Konec Ficovy éry, koronavir v Česku a Kellner opětovný vládce Novy aneb souhrn událostí 9. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vzhledem k tomu, že se většina hlavních zpráv současnosti točí kolem koronaviru, nevyhneme se mu ani my dnes. Jak přibývá obětí, nakažených i zemí, kde se virus vyskytl, množí se nejrůznější poplašné zprávy. A lid na ně bohužel slyší, takže můžeme zaznamenat, že lidé výrazně více nakupují trvanlivé potraviny nebo zdravotnické pomůcky, jako jsou roušky a respirátory. Je patrné, že výrobní řetězce – především ty, které jsou závislé na Číně – nákaza také zasáhla, což se rozhodně projeví na ekonomice, otázka je, jak moc. Nicméně je dost možné, že budou i odvětví, která vyjdou z epidemie vítězně, logicky se nabízí farmaceutický průmysl. Je také dost možné, že díky koronaviru budou slavit e-commerce a rozvážkové služby, protože lidé z obavy před nákazou budou nakupovat on-line. Ať tak či tak, každý z nás by sice měl být obezřetný, ale zároveň je třeba si zachovat chladnou hlavu a používat selský rozum.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Definitivní konec Roberta Fica. Parlamentní volby na Slovensku přesvědčivě vyhrálo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které získalo 25,02 procenta hlasů. Vyplývá to z předběžných výsledků sobotního hlasování, které po sečtení všech hlasů v neděli dopoledne zveřejnil statistický úřad. Do sněmovny se dostalo šest stran a hnutí. Proevropské hnutí OLaNO odsunulo na druhou příčku dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, která dostala 18,29 procenta hlasů.

TV NOVA definitivně Kellnerova. Akcionáři mediální společnosti CME na mimořádné valné hromadě schválili prodej firmy společnosti TV Bermuda ze skupiny PPF českého miliardáře Petra Kellnera. Obchod by mohl být dokončen v polovině letošního roku, poté bude PPF firmu CME plně ovládat. Hodnota transakce činí asi 2,1 miliardy dolarů. Součástí CME jsou mimo jiné televizní stanice české skupiny Nova.

Huawei ukázal na Francii. Čínská společnost Huawei vybuduje svou první evropskou továrnu ve Francii. V první fázi do výstavby závodu na základnové stanice pro přenos mobilního signálu investuje 200 milionů eur. Vznikne tam 500 pracovních míst, informoval předseda správní rady firmy Liang Chua. Firma se chce hlavně zaměřit na rozvoj 5G sítí. O tom, zda firmě povolit účast na výstavbě infrastruktury pro mobilní sítě páté generace (5G), se v řadě evropských zemí diskutuje i kvůli varování USA. Omezený podíl na tvorbě nejmodernější komunikační infrastruktury firmě umožní Británie. Vyloučen z výstavby 5G není Huawei ani v Německu, a to navzdory varování německých tajných služeb.

Po Applu i Microsoft. Americká společnost Microsoft varovala před dopady šíření koronaviru na prodej osobních počítačů. Kvůli výpadkům v dodávkách součástek z Číny se této divizi podniku v aktuálním čtvrtletí zřejmě nepodaří splnit původní cíl tržeb, uvedla firma. Dodala, že čínské továrny se sice postupně znovu otevírají, děje se tak ale pomaleji, než se očekávalo. Na síť dodavatelů z Číny se spoléhá celá řada velkých technologických firem.

Zlý, zlý Brusel? Dlouhodobé vyhlídky veřejných financí v České republice se v důsledku stárnutí populace zhoršují. V pravidelné analýze hospodářské a sociální situace Česka to uvedla Evropská komise. Zároveň poukázala na nedostatečné kroky k zajištění dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti penzijního a zdravotního systému. Komise rovněž upozornila, že zdanění práce je v Česku i nadále vysoké, zatímco majetkové a ekologické daně patří k nejnižším v EU. Poukázala také na pokračující růst cen obytných domů, který snižuje dostupnost bydlení.

