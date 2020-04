Vir zastavil ekonomiku, vláda připouští zestátňování podniků aneb souhrn událostí 14. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přehoupli jsme se do dubna a stále trvá doba nouzová, koronavirová. Všimli jste si, že dokonce i ten apríl byl letos takový bezbolestný? Už jsme si pomalu zvykli na práci z domova, na vycházení s něčím přes ústa a na zvýšenou míru hygieny. Také se rozjíždí pomoc, která má „spasit“ ty, které důsledky šíření COVID-19 zasáhly nejvíce. Nemohu se ale ubránit myšlence, že se občas naplno projeví přísloví: práce kvapná, málo platná. Například pomoc podnikatelům se zárukami, při níž se jaksi zapomnělo, že na europeníze nedosáhne Praha. Nebo slavná Pětadvacítka (taky vás „pobavilo“, že marketingový název byl vyladěný, ale detaily podpory moc ne?), u které se zase jaksi ukazuje, že na tuhle pomoc dosáhne jen málokdo. Odložení nájmů je spíš rébus než pomoc. Za nedostatek ochranných pomůcek už to vláda schytala mockrát. Minimálně z marketingového hlediska ovšem se každá snaha jistě dočká ocenění a kritizovat je vždy lehčí než budovat. Takže hlavu vzhůru, společně to zvládneme.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

ČNB rozvolnila hypotéky. Kdo na ně ještě má? Česká národní banka uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 procent z 80 procent. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zvýšila ze 45 na 50 procent. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila. “V minulosti jsme reagovali na uvolněné úvěrové standardy a nadměrně optimistická očekávání zpřísněním hypotečních ukazatelů. Teď, kdy je ekonomika zasažená pandemií koronaviru, se ale mohou stát takto nastavené úvěrové standardy nadměrně přísnými. Proto jsme učinili toto rozhodnutí,” uvedl guvernér Jiří Rusnok.

Kurzarbeit, odložení nájemného a pomoc OSVČ. Vláda schválila některá opatření na pomoc podnikatelům. Ti, kteří kvůli nařízení vlády museli uzavřít provozovny, budou moci požádat o odklad placení nájemného až do 30. června. Na uhrazení dluhu budou mít dva roky. Zaměstnavatelům budou dále vypláceny příspěvky na mzdy za zaměstnance v karanténě či doma kvůli omezenému či uzavřenému provozu v době koronavirové pandemie. OSVČ postižení pandemií dále dostanou od státu jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podmínky jejího čerpání ale po vlně kritiky ještě doznají změn. Nově nebudou muset podnikatelé dokládat například pokles příjmů.

Trumpovo walkie-talkie s princem vystřelilo ropu. Rusko a Saúdská Arábie brzy oznámí, že se dohodly na snížení těžby, uvedl americký prezident Donald Trump na svém twitteru. Řešení současné cenové války na trhu s ropou údajně probíral se saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmánem, jež se na tom dohodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Moskva ovšem nic takového nepotvrdila. Ropa na zprávu ovšem reagovala výrazným růstem. Za den přidala více než 20 procent, přesto cena stále zůstává o více než polovinu nižší než v závěru loňského roku.

V Evropě na minimu, v Americe na rekordu. Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v únoru klesla na dosavadní minimum 6,5 procenta. Krátce předtím, než na unijní ekonomiky začala dopadat omezení související s koronavirem, snížila se v 27 členských zemích unie proti lednu nezaměstnanost o desetinu procentního bodu. V eurozóně bylo bez práce 7,3 procenta lidí, což je nejméně od května 2008. Uvedl Eurostat. Zcela opačná je situace ve Spojených státech, kde řádění nového typu koronaviru jen prohloubilo nezaměstnanost. O podporu minulý týden zažádalo rekordních 6,65 milionu obyvatel bez práce, což je nejhorší číslo za posledních 40 let.

Ani v Česku ale nebude situace růžová. Od začátku března přerušilo podnikání přes deset tisíc živnostníků, tedy o 47 procent více než ve stejném období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé ve stravování a kadeřnických službách, tvrdí analýza společnosti Bisnode. Podle ní jsou důvodem opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru, kdy řada živnostníků nemůže podnikat nebo se o jejich zboží a služby podstatně snížil zájem.

Kdykoli zazní termín “znárodňování”, měli bychom zpozornět. Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to připustili v České televizi (ČT). Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings. Zástupci pravicové opozice takové úvahy kritizují. Podle Havlíčka se v Česku k pomoci strategickým firmám připravují předběžné scénáře, uvedla ČT. “Jakkoliv to dnes není věc, kterou bychom řešili od rána do večera, ale uvědomujeme si, že v určitém čase skutečně k tomu může v rámci jednotek takových společností dojít,” řekl.

Brusel přislíbil další miliardy. Evropská komise zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu korun), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. Penězi podpoří mimo jiné takzvaný kurzarbeit, díky němuž si budou moci udržet práci lidé v odvětvích, kde by jinak byly firmy nuceny kvůli problémům způsobeným pandemií propouštět.

Automobilky prodlužují odstávku výroby. Škoda Auto již podruhé odsunula termín opětovného zahájení výroby ve všech třech svých českých závodech na 20. dubna. Na vině jsou výpadky dodávek kvůli koronavirové pandemii. Automobilka Hyundai zatím počítá s obnovením provozu nošovické závodu po Velikonocích. Vše ale bude záležet na vývoji situace kolem šíření koronaviru.

