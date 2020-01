Vybrat či „vybírat“ nový jaderný zdroj? Hlavně že miliony korun už tečou…

Rok se s rokem sešel a situace v novém českém jádru není lepší než vloni. Ani o píď. Slib (kolikátý už?), že do konce roku 2019 stát uzavře rámcovou smlouvu se společností ČEZ o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany, je opět nesplněn. Desítky miliónů služeb za „proces vybírání“ však jsou nasmlouvány včas.

Situace je podobná k českým dálnicím – také v Česku v praxi nechceme stavět nové dálnice, ale chceme opravovat a projektovat již postavené (rozumějme draze opravovat, špatně opravovat, a znovu dokola opravovat ty stejné). Hlavně ať peníze firmám tečou, o nový výsledek nejde.

Zde u jádra to též vypadá, že chceme vybírat, utrácet státní peníze za všemožné studie, ale hlavně nestavět… Na stole leží přes 160 miliónů Kč „výběrného“, jen si je rozdělit.

Vláda míní, zmocněnci se mění

Opakování je matkou moudrosti, takže si to shrňme. Co se za poslední rok stalo?

V lednu 2019 byl premiérem odstaven odbornou komisí vybraný „jaderný“ zmocněnec Ján Štuller (který bezpochyby měl odborné předpoklady, ale nedodával premiérem požadované výstupy).

Jána Štullera vybrala odborná komise z několika kandidátů, na jeho místo od 1. února 2019 nastoupil zmocněnec Jaroslav Míl (který odbornou erudici v jaderné energetice sice nezískal, ale jasné zadání a sebedůvěru má).

Zmocněnec Štuller, jemuž smlouva zaručovala odměnu 4 miliony korun za 4 roky (resp. 70 tisíc Kč měsíčně bez DPH, pozn. red.), srovnával parametry jaderných projektů a připravoval potřebné studie. Nebyl jaderným energetikům pro smích a nedělal ve světě ostudu.

Není, kdo by odborně usměrňoval

To více než dvakrát dražší zmocněnec Míl (180 tisíc Kč měsíčně) čas nemarnil a neváhal: na všechny jaderné otázky má jasné, krátké, jednoduché, srozumitelné, bohužel však většinou naprosto nesprávné odpovědi.

Zmocněnce Štullera kontroloval vládní výbor, ve kterém se občas objevovali jaderní odborníci. Mohli mu poradit.

Členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (SVVNJZ) Předseda: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR

Místopředseda: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu

Výkonný místopředseda: Ing. Jaroslav Míl, MBA, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Řadoví členové: Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra; Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí; Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj; Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D., ministr zahraničních věcí; JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí; MVDr. Pavel Bělobrádek, poslanec (KDU-ČSL); Ing. Radim Fiala, poslanec (SPD); Ing. Pavel Kováčik, poslanec (KSČM); Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně (TOP 09); Ing. Zbyněk Stanjura, poslanec (ODS); Ing. Petr Třešňák, poslanec (Piráti); Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost; Mgr. Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti a náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR; Mgr. Ondřej Landa, náměstek sekce právní a majetku státu, ministerstvo financí; Ing. et. Ing René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky, MPO; Ing. Otakar Hora, CSc., předseda dozorčí rady ČEZ, a.s.; Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s.; Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Oddělení poradců a analýz, Úřad vlády .

Oproti tomu zmocněnce Míla „kontroluje“ nový výbor (jde o Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů, pozn. red.), kde odborníci na provoz a výstavbu jaderných reaktorů rozhodně chybí.

Jsou tam sice lidé chytří i vzdělaní, ovšem vesměs jsou to politici bez jaderné erudice (viz box vpravo).

Není nikdo, kdo by mohl nového zmocněnce usměrnit. A podle toho Mílova činnost vypadá. Slovy Divokého západu: nejdříve se střílí, pak přemýšlí.

Cestou malých „modulárů“

Co nový zmocněnec za rok ve funkci dokázal? Nejprve premiéra přesvědčil (k úžasu všech jaderných mocností), že pro Čechy, jako jedinou zemi v Evropě, jsou správnou cestou SMR (tzv. malé modulární jaderné reaktory, pozn. red.).

