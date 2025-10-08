peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

KOMENTÁŘ
  PODCAST

Jiří Strádal: Strategický park v Chebu je obří šancí přilákat technologické investice

V blízkosti Chebu by mohl již brzy vyrůst Strategický podnikatelský park Cheb, který je navržen jako území pro vznik nového moderního průmyslového odvětví odpovídající prioritám státní hospodářské politiky. Navazoval by na již existující průmyslovou zónu I, v níž jsou zastoupeny jak výrobní, tak i logistické firmy. O tom, zdali nový park vytváří potenciál pro úspěšnou investici a příležitost pro město jsme si povídali s Jiřím Strádalem, který se podílel na rozvoji a úspěšném dokončení I. etapy průmyslové zóny.

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 8. 10. 2025 16:14
česká ekonomika investice průmyslová výroba průmyslový park

Moderní technologický podnikatelský park s názvem Strategický podnikatelský park Cheb by měl na západ Čech přilákat strategické investory. Zároveň by mohl být i velkou příležitostí pro Cheb a okolí a tamní pracovní trh. Přípravy parku však provází i obavy místních obyvatel, proto začátkem listopadu proběhne o tomto parku referendum.

Park by měl oživit byznysové prostředí na západě Čech. Cílem je přilákat špičkové firmy, přinést moderní technologie a pomoci lokálnímu pracovnímu trhu. Podobně jako se tomu stalo v minulosti, kdy v Chebu vyrostla tzv. průmyslová zóna I. Tu během její první etapy obsadily především výrobní firmy. Byl u toho tehdy Jiří Strádal, který se právě na rozvoji I. etapy podílel a nyní v jedné z firem této zóny pracuje.

„Během dvou let jsme dokázali zhruba dvě třetiny těch ploch nabídnou investorům, kteří tam dodneška fungují. Měli jsme totiž jasně daná pravidla, o jaké investory vlastně stojíme,“ popisuje v podcastu pro Peak.cz situaci zhruba 20 let starou a dodává, že stejně by tomu mělo být i nyní.

„Tentokrát cílíme nejenom na strategické cíle toho města, ale i státu. Samotný projekt Strategického parku Cheb totiž vychází i ze státní hospodářské politiky. Navíc stát je připraven zafinancovat významnou část infrastruktury parku,“ dodává.

O čem dalším si v podcastu povídáme: o historii, vzniku a vývoji dvou etap průmyslové zóny I; na jaká úskalí by se v Chebu i ve spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) mělo dát pozor; situaci na pracovním trhu na západě Čech. 

 

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Další příspěvky od autora:

22. 10. 2025 – Konference Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně

