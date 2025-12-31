peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • ČLÁNEK

Mnoho dalších úspěšných „peaků“ v roce 2026!

Díky za čtenářskou přízeň v uplynulém roce 2025, který byl pro vás - naše čtenáře - doufejme úspěšný. Pevně věříme, že nám v dalším roce naší existence zachováte čtenářskou přízeň. Do nového roku vám přeji hodně zdraví, lásky a úspěchů jak v osobním životě, tak i v práci. A hlavně spoustu dobré nálady!

Peak.cz vám do nového roku přeje hodně zdraví, energie a osobních a pracovních úspěchů. Zdroj: Pixabay

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 5. 1. 2026 12:24
pf úspěch

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Uplynulý rok byl jistě nabitý na ekonomické a finanční události. V čele s výsledkem amerických prezidentských voleb, když Američané zvolili do druhého volebního období Donalda Trumpa. A co teprve pokračování války na Ukrajině v čele ostatního geopolitického dění.

V tomto výčtu by se dalo pokračovat ještě dlouhou dobu, ale to je asi zbytečné. Přeci jen jde o minulost, z níž se sice můžeme poučit, ale je třeba se dívat kupředu.

A k tomu by vám měl pomáhat i nadále byznysový a technologický on-line magazín Peak.cz. I nadále vám – našim čtenářům chceme přinášet ekonomické dění v širších souvislostech, ať už formou analýz nebo komentářů či dalších forem.

Zároveň se vám budeme snažit představit i zajímavosti ze světa byznysu, které mohou být pro vás inspirací, nebo minimálně zajímavým čtením.

Do Nového roku vám proto přeji hodně úspěchů a pohody v osobním i pracovním životě. A pevně věřím, že svůj díl na tom ponese i Peak.cz. Ať se vám v roce 2026 vše daří.

Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Možná už o tom víte, ale rok 2026 přináší řadu změn. O čem byste měli vědět?

Peak.cz vám přeje krásné a pohodové Vánoce

Nejlepší fotky během Vánoc a Nového roku? Jedině s mobilem

redakce
