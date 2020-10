Sedm statečných kmitočtových, zpátky do stavu nouze a fronty na burze aneb souhrn událostí 40. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nadchází volební víkend, v němž si většina Čechů zvolí krajské zastupitele a někteří i senátory (někde už začal v drive-in). Vzhledem k neustupující koronavirové epidemii jsem sám zvědavý, kolik lidí slovy prezidenta Zemana „pohne zadkem“. Stát sice zajistil pro voliče hygienická opatření, ale nejsem si jistý, zda se lidé z opatrnosti volby raději nevzdají. Nemluvě o hezkém počasí, které bývá také faktorem jdoucím proti volbám. Každopádně už po víkendu nás čeká nouzový stav 2.0, který výrazně ovlivní (zatím) hlavně kulturu a školství. Tak si pojďme užít (dočasně) poslední „svobodný“ víkend.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

České akcie odepsaly téměř čtvrtinu hodnoty

České akcie za tři čtvrtletí klesly podle indexu PX téměř o 23 %. Podle analytiků jde ve srovnání se světem o jeden z nejhorších výsledků. Největší propady zaznamenaly bankovní tituly. Akcie bankovní skupiny Erste od začátku roku 42,7 % hodnoty. Nejziskovější byly na pražské burze akcie výrobce antivirových programů Avast. Nejhorší výsledky ukázala rakouská burza, jejíž hlavní index ATX ztratil od začátku roku téměř 34 procent. Naproti tomu nejlépe se dařilo hlavnímu indexu vietnamské burzy, který zpevnil od začátku roku o více než 40 procent. Dobrou výkonnost ukázal americký technologický index Nasdaq. Ten od začátku roku zpevnil o skoro čtvrtinu.

V sedmičce zájemců o sítě 5G chybí ČEZ

Do aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G se přihlásilo sedm uchazečů. Jejich jména Český telekomunikační úřad v této fázi nezveřejní. A zájemci podle podmínek aukce svou účast komentovat nemohou. Podle očekávání se do ní ale zřejmě přihlásili všichni stávající operátoři, tedy O2, T-Mobile i Vodafone. Spekulovalo se o účasti firem Nordic Telecom, Poda nebo Sazka Mobil. Svou neúčast naopak oznámil ČEZ.

Zpátky ve stavu nouze

V Česku začne od pondělí 5. října znovu platit nouzový stav, letos už podruhé. Trvat má třicet dní. Vláda k vyhlášení nouzového stavu přikročila z toho důvodu, aby mohla zavést plošná krizová opatření, které mají zabránit dalšímu šíření koronavirové pandemie. Většina omezení má trvat 14 dní. Omezit by se měly až na výjimky hromadné akce. Vnitřních aktivit se bude moci účastnit nejvíce deset lidí, venkovních pak dvacet. Omezení se týkají také například restaurací, k jednomu stolu si může sednout nejvíce šest lidí.

Nezaměstnaných ubylo

V evidenci úřadů práce v Česku bylo ke konci září asi 277 tis. nezaměstnaných. Je to nejvyšší zářijová hodnota od roku 2017. V porovnání s předchozím měsícem ale počet uchazečů o místo klesl o 2063, míra nezaměstnanosti přesto stagnovala na srpnových 3,8 procenta. Loni v září bylo v Česku bez práce 2,7 procenta lidí. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce ČR.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v Česku

(za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

Zbrojovka na burze

Česká zbrojovka Group SE (CZG) získala ve veřejné nabídce akcií na pražské burze 812 mil. Kč, opce může přinést dalších 81,2 mil. Kč. Firma upsala 2,8 milionu nově vydaných akcií, v opci k pokrytí případného zvýšení nabídky se zavázala poskytnout až 280 tisíc nynějších akcií. Obchodování s akciemi CZG na hlavním trhu pražské burzy začíná tento pátek s otevírací cenou 290 korun za akcii. Získané peníze chce firma využít na financování rozvojových plánů v USA, nový závod chce stavět v Arkansasu.

