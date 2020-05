Data neběhají v cloudu, ale hlavně pod mořem. Facebook jim dodá další rychlodráhu

V letošním roce by měla společnost Google zprovoznit „nejrychlejší“ optický kabel, který vede z amerického Virginia Beach do francouzského Saint Hillare de Riez. Projekt s názvem Dunant by měl zvládat přenést 250 terabytů za vteřinu. Což je podle médií objem dat, která protečou za vteřinu, srovnatelný s trojnásobkem obsahu v celé Knihovně Kongresu. Zdroj: The Wired