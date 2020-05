Resuscitace po hospodářském infarktu a další vlna rozvolňování aneb souhrn událostí 21. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nadchází čas, kdy další část české omladiny vyrazí do škol. Od 25. května totiž školy začnou učit hezky z lavic žáky prvních až pátých tříd (byť jde o dobrovolnou účast). Děti tak zasednou „po bok“ deváťáků, kteří za sebou již mají druhý týden přípravy na přijímačky na střední školy. Zatímco se tedy někteří učitelé v Česku částečně a statečně postaví před katedry, jinde pokračují ve výuce online. Že to není nic tak extra, potvrzuje i věhlasná univerzita v Cambridgi. Ta se totiž rozhodla, že příští dva semestry budou jen virtuální, a tedy že tamní studenti (platící nemalé školné) potřebují jen online přístup. Ať tak či tak, doufejme, že ten podivný stav nejen českého školství potrvá jen do prázdnin a od září už vše pojede v normálním režimu. Jinak hrozí, že by i rodiče mohli za čas přejít na výchovu svých dětí „na dálku“…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Konečně! Další vlna uvolňování je tu!

Česko čeká v pondělí velká vlna uvolňování restriktivních opatření zavedených kvůli koronaviru. Po dvouapůlměsíční pauze se mohou do škol vrátit žáci prvního stupně základních škol. Konat se mohou hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. Zákazníkům se otevřou vnitřní prostory restaurací a také hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Zpřístupněny budou vnitřní prostory hradů a zámků, zoologických a botanických zahrad, obnoví se provoz koupališť a bazénů a umožněny budou i návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních. Navíc bude platit mírnější režim pro povinné nošení roušek.

Stát přispěje podnikatelům na nájem

Stát přispěje na nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 % v případě, že ho majitel o 30 % sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Program COVID nájemné schválila vláda v pondělí.

Stopka pro nové Octavie, na vině je chyba softwaru

Automobilka Škoda Auto pozastavila dodávky nových modelů Octavie kvůli problémům se softwarem přenášejícím data asistenta tísňového volání neboli systém eCall. Kdy budou dodávky obnoveny a zda bude třeba svolat už dodané vozy na opravu, zatím není jasné. „Vyhodnocujeme všechny detaily a pracujeme na řešení. Další kroky budou ohlášeny hned, jak to bude možné,“ dodal mluvčí společnosti Škoda Auto Pavel Jína.

Smartwings nestojí o „znárodnění“

Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Žádá stát o úvěr nebo garanci za úvěr u komerční banky. Podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček přitom již na konci minulého týdne uvedl, že by stát mohl koupit až stoprocentní podíl. Do konce června by to měla projednat vláda.

Křetínský na nákupu bot

Investiční fond Vesa Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče získal šestiprocentní podíl v americkém prodejci obuvi Foot Locker. Informaci jako první přinesl server E15. Podle záznamů americké Komise pro cenné papíry a burzy fond Vesa nakoupil více než 6,2 mil. kmenových akcií. Hodnota podílu se podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze cenných papírů v New Yorku pohybuje kolem 169 mil. USD. Vesa je nyní čtvrtým největším akcionářem firmy po fondech Vanguard, Black Rock a Boston Partners.

Tato burza není pro Čínu

Americký Senát schválil návrh zákona, který by mohl zamezit obchodování s akciemi řady čínských podniků na burzách v USA. Návrh zákona míří do Sněmovny reprezentantů. Zákon přichází v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Čínou napjaté. Washington například tvrdí, že Čína sehrála významnou roli v tom, že se koronavirus rozšířil do celého světa. Čínské podniky registrované na burzách v USA se nedávno navíc dostaly do centra pozornosti kvůli skandálu s nadhodnocováním tržeb v účetnictví čínského řetězce Luckin Coffee.

Tesla se dere mezi elitu

Společnost Tesla by se brzy mohla dostat do jednoho z nejznámějších akciových indexů – S&P 500. Musí splnit poslední z podmínek, a to vykázat kladný kumulativní zisk za poslední čtyři čtvrtletí, přičemž i v tom posledním musí skončit v plusu. V posledních třech kvartálech vykázala zisk, ale ten měl klesající tendenci (143 mil. USD ve 3Q2019, 105 mil. USD ve 4Q2019 a 16 mil. USD v 1Q2020).

