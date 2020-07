Facebook na pranýři a Tesla ve světle ramp aneb souhrn událostí 27. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

uplynulý týden byl kromě toho, že začaly prázdniny, bohatý na řadu událostí, a tak se mi nechce vybírat jen jednu. Takže popořadě: ano, budeme mít megaschodek rozpočtu ve výši půl bilionu korun (schválili ho poslanci). Cesta k němu již je vydlážděná, neboť po půli roku je skoro 200miliardový (viz graf týdne). Na druhou stranu se můžeme k lepším zítřkům „provyrábět“, jelikož máme skoro nejlepší podmínky pro rozšiřování výroby na světě, jsme na čtvrtém místě. (Slováci, vyrábějící nejvíc aut na hlavu na světě, třeste se!) A k tomu je tutovka, že Putin bude v čele Ruska na věčné časy (pardon, zatím jen do roku 2036).

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

ČEZ vyplatí štědrou dividendu

Energetická skupina ČEZ vyplatí dividendu 34 korun na akcii před zdaněním, rozhodla začátkem týdne valná hromada akcionářů. Rozděleno mezi ně bude 18,3 miliardy Kč z loňského zisku. Stát jako majoritní akcionář získá 12,8 miliardy Kč. Akcionáři dále rozhodli o tom, že novým členem dozorčí rady ČEZ je Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, v jejímž katastru částečně leží Jaderná elektrárna Dukovany. K plánované stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech akcionáři nepřijali žádné usnesení.

Místo daňového přiznání paušální daň

Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň a vyhnout se tak povinnosti podávat daňové přiznání. Návrh schválila vláda. Pro příští rok by měla daň činit 5 740 korun měsíčně, což představuje minimální odvod na zdravotní pojištění, minimální odvod na sociální pojištění navýšený o 15 % a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi.

Zplihlá křídla letectví

Evropský výrobce letadel Airbus během jednoho roku zruší zhruba 15 tisíc pracovních míst, tedy více než 10 % své celkové pracovní síly. Firma čelí negativním dopadům koronavirové krize na letecký průmysl. Opatření se bude týkat zejména Německa a Francie. Problémům čelí také irský nízkonákladový letecký přepravce Ryanair, který oznámil, že seškrtá 3 500 pracovních míst, pokud se nedohodne se zaměstnanci na snížení mezd. Aerolinky Air France zase oznámily, že do dvou let propustí více než 7 500 lidí ze současných 45 tisíc. Český dopravce Smartwings, k němuž patří i ČSA, propustí až do února příštího roku asi 600 zaměstnanců ze současných 2 400.

Tesla ve světle ramp

Výrobce elekromobilů Tesla ve druhém čtvrtletí dodal 90 650 aut, což je výrazně více, než očekávali analytici. Ti z agentury FactSet počítali jen se zhruba 72 tisíci vozy. Solidní počet dodávek zvyšuje podle odborníků pravděpodobnost, že Tesla vykáže za druhé čtvrtletí zisk. Bylo by to poprvé, co by automobilka měla čtyři ziskové kvartály za sebou. A to vše v době, kdy globální prodeje aut poklesly o desítky procent. Tesla se navíc stala s tržní kapitalizací 206 miliard USD nejhodnotnější automobilkou světa, když předstihla Toyotu. V pondělí 6. července pokračovaly akcie automobilky v dalším růstu, připsaly si dalších 10 %.

Boris Johnson jako novodobý Roosevelt

Britský premiér Boris Johnson plánuje zmírnit negativní dopady pandemie na ekonomiku zvýšenou výstavbou. V projevu, při kterém měl před sebou nápis Build Build Build (Stavět, stavět, stavět), například slíbil, že vláda urychlí investice do infrastrukturních projektů za pět miliard GBP. Svůj plán nazval New Deal (Nová dohoda), v odkazu na stejnojmenný program bývalého amerického prezidenta Franklina Roosevelta. Britská ekonomika v prvním čtvrtletí 2020, ještě než se plně projevil vliv pandemie, klesla nejvíce od roku 1979. HDP se od ledna do března snížil v porovnání s předchozím čtvrtletím o 2,2 %.

