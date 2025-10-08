Jiří Strádal: Strategický park v Chebu je obří šancí přilákat technologické investice

Mohlo by vás také zajímat
KOMENTÁŘ
Výsledek českých voleb: je to důvod pro vrásky na čele zahraničních investorů?Jan Bureš 6. října 2025
I když s jasnějším hodnocením rozpočtového výhledu i kvality demokratických institucí po volbách si budou muset ještě zahraniční investoři počkat…
SOUHRN
Obří videoherní koupě Electronic Arts; vláda schválila rozpočet a hlavně volby aneb souhrn ekonomických událostí 40. týdne 2025Libor Akrman 3. října 2025
Vláda schválila rozpočet; Muskův majetek už je nad 500 mld. USD; potvrzeno: Rosteme o 2,6 %; OpenAI největším start-upem světa;…
GLOSA
Jednu věc parlamentní volby rozhodně neovlivní: na euro klidně zapomeňme. Nejdříve v roce 2034Dominik Rusinko 29. září 2025
Přijetí eura je evergreenem tuzemských debat již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Ani další čtyřletý volební cyklus…