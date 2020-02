Rohlík.cz loni utržil už čtyři miliardy. Co si z budování odnesl jeho zakladatel Tomáš Čupr?

Tomáš Čupr patří ve svých 37 letech k matadorům české e-commerce scény. Během posledních 12 let se mu podařilo s pomocí investiční skupiny Miton úspěšně rozjet a prodat internetové firmy Slevomat a poté Dámejídlo.

Posledních pět let buduje online prodejce potravin Rohlík.cz, o kterém se vší vážností říká, že jde o jeho životní projekt, do kterého dává všechno.

“V Evropě nic podobného jako Rohlík v zásadě neexistuje,” řekl Čupr směrem k efektivitě fungování služby posluchačům v pražském Clarion Congress Hotelu, kde se na počátku února konal další ročník Retail Summitu.

Tomáš Čupr ve své prezentaci nechal nahlédnout do historie Rohlíku, který zakládal před více než čtyřmi lety s dalšími pěti kolegy.

Ukázal také na překážky a výzvy, které online prodejce potravin musel překonat. “Když jsme v roce 2014 začínali, ze všech retailových kuloárů unisono znělo, nedělej to. Kvůli tomu, že trh je prý malý a takový projekt nikdy nemůže vydělávat,” vzpomínal Čupr před zaplněným sálem.

Dělat věci jinak

“Co se nám podařilo ukázat, je, že tento model umíme dělat ziskově. A bavíme se o modelu, který je nejtěžší ze všech. Jde o potraviny, dodané v ten samý den, v čase do dvou hodin. Někteří nejsou schopni vydělat ani na doručení zítra. Jde to. Akorát se věci musí dělat úplně jinak,” podtrhl energický podnikatel, který je známý svou houževnatostí a inovátorským přístupem.

Jak jinak na to Tomáš Čupr se svým týmem při budování čistě internetového prodejce potravin šel a co si z dosavadní čtyřleté cesty Rohlíku vzal? Tady jsou jeho klíčová ponaučení:

Vlastní infrastruktura je nutnost

“Vidím různé pokusy různých retailerů, kteří chtějí outsourcovat tzv. poslední míli nebo skladovou část.To je blbost, protože jde o váš brand,” vysvětloval Čupr, že je to stejné, jako by si retailer s kamennými pobočkami naoutsourcoval lidi od třetí strany.

“Je dramatická změna v kvalitě, když je člověk váš a reprezentuje vás, než když je nájemní žoldák,” dodal Čupr.

Ve 21. století musíš být technologická firma

“Ve 21. století je klíčové být technologickou firmou. Naivní přemýšlení, že mám obchody, sklady a nějak k tomu přilepím online, je špatné. To nemůže fungovat. Staré legacy systémy, které horko těžko zvládají kámen, nikdy nebudou zvládat dynamiku onlinového byznysu. Zahodit, přepsat,” apeloval Čupr na účastníky konference, mezi kterými nechyběly špičky českého retailového segmentu.

Čupr také zdůraznil, že firma, která má postavený IT systém na zelené louce, je mnohem akčnější. “Když si v moderní firmě něco vysníte, tak to za měsíc můžete mít živé. Prostě se to naprogramuje. Zkuste si něco vysnít v SAPu,” rozesmál publikum.

GRAF: Vývoj tržeb obchodu Rohlík.cz

Od roku 2016 do roku 2021 (pro letošek a příští rok jde o odhad), v mld. Kč.

Zdroj: závěrky Rohlík.cz, Peak.cz

Poslední míle je to jednodušší

Sedmatřicetiletý podnikatel se v prezentaci pozastavil také nad problematikou rozvozu jednotlivých objednávek na práh domu či bytu zákazníků, tzv. poslední míle.

“Spočítat algoritmem, kdy má které auto kam dojet, je čistá matematika. To je jednoduché. Najmete dva studenty, vybavíte kurýry aplikací a oni podle ní budou jezdit. To složité je celý řetězec, kdy objednávka musí profrčet skladem za 20 minut, rychle se dostat k autu a s rozumnou ekonomikou se rozvést. Samotný rozvoz už je ta jednoduchá část.”

Provozní kuře vejce

Rohlík.cz začínal ve skladu o 500 m2 a vzhledem k rychlému růstu se během dvou let musel třikrát stěhovat. V Maďarsku, kam služba loni expandovala, na to šel opačným přístupem.

“V Maďarsku jsme vše postavili velké. A teď čekáme, až nám do toho budou padat objednávky. Což by byl asi typický přístup všech. Problémem je, že to strašně zhoršuje byznys case. Máte plochu a regály, v kterých nic není. Také hodně manažerů, kteří nemají koho řídit. Ale nejde to jinak,” zamyslel se Čupr a dodal, že při příští expanzi se možná vrátí k “českému” modelu.

Každý rok je dramaticky jiný

Rohlík.cz hned od své startovní čáry prudce roste. Loni se na něm protočily potraviny a další zboží v hodnotě 4 miliard korun, letos by to dle Čupra mělo být 6 miliard, a v příštím roce už dokonce 9 miliard korun. A to se bavíme jen o České republice.

“Průměrný růst Rohlíku je 70 procent ročně. To znamená, že musíte provoz každý rok zcela přestavět. Všechny procesy se vám totiž zákonitě rozbijí, když děláte dvakrát třikrát tolik,” upozorňoval Čupr.

Mluvte se zákazníkem

“To, co jsme se naučili – a jsem překvapený, jak málo značek to dělá – je, že když věci zrovna neděláte dobře, tak je strašně důležité se ke všemu postavit čelem. Se zákazníkem si musíte povídat, sypat si popel hlavu… Není to tak těžké. Zákazník vám totiž odpustí, vrátí se a celé to tak vlastně stojí za to,” vysvětloval rodák z Poličky.

“Nejsem si ale jistý, jestli by to bylo možné, kdybych měl už zavedenou značku,” říkal směrem k zavedeným retailerům.

Boj mezi kamenem a onlinem

Tomáš Čupr před pěti lety ve všech rozhovorech říkal, že budoucnost nakupování vidí na internetu. Z tohoto pohledu je zajímavý jeho posun, protože dnes už si tím tolik jistý není.

“Došel jsem k jednomu pochopení, které jsem možná neměl, když jsme firmu zakládali. Jsem dnes přesvědčený, že nejde o bitvu mezi kamenem a onlinem. Vítězným modelem je spojení těchto dvou světů,” myslí si dnes Čupr.

“Zákazník nechce nakupovat stoprocentně online, potřebuje k potravinám někdy přivonět, potřebuje chápat, o čem váš obchod je,” vysvětloval dále.

A v závěru prezentace ještě poukázal na výhody, které online prodeje přinášejí. Podle něj jde hlavně o doručení čerstvého zboží, spolupráci s lokálními producenty a udržitelnost.

Ocenil také tradiční řetězcové hráče, jako jsou Albert nebo Lidl, kteří v posledních letech udělali velký kus práce v modernizaci obchodů, nabízeném sortimentu zboží i v přístupu k zákazníkovi.

Teď si jen Čupr přeje, aby do online prodejů šlo více tradičních retailerů, protože i když jde o konkurenci, učí lidi nakupovat přes internet a zvětšují tím trh.

Článek, který byl redakčně upraven, původně vyšel na serveru Digibiz.cz.