Pak se rozhodl najmout právníky, aby vymysleli pro jiné právníky tendr na na model financování a smlouvu se státem. To vše mělo být hotovo do konce roku 2019.

K tomu prosazuje jako novou jadernou lokalitu (pro více než jeden nový reaktor) nevhodné suché Dukovany oproti logickému, ale nedostavěnému Temelínu.

A v létě 2019 si vytvořil svůj poradní tým z pěti „podzmocněnců“ – patří do něj Jan Vacík, Josef Michalec, Jaromír Novák, Vladivoj Řezník a Jana Siegerová – většinou jde o lidi s letitou praxí v energetice – kteří se také začali činit.

Shrnuto fotbalovou terminologií: na postup do ligy stavějících to nevypadá, ale posily jsme koupili.

Omyl malých modulárních reaktorů

Vezmeme si to postupně: projekt SMR pro Česko. Citujme Vladivoje Řezníka, odborníka z týmu zmocněnce Míla, ten na konferenci o SMR loni v říjnu prohlásil, že „SMR jsou jako paní Columbová, nikdo je nikdy neviděl“ (a sál mu hlasitě oponoval).

Odhlédneme od toho, že reaktorů SMR jsou na světě v provozu stovky (tým zmocněnce Míla zjevně svůj domácí úkol nedělal), pro Česko se nehodí a jsou minimálně o 50 procent dražší než velké reaktory.

Zmatečnost tohoto kroku podporuje fakt, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – kde fyzicky zmocněnec Míl sedí – skrze Technologickou agenturu České republiky (TAČR) teprve na podzim 2019 vypsalo tendr na vypracování projektu o studiu vhodnosti SMR pro Česko.

Tento projekt nezačne dříve než v červnu 2020 a předběžné výsledky budou známy nejdříve v roce 2021. To ale nebránilo zmocněnci Mílovi už na jaře 2019 SMR na mezinárodní scéně propagovat…

Hodně zbrklé rady

Samozřejmě ale, že ani takovéto rady nejsou zadarmo, rádce Řezník si od Ministerstva přijde na 2 940 000 Kč (bez DPH), tedy pokud tam pan Míl i tento rádce vydrží.

Zajímavé je, že Vojtěch Michalec z ČEZ – jediný MPO neplacený rádce, který se do Mílova týmu dostal od spolupracovníků Jána Štullera – tuto blamáž nezastavil.

Právníci, které si Míl za státní peníze objednal (doufejme, že to nejsou ti stejní, kteří mu před 10 lety dojednali jeho solární elektrárnu v éře solárních baronů; ano, jde o ty obnovitelné zdroje, za které my Češi doplácíme 47 miliard korun ročně) už mají své 2 milióny Kč jisté. Model financování a smlouva státu s ČEZem dnes stále není.

Termín netermín

Dojednané podmínky státní podpory s Evropskou komisí též nejsou, teprve 20. listopadu 2019 začala jednání s EU. Tento úkol tady přitom visí už od roku 2016.

Pod „levnějším“ zmocněncem Štullerem měl toto zařídit Jan Blecha, náměstek pro řízení sekce veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj a Petr Pavelek z ministerstva financí. Teď pod dražším zmocněncem máme stejný výsledek, o pár let později, jen bohužel za mnohem více státních peněz.

Odborníci budou!

Rozhazování peněz nekončí jen u právníků. Byl jsem očitý svědek jednání, kdy dva děkani vysokých škol si týmu pana Míla řekli o 10 miliónů korun na přípravu jaderných odborníků.

Aniž by se řešily detaily. Jako třeba kolik by odborníků mělo být? Pro jaké nové elektrárny: jednu velkou nebo rovnou tři velké? Nebo pro sto dvacet malých SMR?