Toyota postaví v Číně továrnu na elektroauta. Japonská automobilka Toyota plánuje nový závod v Číně vybudovat ve spolupráci s místním partnerem FAW Group. Investice by měla činit 8,5 miliardy jüanů (28,1 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dokumenty místních úřadů.

Vládce Hollywoodu ustupuje do pozadí. Robert Iger odstupuje s okamžitou platností z funkce výkonného ředitele americké mediální a filmové společnosti Walt Disney. Vystřídá ho šéf divize zábavních parků Bob Chapek. Firma pod Igerovým vedením převzala výrobce animovaných filmů Pixar, filmovou a nakladatelskou společnost Marvel, studio Lucasfilm či zábavní aktivity společnosti 21st Century Fox. Spustila rovněž streamovací službu Disney+. Igera i proto mnozí považují za nejmocnějšího muže v Hollywoodu, upozornil server BBC.

Avastu se dařilo. Vývojář antivirového softwaru Avast loni dosáhl čistého zisku 248,9 mil. dolarů, předloni firma vykázala zisk 241,2 mil. dolarů. Společnost spolu se zveřejněním výsledků rovněž uvedla, že navrhne vyplacení finální dividendy 10,3 centu na akcii. Počty zákazníků rostly jak na tradičních trzích, mezi něž patří například USA, tak na rozvíjejících se trzích (19% růst v jihovýchodní Asii a 13% ve střední a východní Evropě). Podle objemu tržeb je Avast druhou největší antivirovou firmou na světě za americkou společností Symantec.

Americké „bububu“ zabralo? Rozpočtový výbor bude znovu projednávat zavedení digitální daně, kterou v prvním čtení schválila Poslanecká sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla ČT, že daň chce projednat na koaliční radě. Otevře otázku snížení sazby daně z původních 7 procent a také odložení její účinnosti o půl roku až na začátek roku 2021. Před daní již dříve varoval velvyslanec USA v Praze Stephen King, který řekl, že by USA zvažovaly případná odvetná opatření, například v podobě cel na české zboží.

Tatry Mountain Resorts je ve ztrátě. Provozovatel lyžařských středisek a zábavních parků na Slovensku, v Česku, Polsku a Rakousku vykázal v uplynulém finančním roce ztrátu 1,8 milionu eur oproti zisku ve výši 3,1 milionu eur v předešlém roce. Konsolidované výnosy i provozní zisk EBITDA společnosti ovšem stouply. Zhoršení hospodaření firma zdůvodnila zejména vyššími provozními a úrokovými náklady a odpisy. TMR v uplynulém finančním roce proinvestovala 45,3 milionu eur. Investice směřovaly do slovenských středisek a hotelů a rovněž do polského lyžařského střediska Szczyrk a dále do zábavního parku Legendia a realitních projektů.

Drahý špás jménem koronavir. Počet obětí čínského koronaviru se celosvětově blíží třem tisícům a nakažených je evidováno již zhruba 85 tisíc. V posledních dnech navíc strmě roste počet nakažených v Itálii, jež uzavírá města na severu země, která se na produkci italské ekonomiky podílejí 30 procenta. Není tedy překvapení, že na světových trzích roste nervozita. Podle ekonomů ze společnosti Oxford Economics by propuknutí celosvětové krize mohlo z globálního HDP vymazat až bilion dolarů. První případy nákazy už hlásí i Česko.

Koronavir v ČR. Česko má první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Dva pozitivně testovaní jsou v Praze v Nemocnici Na Bulovce, jeden v Ústí nad Labem, uvedla Česká televize. V Praze je s koronavirem hospitalizován Čech, který byl v Itálii, a Američanka, která tam studuje. I nemocný Čech v Ústí byl v Itálii, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. U všech pacientů není průběh nemoci závažný, doplnil Vojtěch. V domácí karanténě je v Česku přes 300 lidí, kteří pobývali v rizikových oblastech severní Itálie, ale jsou bez příznaků nemoci.