VW chce dostat Lamborghini na burzu

Německý automobilový koncern Volkswagen připravuje plány na oddělení divize Lamborghini. Oslovil také banky a potenciální investory ohledně možného uvedení tohoto italského výrobce luxusních vozů na akciovou burzu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Reuters. „Je to první krok, který poskytuje VW možnost pozdějšího uvedení divize na burzu,“ uvedl jeden ze zdrojů. Žádné oficiální rozhodnutí zatím ale nepadlo. Další zdroj uvedl, že Volkswagen by si v případě uvedení divize na burzu ponechal v Lamborghini kontrolní podíl.

Playboy si jde pro miliardy na burzu

Společnost Playboy Enterprises, která vlastní stejnojmenný pánský časopis, se po devíti letech vrátí na akciovou burzu. Učiní tak prostřednictvím spojení se společností Mountain Crest Acquisition, s jejímiž akciemi se již obchoduje na trhu Nasdaq. Obchod ohodnocuje Playboy na 381 mil. USD, napsala agentura Reuters. Firma by vstupem na akciový trh chtěla získat 108,5 mil. USD, které využije k financování svých růstových plánů.

Exportéři čekají půlbilionový výpadek

Český export by letos podle odhadů Asociace exportérů mohl kvůli krizi vyvolané pandemií koronaviru klesnout o 300 až 500 mld. Kč z loňských rekordních 4,57 bilionu Kč. Dostal by se tak podle místopředsedy asociace Otta Daňka na úroveň mezi roky 2016 a 2017, tedy o čtyři až pět let zpět. Výrazně zasažené je i hotelnictví. V regionech zvažuje dočasné uzavření do konce roku třetina hotelů, v Praze téměř polovina.

Křetínský přeplácí akcionáře Metra

Český miliardář Daniel Křetínský a slovenský investor Patrik Tkáč se dál snaží zvýšit svůj podíl v německém obchodním řetězci Metro. Ostatním držitelům akcií nabízejí více, než se očekávalo. Čas na zvážení nabídky mají akcionáři do 29. října. Za jednu kmenovou akcii, jejíž držitelé mají právo hlasovat na valné hromadě, nabízí jimi ovládaná firma EP Global Commerce 8,48 eura. Za prioritní akcii, s níž nejsou spojena hlasovací práva, ale zpravidla vyšší dividenda, obdrží její majitel 8,89 eura. EPGC doufá, že se díky zveřejněné nabídce dostane přes hranici 30% podílu v Metru.

Nejhorší výsledek od vzniku České republiky

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu klesla meziročně o 10,9 % a mezičtvrtletně o 8,7 %. To představuje nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Výsledky ovlivnila pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. První odhady z konce července přitom hovořily o meziročním poklesu 10,7 procenta a mezikvartálním 8,4 procenta, o měsíc později úřad odhad zhoršil na pokles o 11 procent, respektive o 8,7 procenta.

Mozkový brexit

Z Británie se do Evropské unie před brexitem přesunulo více než 7 500 pracovních míst ve finančnictví a aktiva v objemu přes bilion liber. Uvádí to studie konzultační společnosti EY. Banky, pojišťovny a správci aktiv si zřizují nová centra v EU nebo rozšiřují ta stávající, aby mohli po přechodném období, tedy po letošním 31. prosinci, dále obsluhovat klienty. Británie po tomto datu totiž ztratí neomezený přístup na finanční trh EU.

Průlomová dohoda

Americká společnost Google v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Oznámil to šéf mateřské společnosti Alphabet Sundar Pichai. Je to poprvé, co firma jasně řekla, kdy, kolik a komu hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit. Službu Google News Showcase spustí nejprve v Německu a v Brazílii. V Německu uzavřel partnerství s dvacítkou vydavatelů, například se serverem Der Spiegel a s časopisy Stern a Die Zeit. V Brazílii spolupracuje například s deníkem Folha de S. Paulo, s televizí Band a se zpravodajským serverem Infobae. V Česku Google podle dřívějších informací s žádným vydavatelem nejedná a zřejmě čeká na transpozici evropské směrnice.