To je jedno, že to nikdo neví, hlavně ať peníze tečou. Není divu, Jaromír Novák tedy odborník Mílova poradního sboru Míla k tomu měl k tomu na stole podklady z minulého století…

Asi tušíte, že tento další rádce má za tuto práci s Ministerstvem uzavřenou smlouvu opět na pěkných 2 940 000 korun s dodatkem, že bude pracovat jen pod zmocněncem Mílem…

A tak to jde s „experty“ zmocněnce dál a dál, nepřekvapí, že vždy za 2 940 000 Kč. Výstupy dalších odborníků Mílova týmu jsem neviděl, takže je nemohu hodnotit.

Jen zarazí, že jediná žena týmu si přijde „pouze“ na 2 100 000 Kč. Nu, asi genderová politika stejných platů mužů a žen na MPO či k Mílovi ještě nedorazila.

Termíny slovníku veřejných zakázek, služby za více než 2 miliony = jedná se o veřejné zakázky podlimitní. MPO tak mělo pro tyto čtyři experty zavést zjednodušené podlimitní řízení. Také jste tato řízení přehlédli? Kdo asi rozhodl o těchto sumách?

Déjà vu?

Sedm let uteklo jako voda. Na jaře roku 2013 mělo Česko zhodnoceny tři nabídky projektů pro 2+(1) – dva nové jaderné reaktory pro Temelín + (Dukovany).

Pak v lednu 2014 přišla nová vláda s Andrejem Babišem – tehdy ještě jako ministrem financí a tento výběr byl zrušen. Po čtyřech letech ticha v roce 2018 je to právě premiér Babiš, který zahajuje nový výběr reaktorů.

Aby vláda nevypadala před odmítnutými zájemci trapně, teď se začalo vybírat nejprve pro Dukovany, snad možná pak pro Temelín.

V Dukovanech je stavět nový jaderný reaktor ale objektivně méně výhodné než v nedostavěném Temelíně, není tam prostě dost vody. Když na toto byl zmocněnec Míl na fóru v Plzni na jaře 2019 adresně tázán, tématu se vyhnul.

Může mu to být jedno, má totiž smlouvu konce ledna 2023. Je tedy jasné, že se spuštění nových reaktorů (podle odborných odhadů by to bylo možné nejdříve v roce 2036, ale spíše později) nedočká.

Kolik „rychlých“ rozhodnutí ale stihne ještě za tři roky udělat? Kolik veřejných peněz při „vybírání“ ve své funkci za další tři roky stihne utratit?

Dodatek

à propos: je zde i jedna nadlimitní veřejná zakázka na služby, o které veřejnost neví.

Pokud jde o samotného zmocněnce Míla, ten má s Ministerstvem uzavřenou smlouvu na 9,6 milionu korun. (dle smlouvy jde o 180 tisíc korun měsíčně bez DPH, pozn. red.) K platu pak ještě pobírá 20 tisíc měsíčně na auto a jsou mu hrazeny cestovní a ubytovací náklady (jde-li o cestu „v rámci plnění funkce vládního zmocněnce“).

Vládní jmenování o žádném platu nemluvilo, nadlimitní veřejná zakázka neproběhla, kdo panu Mílovi „dal“ s DPH přes deset miliónů korun daňových poplatníků? Proč mu nedal třeba „jen“ 4 milióny jako jeho předchůdci (který jádru rozuměl)?

Anebo proč ne třeba 40 miliónů? Či rovnou 401 miliónů jako na IT systém dálničních známek? V případě J. Míla ale o mimořádnou sumu nejde, jemu námi (tedy českými občany) dotovaná 2,1 MWe solární elektrárna z éry solárních baronů za ta léta vynesla více než dostává teď.

Abych předešel spekulacím – přeji oněm pánům (a paní) jejich peníze. Jen při sebeusilovnějším pátrání nevidím, co dobrého za ně pro nás, daňové poplatníky doposud vytvořili.

Po roce zmocněnce Míla ve funkci tak jen vidím na platy „rozdaných“ více než 20 miliónů korun, ale změnu stavu výstavby nových jaderných zdrojů nevidím. A nejsem sám.