Koronavir kosí světové akcie. Americké akcie ztrácejí, hluboko v červených číslech skončily indexy v týdenním i měsíčním horizontu. Akcie v USA zažily nejhlubší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Výprodej akcií tento týden zrychlil kvůli obavám, že šířící se onemocnění způsobované wuchanským koronavirem může způsobit hospodářskou recesi. Ze stejného důvodu ztrácely i evropské akcie. Za celý týden odepsaly přes 12 procent. Také asijské akcie zůstávají v silně sestupném trendu.

Erste klesl zisk o téměř pětinu. Rakouské bankovní skupině Erste v loňském roce klesl čistý zisk o 18 % na 1,47 miliardy eur. Pokles zisku byl způsoben mimo jiné odpisem goodwillu na Slovensku ve výši 165 milionů eur v důsledku zvýšení bankovní daně. Společnost ve výsledkové zprávě zároveň informovala o návrhu na výplatu dividendy 1,5 eura na akcii. Výhled pro tento rok Erste mírně zhoršila u návratnosti kapitálu a opravných položek, stále však čeká tempo růstu výnosů nad tempem růstu nákladů.

Vodafone míří k čtyřem milionům klientů. Operátor Vodafone loni v ČR zvýšil počet mobilních zákazníků o 79 tisíc na 3,989 milionu. Z toho 70,6 procenta tvořili lukrativnější smluvní klienti. Vyplývá to z informací mateřské Vodafone Group. Ve fixních sítích si Vodafone polepšil po loňském převzetí kabelového operátora UPC. Počet přípojek vysokorychlostního internetu se zvýšil meziročně z 24 tisíc na 552 tisíc.

Aston Martin nalezl své dno. Britskému výrobci luxusních aut Aston Martin vzrostla v loňském roce ztráta před zdaněním na 104 milionů liber (3,1 miliardy korun) z 68 milionů liber v roce 2018. Dodávky vozů klesly o devět procent na 5 862 aut. Automobilka současně oznámila odchod finančního ředitele. Akcie firmy v reakci na zprávy klesly na rekordní minimum.

Thyssenkrupp se zbavuje divize výtahů. Německá strojírenská společnost se dohodla na prodeji své divize výtahů konsorciu soukromých investorů zahrnujícímu firmy Advent, Cinven a RAG-Stiftung za 17,2 miliardy eur. Transakce je největší akvizicí uskutečněnou soukromou investiční firmou v Evropě od roku 2007 a největší na světě v letošním roce. Divize thyssenkrupp Elevator je čtvrtým největším výrobcem výtahů na světě za firmami Otis, Schindler a Kone. Je rovněž nejziskovější divizí německého konglomerátu.

Další ze série bankovních razií. Německé úřady podnikly další razii v kancelářích nizozemské banky ABN Amro ve Frankfurtu nad Mohanem. Prošetřují její zapojení do možných daňových úniků. Vyšetřovatelé z Kolína nad Rýnem podle agentury Bloomberg uvedli, že razie souvisí s obchody s akciemi a výplatou dividend, podrobnosti ale nesdělili. Razie v ABN Amro je součástí širšího vyšetřování týkajícího se mnoha bank a investorů. Vyšetřovatelé zkoumají jejich úlohu v podvodných obchodech, nazývaných cum-ex, které se měly odehrávat několik let až do roku 2012. Dotkly se přitom několika zemí v Evropě, včetně Německa, Belgie, Dánska a Rakouska.

Google šetří? Americká společnost Google letos investuje více než deset miliard dolarů do datových center a kanceláří ve Spojených státech. Vzniknou tak tisíce nových pracovních míst. Částka je však o dvě miliardy nižší než loni.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

V kinech tento týden odstartovaly tyto filmy – český dokumentární film režiséra Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, válečné drama 1917, severské drama Vidíš měsíc, Danieli, rodinný dobrodružný film Volání divočiny.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.