Na sekeru i v příštím roce

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 320 mld. Kč. Návrh z pera šéfky státní kasy Aleny Schillerové nepočítá se zrušením superhrubé mzdy. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Rezort poslal návrh vládě. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit sněmovně do konce října.

H&M zavře stovky obchodů

Švédskému prodejci oděvů Hennes & Mauritz ve třetím čtvrtletí klesl meziročně zisk před zdaněním o více než polovinu na 2,37 mld. SEK (asi 6,1 mld. Kč). Firma také oznámila, že příští rok zavře 250 poboček, což je asi pět procent celkového počtu. Přizpůsobuje se tak změně nákupních zvyklostí, kdy se více lidí přesouvá na internet, což ještě uspíšila pandemie.

Unijní nezaměstnanost mírně stoupá

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii se v srpnu zvýšila na 7,4 % z červencových 7,3 % a růst zaznamenala již pátý měsíc za sebou. Podobná je situace i v zemích platících eurem, kde se míra nezaměstnanosti rovněž zvýšila o 0,1 procentního bodu a dostala se na 8,1 %. Vyplývá to ze statistiky Eurostatu. Ve 27 zemích unie bylo v srpnu bez práce 15,6 milionu lidí, z toho 13,19 milionu v eurozóně.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v eurozóně

(za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

Karanténou se lidé propili?

Americká společnost PepsiCo ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 9 % na 2,29 mld. USD. Firma také zveřejnila výhled na celý letošní rok. Je optimističtější, než jaký odhadovali analytici. Spotřebitelé, kteří jsou kvůli pandemii často nuceni zůstávat doma, totiž kupují více produktů PepsiCo, a to potravin i nápojů.

Britský sázkař v rukou Američanů

Americký provozovatel kasin Caesars Entertainment se dohodl na převzetí britské sázkové společnosti William Hill za přibližně 2,9 mld. GBP (zhruba 86,5 mld. Kč). Společnost Caesars chce tímto krokem expandovat na rychle rostoucím trhu se sportovními sázkami v USA. Aktivity firmy William Hill mimo USA, včetně více než 1400 sázkových kanceláří v Británii, plánuje prodat. Koupit by je mohla investiční společnost Apollo. Zájem projevila rovněž internetová sázková kancelář 888.

Covidový tobogán

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí kvůli problémům spojeným s šíření nemoci covid-19 zažila nejhlubší propad v historii a dostala se do recese. Hrubý domácí produkt se v přepočtu na celý rok podle finálních údajů ministerstva obchodu snížil o 31,4 %. Výsledek je však nakonec lepší, než čekali analytici, kteří po prvním odhadu předpovídali propad HDP o 32,5 % a po druhém o 31,7 %.

Dieselgate dostal před soud i exšéfa Audi

Bývalý šéf německé automobilky Audi Rupert Stadler kvůli podvodům s emisemi stanul před soudem. Čelí obvinění, že o manipulacích věděl. Očekává se, že soudní líčení potrvá do roku 2022. Podvod s měřením emisí v koncernu Volkswagen, jehož součástí je také Audi, před pěti lety odhalily úřady ve Spojených státech. Výrobce chtěl podvodem ukázat, že jeho auta splňují standardy ochrany životního prostředí.

Slovenská ekonomika se nadechuje

Slovenská centrální banka zlepšila odhad vývoje domácí ekonomiky na letošní rok. V nové prognóze počítá s tím, že hrubý domácí produkt se sníží o 8,2 procenta oproti dosud očekávaného propadu o 10,3 procenta. Současně ale banka snížila odhad tempa růstu HDP na příští rok, a to na 5,6 z dosavadních 8,4 procenta.

Britové v recesi

Britská ekonomika ve 2. čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 19,8 %. Vyplývá to z konečné zprávy tamního statistického úřadu. Země je tak poprvé po 11 letech v recesi, která se charakterizuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu po sobě. Výsledek je přesto nepatrně lepší, než ukazovala předběžná zpráva, podle které propad ve druhém čtvrtletí dosáhl 20,4 %.

Covid přidusil i Philip Morris

Společnosti Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 14,2 % na 1,7 mld. Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH přitom stouply o 4,7 % na 8,6 mld. Kč. Zisk klesl hlavně kvůli nižším prodejům v pohraničí, snížení prodejů portfolia tabákových výrobků určených ke kouření a pohybům zásob vyvolaných vlivem vládních nařízení v rámci opatření proti pandemii v ČR i na Slovensku.

Tučný flastr pro JPMorgan Chase

Americká banka JPMorgan Chase má zaplatit rekordních 920 mil. USD za svůj podíl na údajné manipulaci s futures kontrakty na kovy a se státními dluhopisy. Uvedla to Komise pro obchodování s komoditními futures. JPMorgan byla vyšetřována třemi agenturami pro podezření z takzvaného spoofingu, při němž dochází k zaplavení trhu falešnými příkazy, které obchodník nemá v úmyslu realizovat, ale nutí tím ostatní účastníky k obchodům, což vyvolává pohyb cen. Tato praxe byla zakázána po finanční krizi a regulátoři mají její vymýcení za jednu ze svých priorit.

Nokia ovládne britské 5G sítě

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia uzavřel dohodu s největším britským telefonním operátorem BT a stane se jeho hlavním dodavatelem komponentů pro sítě páté generace. Těží tak z nařízení, kterým britská vláda blokuje čínskou firmu Huawei, napsal server BBC. Nokia britské firmě poskytne základnové stanice a antény, které umožní telefonovat a přenášet data. Cena ani další detaily transakce nebyly zveřejněny.

Bohatství průměrného Čecha? 17 497 eur

Hrubé bohatství domácností v 57 zemích, které sleduje studie Allianz, vzrostlo loni průměrně o 9,7 %. To je nejvíce od roku 2005. Také českým domácnostem se dařilo. Hrubé bohatství jim stouplo v průměru o devět procent, což je proti desetiletému průměru 5,9 % značný nárůst. Češi se za loňský rok umístili v objemu čistých finančních aktiv (veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy) na osobu na 26. příčce, tedy o jeden stupeň níže než loni. V žebříčku hrubých finančních aktiv (s dluhy) Česko zůstalo stejně jako loni na 28. místě. Průměrné bohatství na obyvatele činilo loni v Česku 17 497 eur, tedy asi 472 tis. Kč. Předloni to bylo asi o 38 tis. Kč méně.

Green Volkswagen

Německý automobilový koncern Volkswagen investuje do roku 2024 do elektrifikace v Číně spolu se svými čínskými partnery dalších 15 mld. eur, a to nad rámec plánovaných 33 mld. určených ke stejnému účelu celosvětově. Koncern hodlá do roku 2025 v Číně vyrábět 15 různých typů elektromobilů a plug-in hybridů. Více než třetina aut (35 %) tam vyrobených aut má být pouze na elektřinu.

Chuďas Trump?

Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynulých patnácti let neplatil žádné daně z příjmů. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na daňové záznamy. V roce svého zvolení Trump podle listu zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů. Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce. Prezident informace listu označil za dezinformaci a uvedl, že zaplatil miliony dolarů.

Disney drasticky zeštíhlí

Americká společnost Walt Disney propustí zhruba 28 tisíc lidí. Většinou půjde o zaměstnance zábavních parcích ve Spojených státech, na které nejvíce doléhají dopady opatření proti šíření nového koronaviru. Firma uvedla, že asi dvě třetiny z těch, kteří přijdou o práci, jsou zaměstnáni na částečný úvazek. Návštěvnost parků citelně klesla už na jaře, kdy se dopady pandemie objevily poprvé. Například ve státě Kalifornie zůstává Disneyland zavřený i nadále.