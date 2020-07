Nedostatek ampulí. Překvapivá překážka v závodu o vakcínu proti COVID-19

Epidemiolog Roman Prymula, jenž se proslavil během jarních opatřeních proti šíření pandemie, uvedl, že na podzim nebude mít Česko dostatek vakcín pro plošné očkování proti chřipce.

Celkem by jich mělo být k dispozici 900 tisíc, to znamená, že by proočkovanost byla 9 procent. Doporučuje se ale až do výše 75 procent.

Souběh epidemie běžné chřipky a zároveň COVID-19 může být pro část populace velmi nebezpečná a náročná i pro zdravotnický systém. V Česku na chřipku každým rokem umírá asi 1500 lidí, na virus z Wu-chanu to bylo zatím 349 obětí.