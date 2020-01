Je libo kvantové legíny nebo víno? Velký technologický třesk již odstartovali Číňané v marketingu

Zatímco o kvantových počítačích se mluví jako o „velkém třesku“ na který svět informatiky čeká, tak v Číně již prodávají řadu výrobků, které kvantové označení nesou. Například ponožky, spodní prádlo nebo dokonce alkoholické nápoje.

Vzhledem k tomu, že kvantové počítače představují budoucnost, tak se na zájmu o tuto technologií pokouší svézt celá řada čínských eshopů. A jak podotýká server Abacus čínští experti na marketing se rozhodli využít nové módní slovo, takže se s kvantovými věcmi roztrhl doslova celý pytel.

Jedním z prvních, kdo spojení s kvantovou mechanikou využil, bylo loni v říjnu učební centrum v Pekingu. To začalo nabízet kurzy čtení „kvantovou rychlostí,“ díky němuž se měly údajně děti naučit přečíst několik desítek tisíc znaků čínské abecedy během 5 minut.

Kvantem pro zdraví

Některé eshopy tak lákají ke koupi kvantových ponožek nebo spodního prádla, které údajně díky použití této technologie působí blahodárně na lidský organismus. Nicméně to, jak kvantová technologie v samotných propagovaných výrobcích funguje, si musí uživatel domyslet, samotný popis výrobku toho příliš neuvádí.

Další firmy dokonce tvrdí, že pracují na vývoji „kvantového vína“ s celou řadou zdravotních benefitů. Také existují kvantové karty pro tankování pohonných hmot, které tvrdí, že díky nim budete mít nižší spotřebu a vyšší výkon.

Navíc se tento „kvantový“ fenomén dostal za hranice Číny. Podle Abacusu některé „kvantové výrobky“ dokonce nabízí Amazon, na jehož stránkách je k mání mobilní kvantová ochrana před elektromagnetickým zářením a zároveň zvyšující životnost baterie daného mobilu.

Do databáze americké Národní lékařské knihovny se zase dokonce dostala čínská vědecká publikace popisující kvantovou akupunkturu. Později však byla opět vyřazena, neboť se její závěry ukázaly jako nepodložené.

Kvantové investice

Každopádně do rozvoje kvantových technologií investuje celý svět, její potenciál si uvědomují nejen v Číně, ale i USA i Evropě.

“Důvod, proč se vědci, společnosti a vlády čím dál více zajímají o kvantové sítě a počítače je jejich kvantová podstata, která jím dává natolik speciální vlastnosti, že díky nim jisté úlohy jsou schopné provést nesrovnatelně rychleji, než klasické počítače, říká odborník na kvantové počítače Michal Křelina.

Evropská unie vypracovala plán rozvoje tohoto oboru vzletně nazvaný Vlajková loď kvantových technologií, kterým chce “odstartovat druhou kvantovou revoluci”. (tou první je míněna vznik kvantové teorie v minulém století, pozn. red.)

Do desetiletého projektu chce investovat přes jednu miliardu eur. V první fázi od roku 2018 do roku 2021 v rámci programu poskytne 132 milionů eur na zhruba dvacítku dílčích projektů v oblastech kvantové komunikace, simulace, počítačů nebo sensorů.

Pozadu nechtějí zůstat ani Američané, prezident Donald Trump již před několika lety podepsal zákon (National Quantum Initiative Act, pozn. red.), podle nějž by měla vláda investovat do vývoje kvantových počítačů během pěti let 1,3 miliardy dolarů.

Mnohonásobně více však investují Číňané. Ti již před třemi lety vložili 10 miliard dolarů do laboratoře ve městě Che-fej.

Čínské šifrování

Čína také vidí přínos kvantové vědy, první reálné výsledky již představila především ve spojení s šifrováním.

Kvantová kryptografie Kvantové kryptografické kanály neslouží přímo k přenosu tajné informace, ale k výrobě a zároveň distribuci náhodného klíče sloužícího k dešifraci. K tomu jsou využívány kvantově provázané světelné částice – fotony. Provázání funguje takovým způsobem, že pokud vykonáme akci nebo změříme stav jedné částice, okamžitě (bez ohledu na vzdálenost) se změna projeví na druhé částici. Jakýkoli pokus útočníka o odhalení klíče přenášeného pomocí kvantově provázaných fotonů změní stav systému. Kvantová kryptografie tak umožňuje spolehlivou detekci odposlechu.

V roce 2016 jako první na světě vypustila satelit vybavený kvantovou kryptografickou technologií, která umožňuje lepší ochranu před hackery a odposloucháváním. Družice byla pojmenována Mo-c’ na počest čínského filozofa z 5. století př.n.l.

Tamní vědci také nedávno prezentovali první drony, které jsou vybaveny zmíněnou ochranou komunikace, která je nehacknutelná. A nedávno oznámila, že spustila nejdelší pozemní komunikační spojení mezi Pekingem a Šanghají.

Do vývoje kvantových počítačů investují i společnosti jako Alibaba nebo Baidu, přičemž by rády v budoucnu dohnaly či předehnaly ve vývoji americké kolosy IBM, Microsoft nebo Google.

Podle odborníků budou kvantové počítače jednou z hlavních tržních příležitostí v oblasti nových technologií. Podle Deloitte by v roce 2030 mohl být trh s nimi srovnatelný s trhem superpočítačů, jehož hodnota by se mohla pohybovat okolo 50 miliard dolarů.

Česká stopa

S kvantovým experimentováním mají dobré zkušenosti i Češi. Ti nedávno v časopise Nature prezentovali úspěšné testování materiálů pro přenos signálu beze ztrát, které by v budoucnu přispět k budování kvantových počítačů.

Tým odborníků z brněnské Masarykovy univerzity, plzeňské Západočeské univerzity, institutu CEITEC VUT v Brně a také experti z Německa a Rakouska společně testovali vlastnosti telluridu bismutu s příměsí manganu.

Kvantová teleportace Odborníci z univerzity v Bristolu a Technické univerzity v Dánsku dosáhli nedávno unikátního úspěchu. Jak informoval server Wccftech, lidstvo historicky poprvé dosáhlo kvantové teleportace dat mezi dvěma počítačovými čipy, aniž by mezi nimi existovalo fyzické či elektrické spojení.

“Za pomoci kvantověmechanických výpočtů se nám podařilo popsat magnetické vlastnosti tohoto systému. Do budoucna tyto výpočty umožní předpovídat další nové materiály,“ uvedl Jan Minár ze Západočeské univerzity.

Marketingový fenomén

Na jedné straně je tedy jasný vědecký potenciál kvantových technologií, hlavně ve výpočetní technice, na straně druhé je potenciál marketingový, který již právě Číňané začali využívat.

I když odborníci kriticky dodávají, že zmíněné kvantové vlastnosti různých výrobků jsou spíše nesmysl. “Jak může něco získat popularitu na trhu, když to ještě nebylo ani laboratorně prověřeno a pořádně vyvinuto?,“ ptá se i Jin Xianmin, profesor fyziky na šanghajské Jiaotong University.

Navíc by to nebylo poprvé, co se nějaké módní slovo ze světa techniky a technologií dostalo mimo své domovské teritorium. Jedním z nejznámějších příkladů z poslední doby je technologie blockchain, jejíž horečka se přenesla do celé řady finančních produktů a dokonce vedla k zákazu obchodování s kryptoměnami.

Ale zatímco snaha dodávat slovo blockchain k nejrůznějším produktům postupně vyhasla, na rozvoji této technologii se nadále pracuje. Uvidíme, za jak dlouho vypadne z módy vše kvantové.