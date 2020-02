V pozadí nástupu elektromobilů: Tesla představila důležitou službu, o které se nemluví

Vizionář a podnikatel Elon Musk je také zkušeným marketingovým mágem. Často jen prostřednictvím svého twitterového účtu dokáže rozvířit světové mediální vody a navíc pohnout s akciemi Tesly, kterou řídí.

Mnohdy se tím však dostává do konfliktu s autoritami. Příkladem je, když mu loni americký regulátor trhu SEC nařídil, ať právě kvůli svým příspěvkům na sociálních sítích odstoupí z pozice předsedy představenstva Tesly a přestane kurzotvorně tweetovat.

V živé paměti jistě máme i podzimní uvedení nového elektrického SUV Cybertruck, kdy Elon Musk na pódiu při oficiálním představení vozu v přímém přenosu demonstroval odolnost neprůstřelných skel Cybertrucku, jehož boční okna nakonec hod ocelovou koulí nevydržela.

Elon Musk při loňském představení nového elektrického SUV s názvem Cybertruck.

Smůla, nebo promyšlený marketingový tah? Zřejmě to druhé, záběry rozbitého skla Cybertrucku obletěly celý svět. Sice s posměšnými komentáři, ale o Cybertrucku se okamžitě dozvěděly stovky milionů lidí.

Pojištění potají

Ve stínu této události ale zůstala koncem minulého roku prakticky bez povšimnutí jedna zajímavá a z pohledu budoucnosti velmi důležitá novinka Tesly.

Americká firma totiž bez fanfár a samotného Muska s jeho show na pódiu už začátkem podzimu začala nabízet pojištění vozů – InsureMyTesla.

Z dlouhodobého hlediska jde o důležitý produkt, jehož dopad pocítíme všichni. A možná bude mít daleko větší dopad než všechny ostatní “sexy” inovace Tesly nebo SpaceX.

Pojištění od Tesly je v současnosti dostupné ve státech americké federace ale i dalších 20 zemích. Do budoucna se ale počítá s jeho další expanzí. Nejdřív Tesla chce službu pořádně otestovat.

Za vším hledej data

Americká automobilka dle svých slov nabízí pojištění vozu o 20 až 30 procent levněji než její konkurenti. Ale i když majitel Tesly bydlí v místě, kde je pojištění dostupné, stále je možné, že se s ním Tesla nedomluví a pošle jej raději k tradičním pojišťovnám.

Jde hlavně o případy potenciálně složitějších pojišťovacích událostí, kam se automobilka neodvažuje příliš vkročit. Aspoň zatím.

Otázkou je, proč se tedy Tesla do tohoto segmentu vůbec pustila. Důvodem jsou hlavně real-time data, která Tesla získává ze svých vozů.

Z těch se dá poté odvodit chování řidiče, chování vozu, zahrnují také kamerové záznamy nebo data ze senzorů. Z toho všeho pak Tesla dokáže přesně stanovit míru rizika vzniku nehody, a pokud k ní dojde, tak hned i náklady na opravu vozu.

Černé auto-skříňky?

Tesla dnes nabízí pojistné vypočítané na základě agregovaných anonymních údajů. V budoucnu by ale pojistné mohlo být více personalizované. O to se už dnes pokoušejí některé pojišťovny, které do vozů instalují speciální “černé skříňky”, jež sledují míru využívání vozu.

Už i v Česku si řidiči mohou dojednat pojištění, jehož výše se odvíjí například od ujetých kilometrů, tedy od ročního nájezdu. Nabízí jej například Allianz. A to i bez povinnosti mít ve voze telematickou jednotku, tedy zmíněnou černou skříňku.

Výhodou Tesly je oproti tradičním pojišťovnám fakt, že má k dispozici daleko větší množství dat. V případě nehody může okamžitě zjistit, co stálo za nehodou a jakou měrou za ni může samotný řidič.

Pozor, nastupuje insuretech

Další motivací Tesly, proč vstoupit do tohoto segmentu, je fakt, že si pojišťovny stanovují vcelku vysoké marže v případě pojišťování vozů se znakem T na kapotě.

Je to kvůli tomu, že zatím nemají dostatečnou historickou zkušenost s opravami elektrovozů. Takže když Tesla zahrne službu do své vertikály, vlastně tím svým klientům sníží náklady spojené s vlastnictvím vozu.

Ale je tu ještě jedna věc. Elon Musk se rád dívá do budoucnosti, často za horizont toho, kam metaforicky řečeno sotva dohlédne oko běžného smrtelníka. A to je i tento případ.

Trh pojišťovnictví se totiž mění. I zde technologické firmy čím dál častěji okusují zavedené matadory trhu, stejně jako tomu je i v jiných oborech. Podobně jako v bankovnictví se rozmáhá nástup tzv. fintech firem, tak v pojišťovnictví se hovoří o nástupu insuretechu.

Pojišťovací disruptoři

Obecně se dá říci, že trh se posouvá od lokálních “pojišťováků”, kteří nabízejí a podepisují smlouvy směrem k novým technologiím, zejména pak k big data a umělé inteligenci (AI).

I v České republice jsme svědky využívání nových technologií. Například pojišťovna Direct nabízí v rámci svého pojištění IoT čidla, která pomáhají chránit byt či dům před lupiči nebo před vyplavením.

Každá nová technologie přináší nová a nová data. A z těchto dat dostupných v reálném čase se dá okamžitě zjistit, co události předcházelo a co je její příčinou. Data ale nebudou promlouvat jen do pojištění.

Třeba ty z Tesly se dají využít i pro výpočet personalizované silniční daně, jejíž výše by se odvíjela od využívání vozu, tím pádem i od zatěžování ”asfaltu”. Promluví ale i do bankovnictví nebo zdravotnictví a pravděpodobně tak změní chování nás všech.

Data, kam se podíváš

Budeme jezdit opatrněji a více podle pravidel, protože senzory zaznamenají každou riskantní jízdu. A i když nedojde k nehodě, plusový bod pro snížení výše pojistného to jistě nebude.

Budeme dbát na lepší životosprávu, protože o nás bude lékař vědět například to, jak se stravujeme nebo jestli kouříme. A hlasy na vyšší zdanění (zdravotní odvody) pro kuřáky či obézní lidi, kteří jsou díky svému chování náchylnější k různým zdravotním problémům, čímž více zatěžují rozpočty pojišťoven, už se také pomalu vynořují z hlubin.

Zatím je to tak trochu sci-fi, ale nesmíme zapomenout, že rozvoj technologií se neustále zrychluje. Vše tak může být blíže, než se na první pohled zdá, záleží jen na množství a zpracování dat.

