práci, ale už to není jenom náš design.

Jak dobrý přehled máte o tom, že ten či onen design je skutečně unikátní a nepoužil ho už někdo jiný?

Existují samozřejmě rozsáhlé databáze realizovaných projektů. Máme i dedikovaného člověka, který zpracovává vstupy z celého světa, monitoruje všechny designy, které se ve světě objevily. Knihovna je skutečně obrovská a každé svítidlo, které navrhneme, je s ní konfrontováno. Dáváme si velký pozor, abychom nekreslili něco, co už někdo vytvořil. Snažíme se tomu vyhnout. Vždy chceme, aby vzniklo něco unikátního, co by v sobě mělo punc Preciosy.

Učíme se světlo programovat

Jak velká je v oboru konkurence?

Samozřejmě existuje, konkurence je zdravá, protože vás táhne kupředu, nutí vás něco nového vymýšlet. Například český Lasvit vnímáme jako dalšího ambasadora českého skla ve světě. Udělal obrovský kus práce, ale porovnávat Preciosu a Lasvit je velmi složité, moc to nejde. Je tu také spousta menších českých firem i další podniky v Americe, Asii, Itálii, ve Francii. Každá má své portfolio, má svou DNA, s níž pracuje. Konkurenční prostředí tak tvoří desítky firem.

Jak ovlivnil váš obor nástup technologií, nemyslím teď samotná svítidla, ale jejich funkce, co je v nich?

Snažíme se jít s dobou, přičemž máme velkou výhodu, že máme vlastní laboratoře i vývojové středisko. Sledujeme trendy nejen v osvětlení, ale i v čipech, led čipech a dalších záležitostech, jako jsou materiály jako takové a povrchové úpravy. Snažíme se používat ty nejlepší technologie zpracování, třeba laserové stroje a jiné záležitosti. Preciosa rozhodně nespí a do výroby investuje.

Kdybyste mohl být v otázce investic konkrétní a vyčíslil třeba investice za poslední rok? Co konkrétního v současnosti v laboratoři vyvíjíte?

Rok od roku se naše investice liší, ale jsou v řádu desítek milionů korun. Konkrétní projekty ve vývoji nechci prozrazovat, ale pracujeme třeba na nových technologiích, jak má světlo reagovat. Loni jsme uvedli již zmíněné svítidlo, které reaguje na cinknutí skleniček. Je naprogramované tak, aby reagovalo na určitou vlnovou délku toho zvuku. V samotném vývoji máme kolem desítky lidí, ale ve finále se vlastně celá společnost snaží být inovativní.

Fiskální rok vám končí teď v březnu, jakých výsledků Preciosa dosahuje?

Jsme v dobré kondici. Výsledky nezveřejňujeme, ale rosteme. Oproti loňskému roku vykážeme asi pěti- až sedmiprocentní nárůst.

Dopadají na vás nějak turbulence na světových burzách, finančních a komoditních trzích?

Preciosa Lighting funguje v segmentu luxusního trhu, který není nijak zásadně postižen výkyvy ekonomiky. Máme zákazníky, kteří patří mezi nejbohatší lidi na světě a jsou to stabilní zákazníci, kteří nakupují ve všech dobách.

Plánujete nějakou další expanzi?

Sledujeme trhy. Nedávno jsme otevřeli pobočku v Kataru a sledujeme i evropský kontinent a dál na východ. Nemáme obsazeny všechny potenciální trhy, jsme mírně konzervativní, neženeme se do ničeho s horkou hlavou, ale s rozvahou. Letos rozhodně žádné další zastoupení neotevřeme.