Tesla víc vyrábí i prodává. Americký výrobce elektrických vozů na začátku roku výrazně zvýšil prodej, i když podnik minulý měsíc zažil stejně jako další automobilky útlum kvůli snahám zastavit pandemii onemocnění způsobeného koronavirem. Celkem společnost v prvním čtvrtletí dodala podle předběžných údajů 88 400 vozů, což bylo o 40 procent více než ve stejném období loni a nejvíce za jakékoliv první čtvrtletí. Výroba Tesly v prvním čtvrtletí vzrostla o 33 procent na téměř 102 700 vozů.

Zbrojovka má za sebou úspěšný rok, ale co bude dál? Česká zbrojovka loni utržila téměř šest miliard korun, meziročně o 11,6 procenta více. Čistý zisk holdingu CZG činil 734 milionů korun, meziročně tak vzrostl o více než 29 procent. Firmě se dařilo na všech klíčových trzích, především v USA, Evropě včetně České republiky a Asii. Z hlediska výnosů byl pro holding i nadále nejdůležitější americký trh. Současná koronavirová pandemie ale vnáší do budoucího vývoje řadu otazníků. Loni CZG oznámila záměr vybudovat nové výrobní a distribuční sídlo v americkém Arkansasu. Zahájení výroby je očekáváno do konce roku 2021. Nový závod by měl navýšit kapacitu produkce skupiny a pomoci získat více obchodních příležitostí na americkém trhu.

Z ranveje je parkoviště. Právě letecká skupina Smartwings Group, do které patří značky Smartwings i ČSA, má v současné době odstaveno 90 procent své flotily. Společnost proto jedná se zaměstnanci o zkrácení platů, velké propouštění však nechystá. Provoz společnosti se nyní omezil pouze na lety za účelem přepravy zdravotnického materiálu a repatriaci Čechů ze zahraničí. Provoz omezily téměř všechny světové aerolinky, některé i propouštějí.

Wüstenrot definitivně u Monety. Skupina MONETA Money Bank dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, a stala se tak stoprocentním vlastníkem akcií v obou společnostech. Vypořádání transakce předcházely souhlasy regulatorních orgánů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a České národní banky, o které banka požádala letos v lednu. Společnosti Wüstenrot budou v budoucnu podnikat na bankovním trhu pod novými názvy, a to MONETA stavební spořitelna a MONETA hypoteční banka. Dále MONETA plánuje uskutečnit spojení hypoteční banky s vlastní hypoteční divizí.

Bitcoin své pověsti digitálního zlata nedostál, zatím. Nejpopulárnější kybernetická měna si ale v prvním čtvrtletí vedla lépe než hlavní americké akciové indexy. Bitcoin sice oslabil o deset procent, index Dow Jonesův ale klesl o více než 23 procent a S&P 500 ztratil 20 procent, což představuje nejvyšší čtvrtletní ztrátu od finanční krize. Zlato, které je v nejistých časech považováno za bezpečnou investici, za čtvrtletí přidalo čtyři procenta, píše CNBC.

Americký T-Mobile pohltil konkurenční Sprint. Telekomunikační společnost T-Mobile US dokončila spojení s konkurentem Sprint. Firma si tímto krokem upevnila pozici třetího největšího mobilního operátora v USA. Sloučený podnik bude působit pod jménem T-Mobile, napsala agentura Reuters.

Mega fúze odvolána. Americký výrobce tiskáren a kopírek Xerox upustil od snahy převzít za 35 miliard dolarů výrobce notebooků HP. Firma podle agentury Reuters dodala, že sloučení obou firem by přineslo dlouhodobé finanční a strategické výhody a je možné, že svou snahu obnoví, až se podaří zvládnout koronavirovou krizi.

Vítkově CPI se dařilo. Čistý zisk realitní skupiny CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek, loni meziročně vzrostl o 8,6 procenta na 685 milionů eur. Tržby jí stouply o 11,3 procenta na 604 milionů eur. Mezi poslední velké oznámené transakce společnosti patří koupě osmi kancelářských budov ve Varšavě za 800 milionů eur. Většinu z nich už společnost uskutečnila.

V Mexiku stopli Coronu. Mexická společnost Grupo Modelo dočasně přeruší výrobu piva Corona a dalších značek, které se vyvážejí zhruba do 180 zemí světa. Firma uvedla, že podle vládního nařízení toto pivo nepatří v době pandemie mezi nezbytné zboží. Pivo Corona je v posledních týdnech kvůli podobnosti s anglickým názvem pro koronavirus terčem mnoha vtipů.

Sektor služeb krvácí. Podnikatelská aktivita v eurozóně v březnu oslabila více, než se předpokládalo. Její souhrnný index v konečném zúčtování klesl na 29,7 bodu z únorové hodnoty 51,6 bodu, uvedla organizace IHS Markit, která aktivitu sleduje. Tvrdou ránu kvůli pandemii způsobené koronavirem dostal zejména dominantní sektor služeb, na který plnou vahou dolehla nařízení vlád mnoha evropských zemí zavřít restaurace a další podniky, kde se hromadí více lidí. Souhrnný index je teď nejníže od července 1998, kdy se tato data začala sledovat. Předběžná zpráva uváděla, že index aktivity za březen klesl na 31,4 bodu. Hodnota pod 50 bodů signalizuje, že aktivita klesá. Jakákoliv hodnota nad 50 bodů ukazuje na růst aktivity.

Polská matka Unipetrolu šlape do energetiky. Evropská komise schválila plán největší polské rafinerské společnosti PKN Orlen na převzetí polské elektrárenské firmy Energa. Oznámila to v úterý PKN Orlen, která je také majitelem českého Unipetrolu.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Koronavirus zasahuje i do kultury. Kina, divadla, výstavy a další kulturní zařízení jsou zavřena. Někteří umělci ale nechtějí zklamat své fanoušky a zrušené koncerty nebo divadelní představení nahrazují on-line streamováním. Stačí do internetového vyhledávače zadat #kulturažije a vybrat si.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.