Expanze se nekonají

Hodnota fúzí a akvizic po celém světě se ve druhém čtvrtletí snížila o 55 % na 485,3 miliardy USD, což je nejnižší hodnota od třetího čtvrtletí roku 2009. Celkem bylo uzavřeno 8 272 dohod, nejméně od třetího čtvrtletí 2004, vyplývá z údajů společnosti Refinitiv. Podniky se v době pandemie nemoci covid-19 vzdaly plánů na další expanzi a místo toho se zaměřily na posílení svých bilancí a na ochranu zaměstnanců.

Cirkus (ne)bude?

Kanadská zábavní společnost Cirque du Soleil požádala o soudní ochranu před věřiteli. Kvůli pandemii nemoci covid-19 musela totiž zrušit všechna svá vystoupení a propustit umělce. Společnost nyní bude pracovat na plánu obnovy svého podnikání, informovaly zahraniční tiskové agentury. Slavný cirkus se několikrát představil také v Praze.

Zaparkované biliony na dříve skrytých účtech

Daňové úřady v téměř stovce zemí světa loni díky dohodě o automatické výměně informací získaly data o 84 milionech účtů, které obyvatelé těchto zemí vlastní v takzvaných daňových rájích. Majetek na těchto účtech v úhrnu činil zhruba deset bilionů eur. To je prudký nárůst ve srovnání s rokem 2018, kdy byly vyměněny informace o 47 milionech účtů s majetkem pět bilionů eur, uvedla OECD.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Přetahovaná mocností o nadvládu nad algoritmy. Nejvýkonnější superpočítač mají nyní Japonci

Co drží při životě poražený Islámský stát? Sto tisíc dolarů denně z pašování cigaret, drog i vzácných relikvií

Nedostatek ampulí. Překvapivá překážka v závodu o vakcínu proti covidu-19

OKD zastavilo kvůli koronaviru těžbu

Společnost OKD v pátek zastavila těžbu ve svých černouhelných dolech na Karvinsku. Vedení firmy reaguje na výsledky plošného testování na dolech ČSM, kde je pětina horníků (přes 850) pozitivních na koronavirus, včetně jejich příbuzných počet nakažených překročil tisícovku. Odstávka potrvá šest týdnů, pracovníkům bude vyplácena plná průměrná mzda. V Dole Darkov, který také patří OKD a kde bylo první ohnisko nemoci covid-19, už se situace stabilizovala. Dosud tam bylo evidováno včetně příbuzných horníků 511 případů.

Deutsche Bank zaostřila na Wirecard

Největší německá banka jedná se spolkovým úřadem pro finanční dozor (BaFin) o finanční pomoci pro krachující společnost Wirecard. Ta čelí účetnímu skandálu chybějících asi 1,9 mld. eur, které vykazovala ve svém účetnictví. Podle zdrojů agentury Bloomberg zvažuje Deutsche Bank možnost převzetí bankovní divize firmy nebo jejích částí. Deutsche Bank je jednou z konsorcia 15 bank, kterým Wirecard dluží asi 1,6 mld. eur.

Chystá se fúze makléřských gigantů

Největší čínská makléřská společnost CITIC Securities, která spadá do skupiny CITIC Group, se sloučí s čínskou dvojkou v oboru, firmou China Securities (CSC). S odvoláním na nejmenované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Mezi více než 130 makléřskými společnostmi, které v Číně působí, touto fúzí vznikne gigant investičního bankovnictví. Jeho tržní hodnota dosáhne přibližně 82 mld. USD. Akcie v reakci na zprávu výrazně posilovaly. CITIC Securities na šanghajské burze zpevnil o více než pět procent a CSC dokonce o deset.

