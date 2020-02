Lyft, Airbnb, WeWork, Boeing i Airbus látají díry v rozpočtu aneb souhrn událostí 7. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

asi každý z nás zná pivo jako český národní nápoj. Aby ne, vždyť průměrný Čech vypije 282 půllitrů za rok. A právě pivo se stalo zdrojem lidové zábavy i na sociálních sítích. Respektive ani ne tak pivo samotné jako změny daně z přidané hodnoty, které mají začít platit od letošního 1. května. Zatímco točené pivo, které si zákazník vypije v restauraci, se zdaní 10% sazbou, u stánků bude sazba 15 % a na pivo, které si zákazník odnese ve džbánku, zůstane dnes platných 21 %. Zdá se, že nastane chaos, zejména v různých hraničních situacích. S přibývajícími úšklebky veřejnosti nad změnami také politici cítí, že jim pivní DPH může přinést (i sebrat) politické body. Doufejme, že alespoň chuť piva bude nadále příjemně hořká…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Česká Geewa míří do rukou Američanů. České herní studio Geewa koupila americká Applovin. Zámořský specialista na mobilní hry vykoupil od jednotlivých fondů a investičních skupin všechny jejich podíly. 62 procent ve firmě držel také například venture kapitálový fond ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Výši transakce i další detaily obchodu ovšem strany tají.

Boeing v lednu bez zářezu. Americký výrobce letecké techniky Boeing hrál poprvé od roku 1962 s nulovým skóre. Letos v lednu neobdržel jedinou novou objednávku a zákazníkům dodal pouze 13 letounů. Problémy s uzemněnými MAXy nahrávají jeho evropskému rivalovi. Airbus měl v lednu nejvíce objednávek za nejméně 15 let. Celkem 274. I ten ale látá díry v rozpočtu. Loni se propadl do ztráty převyšující miliardu eur. Na vině byly vyplacené pokuty za obvinění z korupce.

“Ředění” Tesly pokračuje. Výrobce elektromobilů Tesla plánuje prodat další akcie za dvě miliardy dolarů. Chce využít prudkého růstu ceny akcií v posledních několika měsících. Rozhodnutí šéfa automobilky Elona Muska je zřejmě pro některé investory velkým překvapením vzhledem k jeho předchozím vyjádření. Musk se totiž už několikrát zmínil, že firma nebude potřebovat další peníze. Naposledy minulý měsíc prohlásil, že “ředění společnosti kvůli splácení dluhu nezní jako moudré rozhodnutí” a že Tesla bude generovat dostatek hotovosti na financování svých ambiciózních expanzních plánů, napsala agentura Reuters.

Soud stopnul obří zakázku Microsoftu od Pentagonu. Americký soud udělil dočasnou stopku armádní informační zakázce v hodnotě deseti miliard dolarů. Systém měl Pentagonu dodat Microsoft. Soudkyně tak vyhověla žalobě společnosti Amazon Jeffa Bezose. Ta tvrdí, že neuspěla ve výběrovém řízení kvůli politickému vměšování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Bezose a jeho firmu v minulosti opakovaně kritizoval, píše agentura AP.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Škoda odtajnila jméno “rodícího” se elektromobilu. Automobilka Škoda představí svoje první čistě elektrické SUV až koncem roku. Už ale zveřejnila jeho jméno. Model ponese označení Enyaq. Slovo je odvozeno z irského enya, což v překladu znamená zdroj života. Q na konci jej začleňuje do rodiny SUV značky Škoda, tak jako Kamiq, Karoq nebo Kodiaq.

Heineken loni zvýšil tržby i zisk. Druhý největší producent piva na světě loni zvýšil čistý zisk o 13 procent na téměř 2,2 miliardy eur. Obrat nizozemské skupiny vzrostl o 6,4 procenta na 28,5 miliardy eur. Podnik také o 3,1 procenta zvýšil objem prodeje piva. Odbyt byl větší ve všech regionech vyjma Evropy.

WeWork potápí japonskou SoftBank. Japonské technologické a investiční skupině SoftBank Group ve třetím finančním čtvrtletí klesl provozní zisk o 99 procent na 2,6 miliardy jenů. Mohly za to hlavně ztráty jejího fondu Vision Fund. Ten vykázal za tři měsíce do konce prosince provozní ztrátu 225 miliard jenů ve srovnání se ziskem 176 miliard jenů předloni. Hlavní podíl má na tom ztrátová investice do americké společnosti WeWork, která poskytuje sdílené kanceláře.

Lyft zdvojnásobil ztrátu. Ztráta provozovatele alternativní taxislužby Lyft se loni více než zdvojnásobila na 2,6 miliardy dolarů. Výnosy však stouply o 68 procent na 3,62 miliardy dolarů a zvýšil se i počet jízd. Firma nicméně dál očekává zisk do čtvrtého čtvrtletí 2021, což je o rok později, než jsou plány jejího rivala – firmy Uber.

Airbnb zřejmě odloží vstup na burzu. Americký zprostředkovatel ubytování společnost Airbnb se za devět měsíců loňského roku propadla do ztráty 322 milionů dolarů. Ve stejném období předchozího roku přitom vykázala zisk 200 milionů dolarů. Na vině je prudký růst nákladů firmy, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké společnosti. Smrtící koronavirus šířící se z Číny zastavil turistické cesty do země. Čína je přitom důležitým růstovým trhem pro Airbnb a firma by tak podle zdroje mohla odložit vstup na burzu, dokud se situace nestabilizuje. IPO se tak uskuteční zřejmě nejdříve ve třetím čtvrtletí.

