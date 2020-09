Kurzarbeit věčně hledá kompromis, TikTok v partě s Oraclem a Snowflake na burze aneb souhrn událostí 38. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ačkoli se premiér Andrej Babiš při interpelacích ve Sněmovně dušuje, že současná vláda nestihne důchodovou reformu, já bych si tím nebyl zas tak jistý. Přeci jen akce s rozesíláním roušek a respirátorů pro tři miliony důchodců, kdy pracovníci České pošty museli vybalit roušky z originálních obalů a tudíž zřejmě znehodnotili 15 milionů ústenek, by se za ni – „čistě teoreticky“ – dala považovat. Horší roušky znamenají větší riziko nákazy a senioři zůstávají i nadále tou nejohroženější skupinou. Takže lze čekat, že vládní nařízení si vybere „svoji daň“právě na nich, pokud tedy nepřijde další (rozhodně nevolební) dárek…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Oracle: parťák TikToku

Čínská společnost ByteDance své americké aktivity platformy TikTok neprodá ani Microsoftu, o kterém se spekulovalo, ani firmě Oracle, která se objevila také jako jeden ze zájemců. Oracle s ní místo toho uzavřel partnerství. V nové americké firmě, která bude provozovatelem aplikace s globální působností, získá 20procentní podíl. Plán je součástí dohody, která by měla zajistit, že TikTok bude moci v USA fungovat i nadále. S odvoláním na informované zdroje to uvedl server CNBC. Prezident Donald Trump by měl rozhodnout o osudu TikToku v následujících 24 až 36 hodinách.

Shopaholic Křetínský

Společnost Vesa Equity Investment českého miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče koupila podíl 3,05 procenta v britském řetězci supermarketů Sainsbury’s. Podle agentury Reuters se tak stala čtvrtým největším akcionářem podniku. Fond dlouhodobě investuje do retailu. Nedávno navýšil podíl ve francouzské maloobchodní firmě Casino. Miliardáři jeho prostřednictvím drží také téměř 30 % německého řetězce Metro a asi 40% podíl ve firmě Mall Group.



Green first!

Evropská komise vyzvala členské státy, aby peníze ze vznikajícího krizového fondu využily prioritně na klimaticky šetrné či digitální projekty. Státy mají Bruselu své investiční plány, na jejichž základě bude komise o přidělování peněz rozhodovat, posílat od poloviny října do konce dubna. Fond obnovy počítá s pomocí ve výši 750 miliard eur.

Na normálu až za tři roky

Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze počítá letos s poklesem ekonomiky o 6,6 procenta a příští rok s růstem o 3,9 procenta. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové se české hospodářství na úroveň před koronavirovou pandemií vrátí až v roce 2023.

Zdlouhavé hledání kompromisu

Vláda ve středu znovu přerušila jednání o kurzarbeitu, přestože ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ten den na twitteru oznámila, že koaliční strany našly shodu a vláda návrh schválí. zaměstnanci měli dostávat 70 procent čistého, maximálně ale do výše průměrné mzdy. Z jednání ovšem vyplynulo, že v předloze zůstávají sporné body, o nichž je ještě třeba debatovat.

Čím blíž, tím horší výhled

Ekonomický propad Německa kvůli koronavirové krizi v letošním roce dosáhne 5,5 %. Ve zpřesněné prognóze s tím počítá hospodářský institut IfW, který ještě v létě odhadoval letošní výsledek o 1,3 procentního bodu horší. V příštím roce německé hospodářství podle institutu poroste, ale jen o 4,8 % namísto původně odhadovaných 6,3 %.

Vločka s efektem sněhové koule

Softwarová společnost Snowflake (v překladu Sněhová vločka), která poskytuje cloudová úložiště, získala z primární nabídky 3,36 mld. USD. Cenu jedné akcie stanovila na 120 USD. Jde o největší burzovní debut v USA za letošní rok. Po zahájení obchodování se cena akcií zachovala spíše jako sněhová koule, když se více než zdvojnásobila na 245 USD. Obchodování s nimi bylo dokonce na krátkou dobu pozastaveno. Po obnovení obchodů cena stoupla o 141 % na 240 USD, což firmu ohodnocuje až na 80 miliard USD.

VW odlehčuje?

Německá automobilka Volkswagen plánuje prodat výrobce luxusních sportovních vozů Bugatti. Zájem o koupi této divize má chorvatská firma Rimac. Napsal britský list Car Magazine. Ani jedna strana se ale k plánovanému obchodu nevyjádřila. Podle agentury DPA se objevily rovněž spekulace o případném prodeji automobilek Bentley a Lamborghini a výrobce motorek Ducati, které VW rovněž vlastní.

Pod Tatrami blýská se na lepší časy

Míra nezaměstnanosti na Slovensku se v srpnu snížila na 7,6 %. Uvedl to tamní ministr sociálních věcí Milan Krajniak s tím, že jde o první zlepšení situace na pracovním trhu od začátku roku. V červenci byla nezaměstnanost na více než tříletém maximu 7,65 %. Rychleji začala stoupat po březnovém propuknutí pandemie nemoci covid-19.

GRAF: Vývoj nezaměstnanosti na Slovensku

(v procentech, za posledních 12 měsíců)

Singapur: asijské Švýcarsko

Na zhoršující se vztahy mezi Spojenými státy a Čínou doplácí zejména asijští technologičtí giganti. Někteří z nich kvůli mocenskému napětí rozšiřují své aktivity v Singapuru. Týká se to například internetového obchodu Alibaba i dalšího internetového giganta Tencent. Společnost ByteDance, která vlastní platformu TikTok, tam investuje miliardy dolarů, napsal server BBC. Singapur se považuje za neutrální území a má dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Čínou.

Made by Alibaba

Čínská obchodní společnost Alibaba Group, která se soustředí hlavně na internetový prodej, představila svou pilotní továrnu. Stojí ve východočínském městě Chang-čou a snaží se o takzvanou chytrou výrobu. Internetový gigant tím expanduje mimo svůj core byznys směrem k dodavatelským řetězcům internetového prodeje. Továrnu provozuje divize Xunxi Digital Technology a nyní se bude soustředit na práci s oděvními firmami. Na základě dat, která získává z internetového obchodu, vyhledávání a prodeje, značkám pomůže předvídat oblíbené položky a ty pak dostat rychle na trh.

Japonci v Británii jádro nepostaví

Japonský konglomerát Hitachi definitivně odstoupil od projektu výstavby dvou jaderných reaktorů v Británii v přepočtu za asi 640 mld. Kč. Projekt na velšském ostrově Anglesey je je zmrazen už od začátku loňského roku. Na vině byl prudký růst nákladů. Zdroje agentury Reuters tehdy uváděly, že Hitachi vyzvala britskou vládu, aby zvýšila finanční podporu projektu.

OECD: Svět se hojí rychleji