Berlín staví nové domy pro uprchlíky. První budou hotové už za rok

V Berlíně se začnou stavět nové bytové domy pro uprchlíky. Budou mít životnost 80 let a mají nahradit nevyhovující dočasné bydlení pro řadu migrantů, kteří do Německa přišli po roce 2015. Děje se tak v době, kdy jsou počty nově příchozích žadatelů o azyl řádově nižší než v době migrační krize.

Jedním z důvodů výstavby je také šíření nemoci covid-19 mezi uprchlickou komunitou, protože většina domácností nemá dostatečné sociální vybavení a je obtížné dodržovat přísná hygienická opatření.

GRAF: Vývoj počtu žadatelů o azyl v Německu Pozn.: * údaje za leden až duben 2020

Zdroj: Statista/BAMF

Berlínská radnice souhlasila s výstavbou 38 nových domů, jež budu postaveny z betonových prefabrikátů. Prvních osm domů s kapacitou ubytování pro dva tisíce lidí má být hotovo už příští léto.

Nové byty pro sociálně slabé uprchlické rodiny prosazuje zejména berlínská radní pro integraci a sociální záležitosti Elke Breitenbachová z politické strany Levice (Die Linke), jež je součástí berlínské vládnoucí koalice.

Mnoho migrantů nyní bydlí v narychlo postavených kontejnerových domech, jež měly sloužit k bydlení maximálně tři roky, a vznikly v okrajových částech Berlína v letech 2015 a 2016. „Existuje řada případů, kdy je nutné přestat používat tyto dočasné domy a proto potřebujeme postavit nové,“ vysvětlila Breitenbachová pro Deutsche Welle.

Plány mají reagovat i na prognózy nově příchozích žadatelů o azyl v Německu. Berlín má povinnost přijímat v rámci přerozdělovacích kvót pět procent z celkového počtu, který přichází do Německa.

V posledních letech toto číslo klesá. V roce 2019 to bylo v Berlíně 6 316 nových žadatelů, o rok dříve to bylo 7 260 lidí. Za první čtyři měsíce tohoto roku německá metropole přijala 1 575 nových imigrantů. V době nejsilnější migrační vlny, v roce 2016, to bylo 55 tisíc uprchlíků. V té době se musely místní tělocvičny proměnit pro nouzové ubytování, aby bylo možné nápor zvládnout.

Vlastní koupelny proti pandemii

Nové domovy mají rodinám umožnit, aby měly větší soukromí. Většina z bytových jednotek má vlastní koupelnu a toalety. Mluvčí neziskového Berlínského centra pro pomoc uprchlíkům Nora Brezgerová doufá, že nové byty zlepší hygienické poměry v uprchlické komunitě.

V provizorních ubikacích navíc podle ní často docházelo k případům sexuálního násilí, ale také k šíření nemocí. Zejména v době šíření epidemie koronaviru to je podle ní velmi důležité.

„Ve skutečnosti nepodporujeme azylové domy, chceme byty pro všechny. Ale pokud už máme takové ubytování stavět, měly by mít minimálně vytvořeny bytové jednotky s vlastní koupelnou pro každou rodinu,“ uvedla.

V ubytovnách nyní fungují přísnější karanténní opatření, například jsou sestaveny rozpisy, kdy jaká rodina pere prádlo ve společné prádelně nebo kdy si ve společné kuchyni vaří. Ale ani tak není možné dodržovat přísná hygienická pravidla, jako v případě domácností s vlastním bytem.

Berlínské úřady zaznamenaly na konci května ohnisko nákazy v uprchlickém domě ve čtvrti Buch. Z celkového počtu 407 testovaných obyvatel bylo 28 pozitivních. Deset z nich a dalších 55, kteří byli v úzkém kontaktu, muselo být přemístěno do další budovy, kde podstoupili karanténu.

Instrukce ve 14 jazycích

Brezgerová kritizovala přístup úřadů, protože většina uprchlíků neumí dostatečně německy, aby rozuměla protipandemickým opatřením. Část informací je ale k dipozici pouze v němčině. „Především neví, kdo z nich je nemocný a kdo ne. Což je velký problém při používání společné kuchyně a toalet,“ postěžovala si.

Mluvčí berlínské radnice pro otázky integrace Stefan Strauß posléze dodal, že instrukce byly vypracovány ve 14 různých jazycích, aby se podařilo rizika šíření nemoci minimalizovat.

Radnice si přitom stěžuje na to, že v Berlíně je nedostatek sociálních bytů, kam by bylo možné uprchlíky přemístit, pokud to bude kvůli epidemii nutné. Řada uprchlíků sice už získala azyl, ale nemají kde bydlet. Více než polovina z nich nemá možnost bydlet v samostatných bytových jednotkách. Pokud nemají práci, nemohu si pronájem dovolit.

GRAF: Odkud žadatelé o azyl do Německa přicházejí

Jde o údaje za leden až květen 2020, v absolut. počtech.

Zdroj: Statista/BAMF

Sociálních bytů je málo

Problémy s bydlením mají v hlavním městě Německa mladí lidé, svobodné matky a sociálně slabí. „Uprchlíci jsou poslední na seznamu, protože neumí jazyk, ale také kvůli předsudkům majitelů domů. Často mají více než dvě děti a to se pronajímatelům nezamlouvá,“ stěžuje si Brezgerová na mizernou bytovou situaci.

Pokud se pro ně nebudou budovat speciální domy, mohou skončit na ulici, varovala radní Breitenbachová.

Uprchlíci přicházejí o práci V souvislosti s ekonomickým propadem kvůli covidu-19 se ukazuje, že na trhu práce jsou nejohroženější skupinou právě uprchlíci. Přichází o práci čtyřikrát častěji než lidé s německým občanstvím. Uvedl to Institut pro pracovní trh IAB v Norimberku. Nejhůře jsou na tom uprchlíci z Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Více než polovina z nich, i když žijí v Německu od roku 2015, nemá práci. Ti, kteří ji získali, jsou často zaměstnáni jako pomocné síly v gastronomii, hotelovém sektoru a úklidových firmách.

Zástupkyně neziskového centra Brezgerová je však toho názoru, že by stát i město měly budovat dostupné bydlení pro všechny. „Pro uprchlíky, Němce, Evropany, pro všechny,“ dodává.

Evropa společně

Navíc berlínská radnice, kterou vede koalice sociálních demokratů, Zelených a Levice, počítá s tím, že přijme rovněž uprchlíky z přeplněných řeckých táborů. Zatím ale nepanuje shoda na tom, kolik uprchlíků si jednotlivé země v Německu z Řecka převezmou.

Breitnebachová je přesvědčena, že Evropa musí společně s Německem převzít za řecké migranty odpovědnost v rámci humanitární uprchlické politiky. Proto počítá také s tím, že se některé kontejnerové domy budou opět používat, než se vybuduje nové ubytování.