Xerox přihazuje. Americký výrobce tiskáren a kopírek Xerox zvýšil nabídku na převzetí výrobce osobních počítačů HP na zhruba 35 miliardy dolarů. To je o 1,5 miliardy dolarů více, než kolik navrhoval loni v listopadu. Tehdy HP jeho nabídku odmítla a označila ji za příliš nízkou.

Nezaměstnanost se vyšvihla nad tři procenta. Nezaměstnanost v České republice v lednu stoupla na 3,1 procenta z prosincových 2,9 procenta. Bez práce bylo na 230 tisíc lidí. Přesto je to nejnižší lednová hodnota od roku 1997. Informoval o tom Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé nabízeli 341 391 volných pracovních míst, jejich nabídka se tak meziměsíčně rozšířila o 434 míst.

GRAF: Meziroční vývoj nezaměstnanosti v Česku

(za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com



Kde se bude vyrábět nejvýdělečnější škodovka? Volkswagen zvažuje přesun výroby Superbu z Kavasin do některé ze stávajících továren koncernu v Evropě. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl odborový předák Škody Jaroslav Povšík. Automobilka podle něj promýšlí několik variant. Jednou je přesunutí výroby nejvýdělečnější škodovky do bratislavského závodu. Ve hře je ale také maďarský Györ. Koncern ani Škoda se ke zmíněným plánům nevyjadřují.

ČEZ malé reaktory chce. Mezi 11 firmami, které ČEZ oslovil s žádostí o sdílení podrobných technických informací k možné stavbě malých jaderných bloků (SMR) v ČR, jsou kromě amerických podniků také čínská, ruská, francouzská, britská, jihokorejská a argentinská společnost. Vyplývá to z prezentace výkonného ředitele společnosti Elektrárna Dukovany II Martina Uhlíře na konferenci o malých jaderných reaktorech v Praze. Odpovědi podle něj ČEZ očekává do konce února, poté je vyhodnotí.

Prát se nebude! Evropská komise zahájila formální řízení proti Portugalsku, Nizozemsku, Slovensku a dalším pěti unijním státům, protože meškají se zakotvením pravidel zaměřených proti praní špinavých peněz do svých národních právních řádů. Česká republika mezi nimi není. Pravidla schválily členské země a europarlament v roce 2018 a sedmadvacet unijních států je mělo do svých zákonů včlenit do 10. ledna, napsala agentura Reuters.

Evropskému průmyslu dochází šťáva. Průmyslová výroba v zemích eurozóny i v celé Evropské unii v prosinci klesla. V zemích platících eurem se proti předchozímu měsíci snížila o 2,1 %, v celé EU pak o 2 %. Oznámil to evropský statistický úřad Eurostat. Analytici v anketě agentury Reuters čekali, že výroba v eurozóně klesne jen o 1,6 procenta. V listopadu zůstala výroba v obou regionech beze změn. Pokles byl způsoben částečně i dočasnými faktory, jako jsou stávky a protesty ve Francii či svátky v Německu, které snížily stavební výrobu.

Budvar na rekordu. Národní podnik Budějovický Budvar loni meziročně zvýšil výstav piva o necelých pět procent na rekordních 1,679 milionu hektolitrů a celkové tržby poprvé překonaly tři miliardy korun. Deníku Mladá fronta Dnes to řekl generální ředitel pivovaru Petr Dvořák. Obchodní výsledky podniku, který spadá pod ministerstvo zemědělství, táhne hlavně export. Pivo z Budvaru je možné koupit skoro v 80 zemích. Loni do zahraničí směřovalo téměř 70 % z prodaného piva, dařilo se zvyšovat prodej v Německu, Rusku, Polsku, Švédsku či Chorvatsku. Budvar se také po několika letech vrátil na indický trh.

Miliardář Strnad rozšiřuje své zbrojní impérium. Zbrojně-průmyslová skupina Czechoslovak Group, kterou ovládá miliardář Michal Strnad, kupuje od Američanů španělského výrobce munice. Hodnota obchodu dosahuje nižších stovek milionů korun. Jde o první investici firmy v západní Evropě. Španělského výrobce FMG (Fábrica de Municiones de Granada) přebere od firmy GDELS z amerického konglomerátu General Dynamics slovenská MSM Group, která je součástí CSG a zaměřuje se především na výrobu munice, píše na webu Forbes.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Washingon trestá evropské výrobce letadel. Americká vláda zvýší clo na letadla dovezená z Evropské unie na 15 % z dosavadních 10 %. Vyšší cla mají vstoupit v platnost 18. března. Oznámil to v noci na sobotu Úřad amerického obchodního zmocněnce. USA tak zvyšují tlak na EU v rámci 16 let trvajícího transatlantického sporu kvůli subvencím pro výrobce letadel. Cla na další zboží však USA zatím zvyšovat nebudou.

Nemovitosti táhnou. Díky trvající dobré ekonomické situaci v roce 2020 v Česku dojde k nárůstu investic do nemovitostí. Jejich objem pak může překonat i rekordní úroveň z let 2016 a 2017. Na trhu by se měly objevit nové příležitosti, které by měly přilákat zájem institucionálních investorů. Ve výhledu vývoje trhu komerčních realit v ČR to uvedla poradenská společnost CBRE.

Inflace zrychluje ke čtyřem procentům. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v lednu zrychlil na 3,6 procenta z prosincových 3,2 procenta. Jde o nejvyšší meziroční růst od března 2012. Inflaci ovlivnilo hlavně zdražování potravin, alkoholu a bydlení. Informoval Český statistický úřad. Analytici čekali stagnaci tempa růstu cen na 3,2 procenta. Koruna dopoledne v reakci na zprávu přechodně posílila pod 24,80 koruny za euro.

GRAF: Vývoj meziroční míry inflace

(v procentech, za posledních 12 měsíců)