Česko jako na houpačce

Česká ekonomika letos klesne o téměř 8 %, aby v příštím roce o téměř stejné procento vzrostla. Alespoň to tvrdí odhad analytiků Citibank. I toto oživení posílá ekonomiku do negativní mezery vyžadující výraznější uvolnění měnové politiky, také Citibank předpokládá, že ČNB bude dál snižovat úrokové sazby. Meziroční inflace pak podle nich může v roce 2021 klesnout k 1 %.

Facebook do e-commerce proti Amazonu

Americká společnost Facebook začala nabízet nákupy přes internet. Provozovatel stejnojmenné sociální sítě tak jednak využije rostoucího zájmu o nákupy online, jednak získá další data o chování zhruba 2,6 miliardy lidí, kteří jeho síť využívají, protože bude znát jejich nákupní preference. Giganta v odvětví nákupů přes internet, kterým je americká společnost Amazon, to podle některých analytiků ale neohrozí.

Slovenský kabinet podnikatelům: škody jdou za vámi

Slovensko podle ministra financí Eduarda Hegera nehodlá plně kompenzovat firmám ztráty, které zaznamenaly kvůli dřívějšímu rozhodnutí úřadů uzavřít jejich provozy v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. „Slovensko nemá ten komfort, že má nízký dluh. Nemůžeme se tvářit, že stát je tady od toho, aby zaplatil ušlé tržby nebo ztráty jednotlivých firem,“ uvedl Heger. Zemi za to hrozí žaloby. Zvažují je různé subjekty, uvedl viceprezident jednoho ze zaměstnavatelských svazů Rastislav Machunka.

Ani česká vláda nepočítá s vytvořením mechanismu pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal kvůli pandemii koronaviru. Pokud podnikatelé budou škody mít, mají se obrátit na soudy a prokázat je, uvedla v pořadu Partie na TV Prima ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Apokalypsa v evropském autoprůmyslu. Tříčtvrtinový propad prodejů nemusí být konečný

Pravda o novém jaderném bloku: místo přípravy projektu spíš vládní sabotáž

Data neběhají v cloudu, ale hlavně pod mořem. Facebook jim dodá další rychlodráhu

Slovensko má oproti Česku dvojnásobnou nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti na Slovensku navzdory kurzarbeitu v dubnu vystoupila na 6,57 %, což je nejvyšší úroveň od léta 2017. V březnu dosáhla 5,19 %. V Česku míra nezaměstnanosti v dubnu stoupala pomaleji, z březnových tří procent se dostala na 3,4 %.

Majitel značky Jacobs se tlačí na burzu

JDE Peet’s, který vlastní například kávové značky Jacobs či Douwe Egberts, hodlá vstoupit na amsterodamskou burzu Euronext. V primární veřejné nabídce akcií chce získat nejméně 700 milionů eur. Mohlo by tak jít o největší evropské IPO v době koronakrize, píše Reuters.

Nejoblíbenější technologie pro Čechy jsou…

Nakupování, doprava nebo finance – ve všech těchto oblastech pomáhají inovativní služby šetřit lidem čas, peníze i zdroje. Ty nejlepší za rok 2020 vybrali Češi v Zonky Innovation Awards. Inovací roku se stal Rohlik.cz, který vyhrál i v oblasti služeb pro domácnosti. V oblasti přepravy lidí a věcí triumfovala Zásilkovna, v oblasti realit a ubytování Bezrealitky, ve volném času Heureka a mezi správci financí PayU. Oceněny byly také firmy HitHit (za P2P platformy), Dotykačka (služby pro podnikatele) a City Safety (český startup). Na soutěž letos poprvé navazují série debat se CEO jednotlivých firem, jejichž je Peak.cz mediálním partnerem, tématem jsou trendy v oblasti inovací a technologií.