Hyundai navzdory poklesu tržeb vzrostl zisk

Nošovická automobilka Hyundai loni vytvořila zisk 7,39 mld. Kč, meziročně o 2,3 % více. Tržby jí klesly o 6,1 mld. na 123,14 mld. Kč, což představuje pokles o 4,7 %. Automobilka loni vyrobila 309 500 aut, což je téměř o desetinu méně než předchozí rok. Výsledná loňská produkce byla o 2,7 % nižší, než byl původní plán (318 tis. vozů), a to kvůli ukončení výroby modelu ix20 a změně vývoje situace na některých trzích.

Czech Sport Aircraft čeká konkurz

Kunovický výrobce lehkých sportovních letadel Czech Sport Aircraft na sebe podal koncem června insolvenční návrh. Firma dluží věřitelům 62,6 mil. Kč, což převyšuje její celkovou hodnotu. Soudu proto navrhuje vyhlášení konkurzu. Krajský soud v Brně už návrh na zahájení řízení schválil.

PŘEČTETE SI TAKÉ:

Berlín staví nové domy pro uprchlíky. První budou hotové už za rok

Jiří Rynt (Ericsson): Díky 5G nás čeká více virtuální reality a samořiditelných aut

Další oběť rozmachu chytrých telefonů. Japonský Olympus končí s fotoaparáty

Zlato, co se málo třpytí?

Finanční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera prodala část akcií ruské firmy Polymetal. Podle Hospodářských novin PPF za akcie utrží téměř 200 mil. GBP, její podíl se tím ve společnosti těžící zlato a stříbro snížil na 3,9 % z předchozích 6,5 %.

VW už nechce továrnu v Turecku

Německý automobilový koncern Volkswagen zastavil plány na výstavbu nové továrny v Turecku, která měla vyrábět i škodovky. Firma oznámila, že za jejím rozhodnutím je propad poptávky v důsledku koronavirové krize. Už loni plány na výstavbu tureckého závodu odložila kvůli mezinárodní kritice tureckých vojenských operací v Sýrii.

Facebook už bojkotují stovky inzerentů

Seznam firem, které se připojily k bojkotu sociální sítě Facebook a zastavily tam své reklamní kampaně, se úspěšně rozrůstá k tisícovce inzerentů. V uplynulém týdnu daly Facebooku stopku mimo jiné Microsoft, Volkswagen či automobilka Ford. Společnosti tak protestují proti nedostatečnému postupu firmy Facebook vůči nenávistným projevům a falešným zprávám.

Místo schůdků propadliště

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla meziročně o dvě procenta. Český statistický úřad potvrdil předběžný odhad ze začátku června. Proti předchozímu čtvrtletí byl HDP nižší o 3,4 %.

POSLECHNĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ PODCAST:

Buffettovi se vrátil apetit

Společnost Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta kupuje rozvodné sítě a zásobníky plynu od firmy Dominion Energy za 4 mld. USD. Jde o první miliardářovu velkou investici od březnového vypuknutí pandemie koronaviru a následného propadu trhu. Celková hodnota transakce včetně dluhu dosahuje zhruba 10 mld. USD. Po převzetí aktiv Dominion Energy bude Buffettova investiční společnost kontrolovat 18 % rozvodné sítě plynu v USA. Dosud ovládala kolem 8 %.

Francie Huawei nezakáže

Francie nevyloučí z budování 5G sítí zařízení od čínské telekomunikační společnosti Huawei. Francouzské provozovatele mobilních sítí ale bude od spolupráce s Huawei odrazovat.Deníku Les Echos to řekl ředitel francouzské agentury pro kybernetickou bezpečnost Guillaume Poupard. Huawei má potíže ve více zemích, včetně Británie. Ta sice firmě umožnila na budování sítí 5G se podílet, její aktivity se však rozhodla omezit.

Lufthanse přitekla první miliarda

Největší německá letecká společnost Lufthansa obdržela první část státní podpory, která má firmě pomoci překonat negativní dopady koronavirové krize. Mluvčí podniku v sobotu podle agentury DPA oznámil, že státní banka KfW aerolinkám poskytla první miliardu eur z dohodnutého třímiliardového úvěru.