Home Credit zastavil exekuce za stovky milionů

Úvěrová společnost Home Credit zastavila exekuce na základě takzvaných rozhodčích doložek, které české soudy v minulosti prohlásily za neplatné. Úvěrové firmy přesto pomocí nich vymáhaly stovky milionů od desítek tisíc lidí. Upozornily na to servery peníze.cz a Seznam Zprávy. “Příběh ´rozhodčí doložky´ skončil. Klienti jsou bez dluhů. Exekuce vedené podle doložek jsme už zastavili. Žádný z těchto nesplácených úvěrů jsme neodprodali inkasním agenturám a ztrátu z toho tak neseme sami,” uvedla firma na twitteru.

Infarkt německé ekonomiky, čeká ji dvouciferný propad

Německá ekonomika v letošním roce kvůli koronavirové krizi klesne dvouciferným procentním tempem, tedy minimálně o deset procent. Předpověděla to v úterý Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK), která je tak mnohem pesimističtější než německá vláda. Koncem minulého měsíce spolková vláda předpověděla, že HDP Německa se v letošním roce sníží o 6,3 %. To by byl nejhlubší propad německé ekonomiky od druhé světové války. V příštím roce počítá vládní prognóza s růstem o 5,2 %. Škody způsobené pandemií nemoci Covid-19 by mohly letos uvrhnout do platební neschopnosti až 29 tisíc německých firem. Proti předchozímu roku by to znamenalo nárůst o 10 000 bankrotů, tedy o 54 %. Vyplývá to z průzkumu společnosti CRIF Bürgel. Nejvíce postižené budou cestovní kanceláře, restaurace a firmy pořádající různé kulturní, sportovní či společenské akce.

ČEZ má taky zájem o innogy

Energetická skupina ČEZ chce podle informací Hospodářských novin koupit aktiva innogy ve spolupráci s maďarskou skupinou MVM. O aktiva ovšem zřejmě bude velký zájem, účastnit se chtějí údajně také skupiny KKCG, EPH, Sev.en, PPF, Bohemia Energy či Macquaire.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Aerolinky světa na kolenou, bez pomoci státu řadě z nich hrozí bankrot

Bitcoin prochází půlením, čeká jej silný cenový růst?

ČNB na rozcestí aneb proč nejsou „nové“ intervence proti koruně žádoucí?

Ustáli velkou hospodářskou krizi, koronavir už zřejmě ne

Americký maloobchodní řetězec J.C. Penney požádal o ochranu před věřiteli. Problémy měl dlouho, poslední ránu mu zasadila koronavirová krize. Obchodní síť J.C. Penney prodává už 118 let oblečení, kosmetiku a šperky, má zhruba 850 obchodů a zaměstnává více než 80 lidí lidí. Nyní zvažuje, kolik obchodů trvale zavře, v sázce je i prodej celého podniku.

Když věřitel zaplatí dlužníkovi

Velká Británie vůbec poprvé v historii prodala státní dluhopisy se záporným výnosem. Celkem na trhu upsala bondy v objemu 3,75 miliardy liber s průměrným výnosem minus 0,003 procenta.

Auta letos podraží, až o desetinu

Ceny nových osobních aut letos vzrostou až o deset procent. Mohou za to náklady na vývoj nízkoemisních technologií a budoucí penále za nedodržení emisních limitů i oslabení koruny vůči euru. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci jednotlivých značek.

Rolls-Royce kosí náklady

Britský výrobce leteckých motorů Rolls-Royce kvůli dopadům koronaviru na letectví zruší nejméně devět tisíc pracovních míst, což je zhruba 17 procent z celkových asi 52 tisíc pozic. Doufá, že tak ročně ušetří asi 1,3 miliardy liber (téměř 40 miliard korun). Podle zpravodajského webu BBC se propouštění dotkne hlavně těch, které firma zaměstnává v Británii.

Hertz na kolenou

Autopůjčovna Hertz Global Holding požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli, protože její podnikatelská činnost se kvůli koronavirové pandemii zastavila a jednání s věřiteli nepřineslo potřebný výsledek. Mezinárodních operací, včetně Evropy, Austrálie a Nového Zélandu, se proces netýká, napsala agentura Reuters.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ PODCAST: